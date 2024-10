Comment regarder le Rallye d’Europe Centrale 2024 (WRC) gratuitement ?

Nous sommes au seuil d’un moment historique. Le Rallye d’Europe Centrale 2024 est enfin là ! Des milliers de fans, tout comme nous, attendent impatiemment de voir ces machines vrombissantes se lancer à l’assaut des routes les plus redoutables d’Europe. Nous vous guidons pas à pas pour regarder le rallye WRC d’Europe Centrale 2024 gratuitement.

Le Rallye d’Europe Centrale 2024 n’est pas qu’une simple course. Cette compétition, qui s’étend sur trois pays, est un véritable théâtre de défis où la stratégie, le courage et la maîtrise technique seront mis à rude épreuve.

Les routes escarpées de la République tchèque avec leurs enchaînements de virages en lacet obligeront les pilotes à une concentration de chaque instant. Ici, nous sommes loin des larges autoroutes, les erreurs ne sont pas permises. Une trajectoire mal négociée et c’est la sortie de route assurée. Mais c’est aussi ici que la magie opère, où les champions se distinguent par leur audace, leur précision et leur capacité à prendre des risques calculés.

Les trajectoires sont millimétrées, mais la marge d’erreur est quasi inexistante. Le suspense est à son comble : qui parviendra à rester en course ? Les écarts se creusent, les positions changent à chaque virage. Nous retenons notre souffle, car chaque seconde peut bouleverser le classement.



Comment regarder rallye WRC d’Europe Centrale 2024 gratuitement Suivez toutes les spéciales du Rallye WRC d’Europe Centrale en direct et en intégralité sur RTBF Auvio ! Profitez de la course automobile à portée de clic, sans abonnement ni frais supplémentaires. Ne manquez aucune action palpitante et vivez l’intensité des spéciales comme si vous y étiez ! Voici comment y accéder en toute sérénité: Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionnez librement les courses sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Europe Centrale : le rallye de tous les dangers

Le rallye WRC d’Europe Centrale 2024, c’est l’épreuve que tous les pilotes redoutent, mais aussi celle qu’ils attendent avec impatience.

Dès les premiers mètres du shakedown en République Tchèque, l’atmosphère sera électrique. Nous découvriront des routes inédites, pleines de surprises et de défis. Le décor sera planté à Prague, où la cérémonie d’ouverture précédera une super-spéciale dans l’hippodrome de Velká Chuchle. Mais ce n’est que le calme avant la tempête. Vendredi, ce sera la journée de tous les dangers.

En effet, il faudra faire face à la nouvelle spéciale à Klatovy, un terrain encore inconnu pour la plupart des pilotes. Nous connaissons ces routes sinueuses bordées d’arbres, nous savons à quel point elles peuvent être traîtresses. Mais cette fois, elles sont plus dangereuses, plus imprévisibles.

Le sol est glissant, les virages serrés et les pièges se dissimulent derrière chaque courbe. Nous serons accrochés à nos sièges en voyant les voitures déraper à toute vitesse, frôlant les barrières et les talus. La moindre faute de trajectoire et c’est le crash assuré. Chaque virage pourrait être fatal, chaque erreur se payera cash. Nous ressentons cette tension dans nos tripes.

Puis, le moment crucial arrive : l’entrée dans le nouveau parc d’assistance de Karpfhamer Volksfestplatz, en Allemagne. C’est ici que tout peut basculer. Les mécaniciens n’ont que quelques précieuses minutes pour ajuster les voitures, pour réparer les dégâts accumulés durant la matinée. Cette journée de vendredi est une véritable épreuve de survie.

Et ce n’est que le début. Samedi, la spéciale de Granit und Wald mettra à l’épreuve les nerfs et les compétences des pilotes. Une véritable montagne russe de virages serrés et de changements de rythme brutaux attendent les pilotes.

Et enfin, nous arriverons au super dimanche avec la spéciale inédite de Knaus Tabbert Am Hochwald.

Chaînes étrangères : Votre Pass VIP pour Vivre le WRC en direct

De la République Tchèque, à l’Allemagne en passant par l’Autriche, un rugissement familier résonne à travers le paysage. C’est le bruit des moteurs, l’écho de la passion. Les plus grands pilotes de la planète s’apprêtent à défier les routes chaotiques de ces pays, mais nous avons un secret : nous pouvons vivre cette aventure depuis notre canapé !

