Photos pro ou amateurs : quel smartphone choisir pour des clichés hautes définition?

On aime Application caméra simplifiée

Caméra frontale intelligente On aime moins Zoom pas très efficace

Contrôle manuel limité

iPhone 17 Pro Le meilleur smartphone pour la photo Voir l’offre

L’iPhone 17 Pro transforme chaque clic en cliché pro : capteur 1/1,3″ géant, ouverture f/1,4 et stabilisation 5 axes capturent 50 % de lumière en plus, éliminant le bruit nocturne. Le téléobjectif x8 optique zoome sans dégrader les détails, tandis que le selfie 18 Mpx et l’ultra-grand-angle 48 Mpx couvrent tous les plans.

L’IA générative 2025 ajuste automatiquement exposition, couleurs et netteté, même en contre-jour. La vidéo 4K 120 fps transforme mouvements et explosions de confettis en slow-motion fluide. Avec 256 Go de stockage et 4 500 mAh, vous shooterez toute la journée sans craindre le manque d’espace ou de batterie.

De ce fait, l’iPhone 17 Pro combine capteurs haut de gamme, traitement intelligent et autonomie longue durée pour des souvenirs toujours nets, colorés et prêts à imprimer.

Caractéristiques techniques

Écran : 6,3 pouces AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Appareils photo : Triple capteur (principal 48 Mpx, grand-angle 48 Mpx, zoom 8x 48 Mpx), selfie 18 Mpx

Processeur : Apple A19 Pro

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To

Le Google Pixel 10 Pro

On aime Fonctions photo IA avancées

Selfies de référence On aime moins Autonomie limitée

Prix élevé

Le Pixel 10 Pro transforme chaque cliché en œuvre d’art grâce à un triple capteur arrière 50 + 48 + 48 Mpx calibrés par Google, avec un grand-angle 1/1,3″ et une ouverture f/1,68 qui draine 50 % de lumière en plus pour des photos nettes même dans un bar sombre.

Le téléobjectif x5 optique et le zoom Pro poussé jusqu’à x100 gardent les détails d’immeubles éloignés ou de scènes de concert sans l’effet « peinture numérique ». Ajoutez la stabilisation optique + électronique et le traitement IA Video Boost : vos vidéos 4K/60 fps ou 8K/30 fps sont lisses, colorées et prêtes à être projetées sur un écran géant.

Sinon, le mode Vision de nuit, l’astrophotographie et le Real Tone garantissent portraits naturels et ciels étoilés sans déchets de bruit. Le Pixel 10 Pro, c’est l’appareil photo haute définition qui tient dans une poche.

Caractéristiques techniques