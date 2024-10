UFC 307 : Comment regarder Pereira vs. Rountree Jr. gratuitement ?

Ne manquez pas l’UFC 307 ! Pereira vs. Rountree Jr., c’est LE combat à ne pas rater en octobre. Vous êtes prêt à vivre une soirée de folie ? Nous vous dévoilons toutes les astuces pour regarder UFC 307 Pereira vs. Rountree Jr. gratuitement.

Le 05 octobre, l’arène de l’UFC 307 vibrera au rythme de la passion et de la tension ! Préparez-vous pour une nuit où l’Utahs’embrasera sous les coups de poing et les stratégies de génie.

Au centre de cette explosion de puissance et de technique se tiendra le combat le plus attendu : Alex Pereira défendant son titre contre Khalil Rountree Jr. Nos astuces pour regarder ce duel épique en direct et sans dépenser un centime.

Comment regarder Pereira vs. Rountree Jr. gratuitement ? Le défi est lancé : Pereira, le maître incontesté, affrontera Rountree Jr., le challenger fougueux. Qui sortira victorieux de cette bataille ? Pour le savoir, rendez-vous sur la chaîne Youtube Canal Goat qui diffuse en direct et gratuitement le combat. Voici comment y accéder en toute tranquillité : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Brésil

Profiter du duel sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

La puissance contre la technique : Qui l’emportera ?

Le Delta Center de Salt Lake City se prépare à une nuit de feu et de fury ! La soirée du samedi 05 octobre, l’UFC 307 promet une rencontre entre deux styles de combat aussi captivante qu’intense.

Pereira, avec son approche technique et stratégique, se mesure à Rountree, dont l’agressivité et la force brute sont des atouts majeurs. Ce duel est une occasion rare de voir deux des meilleurs combattants de la catégorie s’affronter dans un spectacle de pure action.

Du haut de ses 37 ans, Alex Pereira est un combattant dont le nom est synonyme de puissance et de technique. Le Brésilien, avec sa technique de félin et sa force de frappe dévastatrice, est prêt à défendre son trône. Il a dans le regard cette étincelle qui ne trompe pas : il a faim de victoire. Chaque combat est pour lui une occasion de prouver qu’il est le meilleur. Comme toujours, sa présence dans l’octogone est un spectacle en soi.

Face à lui, Khalil Rountree Jr. est prêt à tout pour marquer l’histoire. Son style de combat agressif et sa détermination ont fait de lui un challenger sérieux. Chaque coup qu’il porte est une menace potentielle et son approche pourrait bien déstabiliser Pereira. Classé 10ème mondial et 2ème national, Rountree a les compétences et la volonté nécessaires pour bouleverser l’ordre établi. Après une série de performances impressionnantes, dont une victoire récente contre Anthony Smith, Rountree Jr. est sur une lancée et veut capitaliser sur cette dynamique pour décrocher le titre.

Mais, le combat entre Pereira et Rountree Jr. est bien plus qu’une simple confrontation, c’est une épreuve de force où chaque coup pourrait changer le cours du match. Qui sortira victorieux ? Pereira conservera-t-il son titre, ou Rountree Jr. marquera-t-il l’histoire de l’UFC en devenant le nouveau champion ?

Prêt à trembler ? L’UFC 307 vous attend sur Canal Goat

Tout le monde le sait : l’UFC 307 va faire des étincelles. D’un côté, le géant brésilien Alex Pereira, reconnu pour ses frappes dévastatrices et son incroyable sang-froid. En face, Khalil Rountree Jr., un véritable bourreau des rings, est prêt à tout pour détrôner le champion. Son style, aussi imprévisible qu’explosif, promet un combat des plus intenses.

Alors, comment ne rien manquer de ce duel au sommet ? Canal Goat, la chaîne YouTube brésilienne qui a récemment conquis les fans de sport du monde entier, est la clé. Plus qu’une diffusion, la chaîne offre une expérience immersive, un siège au bord du ring, comme si vous y étiez.

Mais, Canal Goat ne se contente pas de retransmettre l’événement. C’est une véritable passerelle vers l’action pure. UFC 307 s’annonce grandiose. La chaîne vous en livre chaque seconde, avec une qualité de retransmission à couper le souffle. Exceptionnelle, sans un seul instant de décalage, pour que vous ne manquiez rien de cette bataille épique. Pour les francophones, elle propose même une couverture en français, capturant toute l’intensité des combats, avec des commentaires passionnés qui ne laissent aucun répit.

