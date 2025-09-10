Air,17, 17 Pro et 17 Pro Max : comment choisir son iPhone après le Keynote 2025 ?

Hier, Apple a présenté les nouveaux produits de la marque pour cette année lors de son Keynote annuel, et voici quatre modèles d’iPhone 2025 aux propriétés distinctes !

L’iPhone Air est minimaliste (1232 €), l’iPhone 17 est polyvalent (959 €), l’iPhone Pro est pour les créateurs (1359 €) et le Pro Max est tout-puissant (1487 €) ! Entre design ultra-fin, photos pro et autonomie record, votre choix dépendra certes de vos envies… et de votre portefeuille ! Prêt à plonger dans la matrice Apple ?

Apple iPhone 2025 : Quatre Modèles, Quatre Personalités

Apple a dévoilé sa gamme iPhone 2025 avec une stratégie claire : séduire tous les profils d’utilisateurs. Entre le minimaliste iPhone Air, le polyvalent iPhone 17, le créatif iPhone 17 Pro et l’ultra-performance iPhone 17 Pro Max, le choix ne se résume plus à « lequel est le meilleur », mais « lequel est fait pour vous ». Même Sam Altman d’OpenAI a craqué, saluant une innovation attendue depuis longtemps.

iPhone Air : L’Élégance à l’État Pur



Véritable bijou technologique, l’iPhone Air mise tout sur le design et la légèreté (165 g). Son châssis ultra-fin et son écran 6,5 pouces en font un compagnon discret mais puissant, grâce à la puce A19 Pro partagée avec les modèles premium. Parfait pour les minimalistes qui refusent les « briques » modernes, mais attention : son profil sleek implique quelques compromis, comme une batterie limitée à 27 heures de vidéo.

iPhone 17 : Le Flagship Accessible



À partir de 959 € (équivalent de 1129 $), l’iPhone 17 incarne l’excellence sans fioritures. Écran 6,3 pouces, double caméra 48 MP et puce A19 : il coche toutes les cases pour un usage quotidien. Son autonomie de 30 heures et sa résistance IP68 en font le choix raisonnable par excellence. Disponible dans des coloris vibrants (Lavande, Sauge…), il prouve qu’Apple sait rester abordable malgré les tensions tarifaires.

iPhone 17 Pro : L’Arme des Créateurs



Dédié aux photographes et vidéastes, l’iPhone 17 Pro se distingue par son triple capteur Pro Fusion 48 MP et ses fonctions avancées comme le ProRes ou le mode Macro. Sa puce A19 Pro et son port USB-3 (10 Gb/s) accélèrent les transferts, tandis que son écran ProMotion offre une fluidité exceptionnelle. À 1359 € (équivalent de 1599 $), c’est un studio portable sans la lourdeur du Pro Max.

iPhone 17 Pro Max : Le Monstre de Puissance



Avec son écran de 6,9 pouces, son zoom optique 8x et son autonomie record de 39 heures, le Pro Max vise les power users. Son système audio studio et sa stabilisation avancée en font l’outil ultime pour les médias et les créations exigeantes. À 1487 € (équivalent de 1749 $), c’est le iPhone le plus complet jamais conçu – pour ceux qui refusent tout compromis.

Prix et Stratégie : Apple Absorbe les Chocs

Malgré des tarifs douaniers pesant plus d’un milliard de dollars, Apple a gelé ses prix pour rester compétitif. Résultat : une gamme cohérente, du iPhone 17 à 959 € au Pro Max à 1487 €. L’iPhone Air, à 1232 € (équivalent de 1449 $), devient le joker design, tandis que les Pro conservent leur premium justifié par des fonctionnalités pro.

Verdict : Une Gamme Pour Tous les Trous de Poche

Apple mise sur la diversité plutôt que l’uniformité. L’Air séduira les esthètes, le 17 rassurera les pragmatiques, le Pro enthousiasmera les créateurs et le Pro Max comblera les exigents. Reste à choisir… selon son profil et son portefeuille !

