Si vous êtes passionné de cinéma et que vous cherchez une plateforme de streaming qui propose des films d’auteurs, des classiques et des œuvres rares, The Criterion Channel est fait pour vous. Cette plateforme américaine propose une sélection de films de qualité, restaurés et remasterisés, avec des bonus exclusifs pour les cinéphiles les plus exigeants. Mais comment faire pour accéder à The Criterion Channel depuis la France ? Suivez le guide.

Véritable mine d’or pour les cinéphiles, The Criterion Channel permet de découvrir des films rares et méconnus ainsi que des classiques qui ont marqué l’histoire du 7e art.

La plateforme est également un excellent outil pédagogique pour les enseignants et les étudiants en cinéma. De fait, elle offre des analyses détaillées des films et des réalisateurs, des ressources éducatives pour approfondir la compréhension de l’univers cinématographique. Découvrez comment regarder The Criterion Channel depuis la France.

Comment accéder à The Criterion Channel depuis la France ? Si vous avez déjà essayé d’accéder à The Criterion Channel depuis la France, vous avez sans doute remarqué que la plateforme est géobloquée. Voici y accéder depuis la France sans aucune restriction : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Se connecter à un serveur aux États-Unis ou au Canada

Profiter de tous l’intégralité des contenus sur la plateforme Essayer NordVPN gratuitement

The Criterion Channel : une plateforme unique en son genre

The Criterion Channel est une plateforme de streaming qui propose une sélection de films classiques soigneusement restaurés et choisis pour leur importance historique et artistique. Le service est considéré comme la vitrine de la collection Criterion, célèbre pour ses éditions en DVD et Blu-ray de films d’antan.

Les cinéphiles peuvent ainsi découvrir des œuvres de réalisateurs renommés qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire du cinéma. On cite notamment Kenji Mizoguchi, Jean-Pierre Melville, Luis Buñuel et Akira Kurosawa. En plus des films, la plateforme propose également des bonus exclusifs tels que des commentaires audio, des documentaires sur les coulisses des productions et des interviews.

Entre autres, les commentaires audio permettent aux spectateurs de découvrir les coulisses de la production des films, tandis que les documentaires offrent un aperçu des processus créatifs des réalisateurs.

Les interviews avec les réalisateurs et les acteurs permettent, quant à eux, de mieux comprendre leur travail et leur vision. On n’oublie pas non plus les essais écrits par des critiques de cinéma renommés qui offrent une analyse approfondie des films présentés sur la plateforme.

À la découverte des classiques du cinéma

The Criterion Channel est un véritable paradis pour tous les amoureux de films classiques. En effet, cette plateforme de streaming offre une sélection impressionnante de films du monde entier, allant des classiques hollywoodiens aux films d’auteurs européens. Chaque film est présenté avec une qualité d’image et de son exceptionnelle.

Ce service SVOD est également connu pour ses collections spéciales qui mettent en avant des cinéastes, des genres ou des mouvements cinématographiques spécifiques.

Ces collections offrent une occasion unique de découvrir des films que vous aurez peut-être manqués autrement. En outre, la plateforme propose des séries télévisées, des courts métrages et des films d’animation offrant ainsi une variété de choix pour tous les goûts.

Accéder à The Criterion Channel depuis la France avec un VPN

Si vous trouvez en France et que vous souhaitez accéder à The Criterion Channel, la solution la plus efficace et la plus simple est d’utiliser un VPN pour le streaming. Ce service est facile à mettre en place et fonctionne sur n’importe quel type d’appareil.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les VPN, il s’agit d’un service qui vous attribue une adresse IP différente de celle que vous utilisez normalement. Cela vous permet de naviguer sur Internet de manière anonyme, sans être suivi ou surveillé.

Cette solution vous permet également d’accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Dans le cas de The Criterion Channel, il faudra utiliser une adresse IP américaine ou canadienne pour accéder au contenu.



Bien sûr, il est important de choisir un service VPN fiable et de qualité pour garantir une expérience de navigation fluide et sécurisée.

Quel est le meilleur VPN pour The Criterion Channel ?

Si les VPN ne manquent pas, tous ne se valent pas. Pour accéder à The Criterion Channel depuis la France, il faudra choisir un service qui dispose de serveurs basés aux États-Unis et qui offre des connexions rapides. La sécurité et une politique de confidentialité stricte sont également des critères à ne pas négliger.

Découvrez notre top 3 des meilleurs VPN pour un accès illimité à cette plateforme SVOD.

NordVPN

Considéré comme l’un des meilleurs VPN pour accéder aux plateformes de streaming, NordVPN propose plus de 5 000 serveurs dans plus de 60 pays.

Le service offre une excellence vitesse de collection pour une expérience de streaming fluide. De plus, il dispose de serveurs basés aux États-Unis qui vous permettront de regarder les films sur The Criterion Channel sans aucune restriction.

NordVPN offre également une sécurité de haut niveau avec un cryptage AES 256 bits et des protocoles de sécurité avancée.

Surfshark

Cette solution dispose de serveurs optimisés pour le streaming basés aux États-Unis pour un accès facile à The Criterion Channel depuis la France.

Avec une politique de non-journalisation stricte, elle garantit la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. De plus, il offre d’excellentes vitesses de connexion pour une expérience de streaming sans interruption.

Cyberghost

Ce VPN offre une expérience de streaming rapide pour accéder à The Criterion Channel depuis la France. Avec plus de 6 000 serveurs dans plus de 90 pays, il dispose de serveurs basés aux États-Unis pour une connexion facile à la plateforme de streaming.

Il propose également des options de sécurité avancée et le cryptage AES-256 bits pour garantir votre confidentialité en ligne. S’y ajout