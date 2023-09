GP Explorer 2 : Comment regarder l’événement gratuitement ?

Le GP Explorer 2 arrive après le succès de la première édition. En septembre 2023, créateurs de contenu et rappeurs s’affrontent au Mans. L’événement promet d’être une expérience inoubliable, mais comment pouvez-vous le regarder gratuitement depuis chez vous ? Suivez le guide.

Squeezie a rapidement annoncé la suite du GP Explorer, confirmant une autre édition prévue pour le 9 septembre 2023. Cette fois encore, l’action se déroulera sur le circuit Bugatti, au Mans, promettant ainsi une journée palpitante de courses et de divertissement. Les 12 écuries en compétition bénéficient du soutien de nombreuses marques de renom. Entre autres, Alpine, Peugeot et Cupra. Ces derniers ont apporté leur précieux soutien financier et technique à cet événement de grande envergure.

Découvrez comment regarder GP Explorer 2 gratuitement.

GP Explorer 2 : La quête de l’excellence sur le circuit Bugatti

Le GP Explorer, une initiative de Squeezie, est une compétition automobile mettant en scène une vingtaine de personnes. Regroupée en duos au sein d’écuries, chacune bénéficie du soutien d’un sponsor de premier plan. Ces sponsors englobent divers secteurs.

On retrouve notamment Alpine (actif en Formule 1), Cupra ou des partenariats dans l’univers du divertissement tels que Call of Duty. Ils ajoutent une touche distinctive aux équipes, créant ainsi une atmosphère unique pour la compétition.

Sur la piste, les véhicules en action sont des monoplaces de Formule 4, des bolides homologués et utilisés par des pilotes professionnels. Ces machines de course peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, culminant à 220 km/h.

Toutefois, la sécurité demeure une priorité incontestable. Par conséquent, tous les participants sont tenus de suivre des formations spécifiques pour maîtriser l’art de la conduite en Formule 4. Cette approche, axée sur la sécurité et la préparation des participants, a contribué au succès retentissant de la première édition, où les créateurs de contenu se sont pleinement immergés dans l’univers de la course automobile.

La deuxième édition du GP Explorer sera encore plus spectaculaire, avec un total de 24 participants, formant ainsi 12 équipes concurrentes. La plupart des pilotes sont déjà connus du public, dont la moitié revient de la première édition.

Cependant, le suspense demeure pour les 3 pilotes restants, gardés encore secrets. Parmi les spéculations, le célèbre commentateur de Formule 1 pour Canal+, Julien Fébreau, qui a exprimé son enthousiasme pour le GP Explorer, pourrait bien être l’une des surprises de la compétition. Alors, quelle écurie va gagner pour cette deuxième édition ? Rendez-vous ce samedi 9 septembre sur le circuit Bugatti.

GP Explorer 2 : vivez les actions et la vitesse sur Twitch

Si vous ne pouvez pas assister en personne à la course du GP Explorer 2, vous pourrez profiter de toute l’action en direct grâce à la diffusion sur la chaîne Twitch de Squeezie. Cette retransmission en direct vous permettra de vivre l’intégralité de l’événement, des courses palpitantes aux moments de suspense, confortablement depuis chez vous.

Regarder GP Explorer 2 : FAQ

Quand aura lieu le GP Explorer 2 ?

Le GP Explorer 2 est prévu pour le samedi 9 septembre à 09h30.

Où se déroulera la compétition ?

La compétition se déroulera sur le circuit Bugatti, au Mans.