Comment regarder le Rallye du Japon 2024 (WRC) gratuitement ?

On respire à peine et pourtant le dénouement approche. Après douze manches disputées aux quatre coins du monde, c’est au Japon que la saison 2024 du WRC trouve son ultime scène. Au bout de ce week-end haletant, deux titres sont en jeu : le sacre individuel tant convoité des pilotes et la gloire collective des constructeurs. Ne manquez rien de l’action et découvrez nos astuces pour regarder le Rallye du Japon 2024 gratuitement.

La fin d’une saison, c’est toujours un moment particulier. Mais cette année, le Rallye du Japon porte la dramaturgie à son paroxysme. Nous sommes à la croisée des chemins, entre tension, stratégie et performances brutes. Tout est encore possible et l’imprévisible pourrait bien être le maître mot de ce week-end.

Le décor est planté : des routes techniques nichées entre modernité et nature, tunnels sinueux, virages techniques et sections rapides. Avec 302,50 kilomètres chronométrés, cette dernière épreuve pousse hommes et machines à leurs limites. Depuis l’ouverture festive au Toyota Stadium jusqu’au final du Super Sunday, chaque instant nous a embarqué dans un tourbillon de sensations fortes.

Le Japon, terre de contrastes et de culture, est devenu pour quelques jours l’épicentre du sport automobile mondial. Une chose est sûre : ce rallye promet d’être tout sauf ordinaire.



Comment regarder Rallye du Japon 2024 gratuitement ? Le Rallye WRC à portée de clic et gratuitement ! RTBF Auvio vous offre l’opportunité de suivre en direct toutes les spéciales du championnat du Japon 2024. Profitez de ce spectacle sans engagement, simplement en vous connectant Voici comment y accéder en toute sérénité: Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionnez librement les courses sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Nagoya : la finale qui va tout bouleverser

Dans quelques heures, les routes sinueuses de Nagoya seront le théâtre d’une bataille décisive. Les cinq dernières spéciales décideront de l’avenir des pilotes et des constructeurs.

La journée commence avec Lake Mikawako 1, 13,98 km d’asphalte exigeant où la précision sera reine. Chaque erreur, chaque freinage tardif peut coûter cher. Mais c’est Nukata 2, une boucle de 20,23 km, qui pourrait tout changer. Ce tronçon impose une vitesse mêlée à une endurance implacable, avec l’ombre constante d’un incident mécanique ou d’une sortie de route. Enfin, tout se conclura avec un ultime passage à Lake Mikawako 2, dernière occasion de briller ou, au contraire, de tout perdre. Un écart infime, un dépassement in extremis, une victoire arrachée dans les derniers virages… Ce serait l’épilogue parfait pour une saison déjà légendaire.

Thierry Neuville est à un souffle de son premier titre mondial, avec 25 points d’avance sur Ott Tänak. Mais Tänak, tenace et imprévisible, n’a rien à perdre. Il n’a qu’une idée en tête : créer l’exploit et renverser les pronostics. Dans cette lutte fratricide, tout peut arriver. Les 25 points qui les séparent ne sont pas une barrière insurmontable, mais une pression supplémentaire pour celui qui les détient.

Chez les constructeurs, Hyundai mène avec 15 points d’avance, mais sur les terres de Toyota, rien n’est gagné. Toyota mise sur son trio, emmené par Sébastien Ogier, pour inverser la tendance. Ce pilote connaît mieux que quiconque l’art de performer dans les moments critiques. De son côté, Hyundai s’appuie sur la régularité de Neuville et l’instinct de Tänak pour défendre sa couronne. Mais si les deux pilotes se neutralisent dans leur duel pour le titre, Toyota pourrait bien profiter de la moindre faiblesse pour s’emparer de points décisifs.

Comment regarder Rallye du Japon 2024 gratuitement et sans frontières ?

Le rallye WRC du Japon 2024 est la finale, le moment où les rêves se réalisent ou s’effondrent. Une épreuve qui décidera des champions du monde et nous avons une chance unique de vivre cet événement gratuitement, sans bouger de notre canapé. Intrigués ? Attendez, ce n’est que le début.

Avec RTBF Auvio, nous avons accès à une retransmission en français qui nous plonge directement dans l’action. Pas besoin de sous-titres maladroits ou de traductions approximatives, ici, tout est fluide, clair et captivant. Mais pourquoi s’arrêter là ? Avec Arena Sport TV, nous découvrons une perspective complètement différente. Les commentateurs des Balkans, avec leur passion débordante, ajoutent une dimension unique à l’expérience.

Envie d’encore plus ? O2 TV Sport est la chaîne parfaite pour ceux qui aiment analyser chaque mouvement, chaque décision stratégique. Quant à SVT, la chaîne suédoise, elle nous emmène dans un univers où chaque spéciale devient un moment inoubliable.

Cependant, il y a un hic : ces chaînes sont verrouillées, bloquées par des restrictions géographiques. Impossible de regarder RTBF Auvio depuis l’étranger ou d’accéder à Arena Sport TV en dehors des Balkans. Mais ne désespérez pas, car nous avons trouvé la clé pour ouvrir ces portes : un VPN pour le streaming.

Avec NordVPN, nous pouvons contourner ces barrières en toute simplicité. En quelques clics, nous nous connectons à un serveur situé dans le pays de notre choix, débloquant ainsi l’accès à toutes les chaînes. C’est comme avoir un passeport universel pour le streaming.

Grâce aux chaînes étrangères et NordVPN nous avons le pouvoir de transformer notre salon en tribune VIP.

Regarder regarder Rallye du Japon 2024 gratuitement : programmation

Voici la programmation des spéciales à ne pas manquer :

Jeudi 21 novembre 2024

ES1 – Toyota Stadium SSS 1 : 11h05 – 2,15 km

ES2 – Isegami’s Tunnel 1 : 23h44 – 23,67 km

Vendredi 22 novembre 2024

ES3 – Inabu / Shitara 1 : 00h44 – 19,38 km

ES4 – Shinshiro 1 : 02h12 – 17,41 km

ES5 – Isegami’s Tunnel 2 : 05h32 – 23,67 km

ES6 – Inabu / Shitara 2 : 06h32 – 19,38 km

ES7 – Shinshiro 2 : 08h00 – 17,41 km

ES8 – Okazaki SSS 1 : 10h35 – 2,54 km

ES9 – Okazaki SSS 2 : 10h44 – 2,54 km

Samedi 23 novembre 2024

ES10 – Mt. Kasagi 1 : 00h05 – 16,47 km

ES11 – Nenoue Kougen 1 : 01h03 – 11,60 km

ES12 – Ena 1 : 02h16 – 22,79 km

ES13 – Mt. Kasagi 2 : 05h05 – 16,47 km

ES14 – Nenoue Kougen 2 : 06h08 – 11,60 km

ES15 – Ena 2 : 07h16 – 22,79 km

ES16 – Toyota Stadium SSS 2 : 11h05 – 2,15 km

ES17 – Nukata 1 : 23h39 – 20,23 km

Dimanche 24 novembre 2024

ES18 – Lake Mikawako 1 : 00h35 – 13,98 km

ES19 – Nukata 2 : 01h38 – 20,23 km

ES20 – Toyota Stadium SSS 3 : 04h17 – 2,15 km

ES21 – Lake Mikawako 2 : 06h15 – 13,98 km

