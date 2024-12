Quand une star du Basket Ball s’achète une voiture électrique « Diesel »

Une berline électrique portant l’inscription « Diesel » surprend, surtout lorsqu’elle appartient à Shaquille O’Neal. Ce détail inattendu fait référence à la carrière musicale de l’ex-joueur de NBA, désormais DJ sous le nom de DJ Diesel. Cette personnalisation illustre l’influence croissante des célébrités dans le monde de l’automobile.

Une berline électrique Diesel qui appartient à Shaquille O’Neal

L’atelier West Coast Custom, spécialisé dans les transformations de véhicules, a réalisé la Lucid Air modifiée. Ils ont adapté cette voiture électrique aux dimensions impressionnantes de Shaquille O’Neal, qui mesure 2,16 mètres. L’atelier a ainsi agrandi la portière et reculé les sièges avant pour offrir à la star un espace plus adapté à sa taille. Cette modification témoigne du souci du détail et du confort, un aspect important pour cette célébrité.

La personnalisation de la berline électrique Diesel de Shaquille O’Neal va au-delà de la simple modification technique. Elle met en lumière l’importance de l’image dans le monde de l’automobile. Shaquille O’Neal a voulu que sa voiture incarne sa personnalité. Il a ainsi fait en sorte de combiner l’élégance d’une berline électrique à des touches uniques. Cette transformation devient alors un véritable symbole de l’adaptation des véhicules aux besoins spécifiques de leurs propriétaires.

L’inscription « Diesel » sur la berline électrique de Shaquille O’neal n’est pas une référence à un moteur à combustion. Elle se rapporte plutôt à son nom de scène. Effectivement, Shaquille O’Neal – alias Shaq – est également DJ Diesel. Il utilise ce pseudonyme dans sa carrière musicale. Ce choix de personnalisation reflète son évolution. Il a su se réinventer après sa retraite sportive en se lançant dans l’univers de la musique. Le mot « Diesel » devient ainsi une signature, un clin d’œil à son identité artistique et à son passé de sportif.

En tout cas, les célébrités ont de plus en plus d’influence dans le monde de l’automobile. Cette modification de la berline électrique Diesel de Shaquille O’Neal nous le prouve. Leur recherche de véhicules uniques les pousse à choisir des options inattendues. L’utilisation du terme « Diesel » sur une voiture 100 % électrique en fait partie. Cela reflète l’évolution des mentalités dans l’industrie automobile. On réutilise des termes autrefois associés à des technologies obsolètes de manière créative pour souligner des aspects modernes.

