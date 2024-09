Le Chili s’enflamme ! Les meilleurs pilotes du monde s’affrontent dans des conditions extrêmes. Vibrez au rythme des moteurs et des dépassements, et découvrez comment regarder rallye WRC de Chilie 2024 gratuitement.

Le Chili est un terrain de jeu impitoyable où le suspense est garanti. Les conditions changeantes et les surprises du parcours promettent un spectacle époustouflant et des rebondissements inattendus. Une crevaison, une sortie de route, ou une simple erreur de jugement peuvent transformer un vainqueur annoncé en un héros déchu. Toutes nos astuces pour regarder rallye WRC de Chilie 2024 gratuitement.



Comment regarder le Rallye de Chilie 2024 (WRC) gratuitement ? Le Rallye de Chilie, c’est chez vous avec RTBF Auvio ! Suivez toutes les spéciales en direct et en intégralité, sans abonnement ni frais supplémentaires. La course automobile à portée de clic !



Voici comment y accéder en toute sérénité: Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionnez librement les courses sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le Chili, le nouveau terrain de jeu des stars du WRC

Le Rallye du Chili 2024 remet le couvert sur les spéciales mythiques de l’année précédente, mais attention, les pièges seront toujours au rendez-vous pour les équipages. Le vendredi, les pilotes reviendront sur leurs pas, mais le paysage sera-t-il le même ? Les spéciales, déjà éprouvantes l’année dernière, risquent d’être encore plus difficiles à négocier. Mais le véritable test commencera samedi, où seules deux spéciales seront familières : Pelun, vue en 2019 et Maria de las Cruces, l’une des plus impitoyables du calendrier.

Lota, une spéciale totalement nouvelle, va se dresser comme un véritable juge impitoyable pour séparer les meilleurs des autres. Dimanche, la Power Stage de Bio Bio fera son grand retour, ajoutant une touche de prestige et de pression, précédée par l’inédit chrono de Laraquete, une autre addition qui pourrait bien décider du sort du rallye dans les dernières minutes. Chaque virage sera une épreuve de survie, chaque kilomètre une opportunité de briller ou de sombrer.

Cette édition accueille 45 équipages, un plateau réduit mais particulièrement relevé. Toyota se présente en force avec quatre voitures, incluant le retour tant attendu de Kalle Rovanperä aux côtés de Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta. Le constructeur japonais, après avoir jonglé entre cinq voitures en Finlande et trois en Grèce, semble miser sur un équilibre parfait.

Chez Hyundai, le duo explosif Thierry Neuville et Ott Tänak, champions respectivement en 2023 et 2019, n’a qu’une idée en tête : écraser la concurrence. Après un rallye de Finlande compliqué, Esapekka Lappi a une revanche personnelle à prendre. Pour M-Sport, la composition des pilotes est tout aussi intrigante. Adrien Fourmaux et Grégoire Munster seront épaulés par Mārtiņš Sesks, la nouvelle étoile montante, qui défiera les standards avec une Ford Puma Rally 1 sans système hybride. Un pari osé qui pourrait changer la donne !

Chaînes étrangères et VPN : le duo gagnant pour les passionnés de WRC

Le soleil tape fort sur les routes poussiéreuses du Chili et soudain… c’est le rugissement de la course qui éclate. Vous entendez ce bruit ? Celui des moteurs et de l’adrénaline. Les meilleurs pilotes du monde sont prêts à tout risquer sur les routes accidentées et imprévisibles de ce pays fascinant. Et devinez quoi ? Vous pouvez être aux premières loges, sans quitter votre canapé.

Avec RTBF Auvio, la célèbre chaîne belge, vous pouvez suivre toute l’action en français. Fini le casse-tête des commentaires étrangers ou des sous-titres. Vous allez vibrer au rythme des analyses passionnées et des interviews exclusives qui vous plongeront au cœur de la course.

Mais pourquoi se limiter à une seule expérience ? Avec Arena Sport TV, vous pouvez vivre la course à travers les yeux des Balkans, où chaque virage est célébré avec une ferveur incroyable. Imaginez-vous applaudir, crier de joie à chaque saut spectaculaire, comme si vous faisiez partie d’une foule en délire.

