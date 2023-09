Le samedi 9 septembre 2023, Coco Gauff et Aryna Sabalenka s’affronteront en finale au stade Arthur-Ashe. Il s’agit d’un événement incontournable pour tous les amateurs de ce sport. Vous voulez suivre ce match sans débourser un centime ? Suivez le guide pour regarder C. Gauff / A. Sabaleka gratuitement.

Dans les arcanes du tennis, deux étoiles montantes se sont hissées dans le dernier carré de l’US Open 2023. Coco Gauff, finaliste à Roland-Garros cette année, et Aryna Sabalenka, également demi-finaliste à New York, vont se livrer à une bataille épique.

Si vous souhaitez suivre la finale de ce dernier tournoi du circuit du Grand Chelem, vous êtes au bon endroit ! Que vous soyez un fan de Gauff, de Sabalenka ou tout simplement un passionné de tennis, découvrez comment regarder C. Gauff / A. Sabaleka gratuitement.

Comment regarder C. Gauff / A. Sabalenka gratuitement ? N'oubliez pas de vous joindre à nous pour cette finale féminine, une expérience sportive exaltante et mémorable ! Immergez-vous dans la magie du tennis en suivant chaque moment en direct et sans frais sur la chaîne suisse RTS.

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

C. Gauff / A. Sabalenka : la finale titanesque de l’US Open 2023

La finale tant attendue entre C. Gauff et A. Sabalenka est prévue pour le samedi 9 septembre 2023 à 22h. Elle se tiendra sur le prestigieux court Arthur Ashe Stadium, le plus vaste du monde avec une capacité impressionnante de 22 500 spectateurs. Ce site emblématique du tennis sera donc le théâtre de moments de tension, de compétition féroce et d’exploits sportifs exceptionnels.

Coco Gauff, la jeune star américaine de 19 ans, atteint pour la première fois les demi-finales de l’US Open. Elle y affronte Karolina Muchova, classée 10e, une première pour les deux joueuses à Flushing Meadows. Gauff remporte le match en deux manches (6-4, 7-6), malgré ses difficultés antérieures en troisième set dans le tournoi.

L’affrontement a été marqué par une interruption de 50 minutes due à des militants écologistes. Gauff finit par l’emporter après six balles de match, malgré un match parsemé de fautes directes.

De son côté, Aryna Sabalenka se qualifie pour la finale après une victoire sur Madison Keys. Lors du match, elle a échappé de justesse à la défaite, Keys servant pour le gain du match au deuxième set. En effet, la numéro 1 mondiale à venir a eu des moments de tension en demi-finale de l’US Open, le 7 septembre.

Face à Madison Keys, Sabalenka a dû sauver des balles de match et a finalement remporté le match (0-6, 7-6 [7-1], 7-6 [10-5]). Elle vise maintenant son deuxième titre du Grand Chelem après l’Open d’Australie en janvier.

Les deux jeunes femmes devront se battre avec acharnement pour décrocher le titre tant convoité. Alors, la question qui se pose est la suivante : laquelle des deux va s’emparer de la couronne de championne de l’US Open 2023 ? La réponse ne sera révélée que sur le court, dans un duel palpitant qui promet d’être épique.

Regarder C. Gauff / A. Sabalenka gratuitement sur les chaînes étrangères

La finale Dames de l’US Open 2023 promet une dose intense de tennis. La meilleure nouvelle, c’est que vous pouvez suivre ce spectacle gratuitement sur des chaînes étrangères.

La chaîne suisse RTS (https://www.rts.ch) est votre porte d’entrée vers une expérience mémorable. Avec sa diffusion gratuite en français, elle vous permet de vivre chaque moment du tournoi dans votre langue maternelle. En prime, la RTS propose des analyses d’experts de renom pour enrichir votre expérience.

Si vous préférez une autre langue que le français, la chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/) est une excellente option. Elle offre une couverture complète de la compétition pour une immersion totale.

Enfin, la chaîne australienne Channel 9 propose également une couverture en direct de la finale Dames de l’US Open. Vous pourrez profiter des matchs en anglais ainsi que d’une analyse approfondie du tournoi.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder C. Gauff / A. Sabalenka gratuitement ?

Si vous désirez regarder la finale Dames de l’US Open 2023 grâce aux chaînes étrangères, sachez que celles-ci sont généralement géo-bloquées. Pour contourner ces restrictions, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est essentielle.

Parmi les options disponibles, NordVPN se démarque en tant que l’un des meilleurs VPN sur le marché. Cette solution vous permet de modifier votre emplacement virtuel et de simuler une connexion depuis un pays autorisant la diffusion en direct de l’US Open. Avec sa vaste gamme de serveurs répartis dans différents pays, NordVPN vous offre la flexibilité de choisir l’emplacement qui correspond le mieux à vos préférences.

En plus de vous garantir un accès illimité aux chaînes étrangères, NordVPN assure également une sécurité en ligne optimale. De plus, sa connexion à haut débit vous permettra de profiter du streaming en direct sans interruptions ni latences.

FAQ de la compétition

Quand aura lieu la finale entre C. Gauff et A. Sabalenka ?

La finale entre C. Gauff et A. Sabalenka se déroulera le samedi 9 septembre 2023 à l’Arthur Ashe Stadium, à New York.

À quelle heure la compétition se déroulera ?

La compétition se déroulera à 22 h.