Avec la RTBF Auvio, nous avons la chance de suivre toute l’action en français. Fini les traductions laborieuses ou les sous-titres difficiles à lire, ici, nous vivons la course comme jamais auparavant.

Et pourquoi se contenter d’une seule perspective ? En nous connectant à Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/), nous avons accès à une expérience totalement différente. Imaginez le plaisir d’entendre les commentateurs des Balkans célébrer chaque manœuvre avec une telle passion que l’on en aurait presque l’impression d’être dans la foule, applaudissant et criant de joie.

Pour ceux d’entre nous qui souhaitent une analyse plus technique, O2 TV Sport (https://www.o2tvsport.cz/) est notre allié. Cette chaîne européenne décompose chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Et n’oublions pas SVT (https://www.svt.se/), la chaîne suédoise, avec ses commentateurs qui rendent chaque moment crucial encore plus palpitant.

Mais voilà, tout cela reste inaccessible, piégé derrière des murs géographiques. Vous essayez de regarder Arena Sport TV depuis la France ? Échec ! RTBF Auvio depuis le Chili ? Pas question ! Mais attendez, voici le secret qui nous ouvrira toutes les portes : le VPN pour le streaming.

Et parmi les options, NordVPN se distingue comme l’un des meilleurs outils pour contourner les restrictions. Grâce à ses milliers de serveurs dans le monde entier, le VPN panaméen nous permet de nous connecter à n’importe quel pays et d’accéder à nos plateformes de streaming favorites.

En quelques clics, nous voilà libres de profiter du streaming sans frontières.

Regarder rallye WRC d’Europe Centrale 2024 gratuitement : programmation

Voici la carte complète de l’événement :

Jeudi 17 Octobre 2024 (République Tchèque – 14,33 km)

09h01 – Shakedown : 2,05 km

– Shakedown : 2,05 km ES1 : 15h00 – Velká Chuchle (Prague) : 2,55 km

: 15h00 – Velká Chuchle (Prague) : 2,55 km ES2 : 18h26 – Klatovy 1 : 11,78 km

Vendredi 18 Octobre 2024 (République Tchèque – 110,64 km)

ES3 : 08h02 – Klatovy 2 : 11,78 km

: 08h02 – Klatovy 2 : 11,78 km ES4 : 09h32 – Strasin 1 : 26,69 km

: 09h32 – Strasin 1 : 26,69 km ES5 : 10h42 – Sumaveske Hostice 1 : 16,85 km

: 10h42 – Sumaveske Hostice 1 : 16,85 km ES6 : 13h11 – Klatovy 3 : 11,78 km

: 13h11 – Klatovy 3 : 11,78 km Assistance

ES7 : 16h14 – Strasin 2 : 26,69 km

: 16h14 – Strasin 2 : 26,69 km ES8 : 17h24 – Sumaveske Hostice 2 : 16,85 km

Samedi 19 Octobre 2024 (Autriche – 123,46 km)

ES9 : 07h58 – Granit Und Wald : 20,05 km

: 07h58 – Granit Und Wald : 20,05 km ES10 : 09h05 – Beyond Borders : 24,33 km

: 09h05 – Beyond Borders : 24,33 km ES11 : 10h34 – Schärdinger Innviertel : 17,35 km

: 10h34 – Schärdinger Innviertel : 17,35 km Assistance

ES12 : 14h28 – Granit Und Wald : 20,05 km

: 14h28 – Granit Und Wald : 20,05 km ES13 : 15h35 – Beyond Borders : 24,33 km

: 15h35 – Beyond Borders : 24,33 km ES14 : 17h04 – Schärdinger Innviertel : 17,35 km

Dimanche 20 Octobre 2024 (Allemagne – 54,08 km)

ES15 : 09h11 – Knaus Tabbert Am Hochwald : 12,17 km

: 09h11 – Knaus Tabbert Am Hochwald : 12,17 km ES16 : 10h35 – Passauer Land : 14,87 km

: 10h35 – Passauer Land : 14,87 km ES17 : 11h33 – Knaus Tabbert Am Hochwald : 12,17 km

: 11h33 – Knaus Tabbert Am Hochwald : 12,17 km ES18 : 13h15 – Passauer Land : 14,87 km