Et si vous préférez une approche plus technique, O2 TV Sport est là pour vous. Cette chaîne d’Europe centrale est l’endroit parfait pour décortiquer chaque mouvement des pilotes. Vous voulez encore plus d’intensité ? SVT, la chaîne suédoise, est là pour ça. Les commentateurs nordiques ont une façon unique de vous faire ressentir chaque moment crucial.

Seul bémol : toutes ces pépites sont jalousement gardées derrière des barrières géographiques. Vous essayez de vous connecter à Arena Sport TV depuis la France ? Impossible. RTBF Auvio depuis le Chili ? Oubliez. Mais tout cela, c’était avant de connaître le secret qui ouvre toutes les portes : le VPN pour le streaming.

Avec un VPN, plus rien ne vous arrête. En quelques clics, vous pouvez vous téléporter virtuellement en Belgique, en Croatie, en Suède, ou partout où l’action se passe.

NordVPN, votre ticket d’or pour l’aventure WRC

Alors, quel VPN choisir pour ne rien manquer du spectacle ? Le choix le plus judicieux est NordVPN. Grâce à son vaste réseau de serveurs à travers le monde, vous pourrez facilement contourner les restrictions géographiques. Vous voulez regarder la course comme si vous étiez en Suède ? Connectez-vous à un serveur suédois en un clin d’œil. Envie de l’intensité des Balkans ? Il suffit de basculer vers un serveur croate. En quelques secondes, vous aurez accès à toutes les chaînes que vous souhaitez.

Avec NordVPN à vos côtés, les frontières n’existent plus. Chaque course devient accessible, chaque instant est vécu intensément. Vous aurez accès à une variété de chaînes, des analyses en français sur RTBF Auvio aux commentaires enflammés d’Arena Sport TV. Chaque perspective sera à votre portée, vous permettant de suivre la course de manière exhaustive et palpitante.

Regarder rallye WRC de Chilie 2024 gratuitement : programmation

Voici la carte complète de l’événement :

Jeudi 26 Septembre 2024

Shakedown: 19h01 – 19h07 (6,56 km)

Vendredi 27 Septembre 2024 (112,86 km)

ES1: 18h35 – Pulperia (119,77 km)

18h35 – Pulperia (119,77 km) ES2: 19h30 – Rere (113,34 km)

19h30 – Rere (113,34 km) ES3: 20h21 – Rio Claro (123,32 km)

20h21 – Rio Claro (123,32 km) Assistance

ES4: 00h46 – Pulperia (219,77 km) (nuit du vendredi au samedi)

00h46 – Pulperia (219,77 km) (nuit du vendredi au samedi) ES5: 01h41 – Rere (213,34 km) (nuit du vendredi au samedi)

01h41 – Rere (213,34 km) (nuit du vendredi au samedi) ES6: 02h32 – Rio Claro (223,32 km) (nuit du vendredi au samedi)

02h32 – Rio Claro (223,32 km) (nuit du vendredi au samedi) Assistance (45 min)

Samedi 28 Septembre 2024 (139,96 km)

Assistance (15 min)

ES7: 09h07 – Pelun (115,68 km)

09h07 – Pelun (115,68 km) ES8: 10h01 – Lota (125,58 km)

10h01 – Lota (125,58 km) ES9: 11h05 – Maria de las Cruces (128,72 km)

11h05 – Maria de las Cruces (128,72 km) Assistance (40 min)

ES10: 20h07 – Chivilingo (215,68 km)

20h07 – Chivilingo (215,68 km) ES11: 21h01 – Rio Lia (225,58 km)

21h01 – Rio Lia (225,58 km) ES12: 22h05 – Maria de las Cruces (228,72 km)

22h05 – Maria de las Cruces (228,72 km) Assistance (45 min)

Dimanche 29 Septembre 2024 (54,12 km)

Arrivée finale

Assistance (15 min)

ES13: 18h23 – Laraquete (113,20 km)

18h23 – Laraquete (113,20 km) ES14: 19h35 – Bio Bio (113,86 km)

19h35 – Bio Bio (113,86 km) ES15: 20h33 – Laraquete (213,20 km)

20h33 – Laraquete (213,20 km) ES16: 23h05 – Bio Bio (213,86 km)

