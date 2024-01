Comment regarder le Rallye de Monte Carlo (WRC) gratuitement ?

Le Rallye de Monte-Carlo 2024 est de retour, offrant quatre jours d’action automobile passionnante sur asphalte et neige. Du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2024, assistez à la 92e édition de cet événement captivant. Découvrez nos astuces pour regarder le Rallye de Monte-Carlo gratuitement.

Le mythique Rallye de Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes 2024, s’élancera bientôt dans les méandres enneigés des Alpes françaises. Sébastien Ogier et les autres cadors du WRC sont impatients d’en découdre sur ces routes piégeuses qui feront inévitablement des ravages. Cependant, avec des conditions hivernales extrêmes cette année, prédire le vainqueur relève de la gageure.

Alors, comment suivre gratuitement cet affrontement haletant entre les meilleurs pilotes du monde ? Suivez le guide pour regarder le Rallye de Monte Carlo. Accrochez votre ceinture, le spectacle promet d’être glissant !

Comment regarder le Rallye de Monte Carlo gratuitement ? Vivez l’excitation du Rallye de Monte Carlo grâce à la couverture captivante de l’événement par la RTBF, la chaîne de télévision publique belge. Plongez au cœur de la compétition et vivez une expérience palpitante au plus près de la course. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

Rallye de Monte Carlo : l’éclat des compétences sur les routes mythiques de la Principauté

Ils sont de retour ! Du 24 au 28 janvier 2024 se déroulera la 92ème édition du Rallye de Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du Monde des Rallyes. Cette compétition mythique, dont le départ et l’arrivée ont lieu à Monaco, entame sa saison hivernale sur les lacets enneigés des Alpes du Sud françaises. Un parcours exigeant, entre routes verglacées et virages en épingle, qui promet son lot de rebondissements.

Toyota Gazoo Racing, fort de son titre de Champion des Constructeurs, fait figure de favori avec ses pilotes Rovanperä, Evans et Katsuta. Cependant, Hyundai Motorsport, emmené par Neuville et Tänak, ainsi que M-Sport Ford et ses fougueux Breen et Fourmaux, sont bien décidés à créer la surprise. La concurrence s’annonce d’ores et déjà féroce entre ces écuries de renom qui aligneront leurs meilleurs éléments.

Côté parcours justement, cette 92ème édition réserve son lot de nouveautés, avec 100 % de spéciales inédites. Toutefois, les aficionados retrouveront avec plaisir certains tracés devenus cultes comme celui de l’Escarène et ses paysages médiévaux ou encore l’ascension vertigineuse de la Colmiane. De quoi garantir un spectacle grandiose !

Enjeu capital, ce Rallye de Monte-Carlo est bien souvent décisif dans l’obtention du titre suprême de Champion du Monde. Rovanperä, Neuville, Evans ou Tänak, qui saura dompter avec brio ce terrain de jeu exigeant ? Réponse du 24 au 28 janvier prochain pour un duel de haute volée !

Ne ratez aucune action du Rallye de Monte Carlo sur les chaînes étrangères

Vivez l’intensité du Rallye de Monte Carlo sans dépenser un centime en suivant les courses sur des chaînes étrangères renommées. La RTBF, disponible sur https://auvio.rtbf.be/, propose une couverture complète avec des commentaires en français, des analyses approfondies, des interviews exclusives et une immersion totale dans l’action palpitante. Suivez chaque moment mémorable du rallye grâce à sa couverture étendue.

Si vous êtes polyglotte, d’autres alternatives s’offrent à vous. Suivez gratuitement et en direct le WRC sur Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/tv-scheme) en Croatie et en Serbie, RTVE (https://www.rtve.es/) en Espagne, O2 TV Sport (https://www.o2tvsport.cz/) en République Tchèque et SVT (https://www.svt.se/) en Suède.

Cependant, ces chaînes sont soumises à des restrictions géographiques, accessibles uniquement aux résidents de leur pays d’origine. Pour contourner ces limitations et regarder le rallye de n’importe où dans le monde, utilisez un VPN pour le streaming. NordVPN, par exemple, vous permet de masquer votre emplacement en vous connectant à un serveur dans le pays de la chaîne que vous souhaitez regarder, facilitant ainsi l’accès aux flux en direct.

FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le Rallye de Monte-Carlo ?

Le Rallye de Monte-Carlo se déroulera du jeudi 24 au dimanche 28 janvier 2024.

Où se déroulera le Rallye de Monte-Carlo ?

Le Rallye de Monte-Carlo se déroulera sur les routes en asphalte et neige des départements français des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l’Isère.