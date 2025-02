The Voice USA : Comment le regarder depuis la France

C’est reparti pour une saison explosive de The Voice USA ! Mais attention, cette année, l’émission s’apprête à faire trembler les fauteuils rouges comme jamais. Entre retours inattendus, nouveaux talents et duels électriques, préparez-vous à une compétition pleine de frissons, d’émotions et de surprises renversantes. Découvrez comment regarder The Voice USA.

Le compte à rebours est lancé : le 3 février, les projecteurs de NBC s’allumeront sur une scène où chaque artiste tentera de marquer les esprits et surtout… de faire se retourner les légendaires fauteuils rouges.

Et que dire du format ? Une fois de plus, The Voice nous embarque dans un marathon musical où rien n’est joué d’avance. Les Blind Auditions poseront les premières pierres du spectacle, les Battles et Knockouts mettront les talents à l’épreuve et les Playoffs transformeront les bons en véritables champions. Et quand viendront les Live Shows, plus rien ne sera sous contrôle.

Comment regarder The Voice USA depuis la France ? The Voice USA 2025 est de retour, et ça commence dès aujourd’hui ! Des talents hors du commun, des coachs plus passionnés que jamais et des performances qui vont vous scotcher. Rejoignez-nous sur NBC pour suivre le tout en direct, gratuitement. Cette saison s’annonce déjà pleine de surprises ! Voici comment y accéder sans aucune restriction : Vivre le match pleinement

Installez un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur les Etats-Unis

Aller sur le site https://www.nbc.com/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

The Voice 27 : la saison de tous les possibles !

Cette année, nous assistons à un événement historique : Adam Levine, l’icône du show, fait un retour fracassant après une absence de dix saisons. Qui aurait cru qu’il reprendrait place sur ce fauteuil légendaire après tant d’années ? Son but ? Récupérer son trône. Et ce n’est pas tout : John Legend, le maestro au talent indiscutable, revient également après une pause, pour une dixième saison qui s’annonce mémorable.

À leurs côtés, Michael Bublé, déjà présent la saison dernière, veut s’affirmer comme une valeur sûre de la compétition. Et pour compléter cette dream team, nous accueillons une nouvelle venue en tant que coach principal : Kelsea Ballerini ! Après avoir conseillé des talents par le passé, elle prend enfin les rênes et promet de bousculer la compétition avec son flair et son énergie débordante.

Où regarder The Voice USA ?

Chaque année, The Voice USA nous en met plein les oreilles et cette 27e saison ne fera pas exception. Dans quelques heures, les fauteuils rouges de NBC reprennent du service avec un quatuor de coaches redoutables. Chaque audition promet d’être un choc, un instant suspendu, un moment de pure adrénaline. Dès le 3 février, NBC ouvre les portes de son arène musicale où les plus grandes voix du pays vont s’affronter.

Chaque note compte, chaque performance peut tout changer. Cette année, plus que jamais, les coaches ont les dents longues. Et pour cause : l’un des piliers du show, Adam Levine, fait son grand retour après avoir quitté l’émission en 2019. Trois titres à son actif et une envie furieuse de reconquérir le trône ! Mais il devra affronter Michael Bublé, le coach en titre qui a mené Sofronio Vasquez à la victoire l’an dernier.

Toutes les semaines, nous serons plongés dans une montagne russe d’émotions : les Blind Auditions où tout se joue à l’oreille, les Battles féroces, les Knockouts impitoyables, les Playoffs décisifs et bien sûr, les Live Shows, où chaque note peut être fatale ou faire naître une étoile. Qui osera braver la pression ? Quel coach décrochera les plus belles voix ? Qui construira l’équipe gagnante ? Et surtout, qui écrira son nom dans l’histoire de The Voice ?

NBC nous fait vivre cette 27e édition en grand. Une réalisation impeccable, un son cristallin, une intensité hors norme ! Pas de doute, c’est LA chaîne à suivre pour ne rien rater.

Mais… voici le problème : la chaîne est bloquée en France. Mais pas de panique ! Nous avons une solution pour vous : un VPN pour le streaming. Grâce à lui, nous pouvons nous connecter à NBC comme si nous étions aux USA. Plus de frustration, plus d’attente. Juste du grand spectacle, en direct.

The Voice USA à portée de clic avec NordVPN

Vous ne pouvez pas accéder à The Voice USA à cause de votre localisation ? NordVPN met à votre disposition plus plus de 7 000 serveurs ultra-rapides répartis dans 118 pays pour vous garantir un accès fluide et sécurisé, où que vous soyez. Avec plus sa technologie de chiffrement avancée, profitez de votre télé-crochet favori en qualité HD.

Mieux encore, la Protection Anti-menaces Pro bloque les publicités intempestives et les logiciels malveillants pour une expérience de streaming. Ajoutez à cela la fonctionnalité Kill Switch qui protège votre connexion en cas de coupure et le Réseau Mesh pour partager votre connexion sécurisée entre vos appareils. Et ce n’est pas tout ! Avec la Surveillance Dark Web, vous recevez une alerte si vos comptes sont compromis.

Enfin, si vous voulez une connexion stable et fiable, optez pour une IP dédiée pour éviter les coupures et profiter de The Voice dans les meilleures conditions.