Mais tout cela a un prix. Canal Goat est une exclusivité brésilienne, et sans une astuce, impossible d’y accéder depuis la France. C’est ici que le VPN entre en scène, votre arme secrète pour débloquer cette chaîne et vous offrir ce ringside privé. En quelques clics, connectez-vous à un serveur au Brésil et plongez dans l’univers de Canal Goat, comme si vous y étiez. Vous voilà prêt à vivre ce moment historique

NordVPN : votre passeport pour l’Octogone

Le combat entre Pereira et Rountree ne se résumera pas à quelques rounds techniques et disciplinés. Non, c’est une véritable bataille qui va se dérouler sous vos yeux.

Alex Pereira, ancien champion des poids moyens, arrive avec un palmarès impressionnant et une volonté inébranlable de dominer chaque adversaire. Sa force ? Un striking implacable et une défense à toute épreuve. Il est méthodique, précis. Sa capacité à lire le jeu de ses adversaires et à les désorienter avant de porter le coup fatal fait de lui un des combattants les plus redoutés de l’UFC.

De l’autre côté du ring, Khalil Rountree Jr. ne connaît qu’une seule direction : droit devant. Rountree est connu pour sa puissance brute et sa capacité à renverser la vapeur à tout moment. Sous-estimez-le et vous pourriez bien finir KO en quelques secondes.

Mais comment s’assurer de vivre cette confrontation épique sans qu’une seule seconde ne vous échappe ? Les restrictions géographiques peuvent devenir le plus grand obstacle entre vous et ce moment historique.

Avec NordVPN, fini les tracas. Peu importe où vous vous trouvez, ce service vous permet de suivre chaque coup, chaque esquive, chaque instant de tension entre Pereira et Rountree Jr. Avec plus de 14 millions de membres et des serveurs dans 111 pays, NordVPN est le choix incontournable pour les fans de sport.

Vous pouvez littéralement être dans l’arène, peu importe votre localisation. Grâce à sa technologie de pointe, y compris le fameux SmartPlay, les flux géo-bloqués ne sont plus un obstacle. Vous accédez aux diffusions en direct sans interruption, comme si vous étiez en première ligne.

Regarder UFC 307 Pereira vs. Rountree Jr. gratuitement : FAQ

Quelle sera la programmation de la soirée ?

Le 05 octobre, l’UFC 307 vous invite à une véritable fête du combat ! De la catégorie la plus légère à la plus lourde, le spectacle sera au rendez-vous. Un cocktail explosif de techniques, de puissance et de stratégie vous attend. Voici la carte complète :

Matchs principaux :

Alex Pereira (Brésil) vs. Khalil Rountree Jr. (États-Unis) – Poids Semi-lourd

Raquel Pennington (États-Unis) vs. Julianna Peña (États-Unis) – Poids Bantam

Stephen Thompson (États-Unis) vs. Joaquin Buckley (États-Unis) – Poids Welter

Jose Aldo (Brésil) vs. Mario Bautista (États-Unis) – Poids Bantam

Ketlen Vieira (Brésil) vs. Kayla Harrison (États-Unis) – Poids Bantam



Matchs préliminaires :

Roman Dolidze (Géorgie) vs. Kevin Holland (États-Unis) – Poids Moyen

Movsar Evloev (Russie) vs. Aljamain Sterling (États-Unis) – Poids Plume

Marina Rodriguez (Brésil) vs. Iasmin Lucindo (Brésil) – Poids Paille

Cesar Almeida (Brésil) vs. Ihor Potieria (Ukraine) – Poids Moyen

Carla Esparza (États-Unis) vs. Tecia Pennington (États-Unis) – Poids Paille

Regarder UFC 307 Pereira vs. Rountree Jr. gratuitement : quand et où ?

Date et heure :

Carte principale : Dimanche 6 octobre 2024 à 4h00 du matin.

Carte préliminaire : Dimanche 6 octobre 2024 à 2h00 du matin.

Lieu : Delta Center, Salt Lake City, Utah,

