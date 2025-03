Quand l’hybride et la robustesse s’allient, cela donne la Jeep Avenger 4xe !

La Jeep Avenger 4xe, hybride et tout-terrain, séduit avec son design musclé, ses performances impressionnantes et sa transmission intégrale intelligente.

La Jeep Avenger 4xe fait une entrée remarquée dans l’univers des B-SUV hybrides. Avec son design robuste et sa transmission intégrale intelligente, elle séduit grâce à ses performances inégalées en ville comme sur les terrains accidentés. Présentée lors d’un événement exclusif à Florence, elle a déjà conquis plus de 160 000 acheteurs.

Un design iconique et des équipements tout-terrain

Ce SUV hybride arbore une silhouette musclée avec des pare-chocs renforcés, des phares antibrouillard et des barres de toit. Ces éléments soulignent bien l’ADN aventurier de la Jeep Avenger 4xe. Le véhicule bénéficie également de protections de soubassement et d’un crochet de remorquage arrière. Ceci le rend idéal pour affronter les terrains les plus exigeants.

À l’intérieur, le confort et la robustesse sont au rendez-vous. Le véhicule dispose de sièges résistants aux taches et à l’eau, d’un ciel de toit noir ainsi que de finitions haut de gamme. D’autre part, la planche de bord de cette Jeep Avenger arbore fièrement le logo 4xe. Elle affirme ainsi son identité hybride et performante.

Un SUV hybride qui fournit une expérience de conduite unique

Un autre atout de ce SUV hybride est qu’il combine un moteur thermique 1,2 L turbo avec un système 48 V et deux moteurs électriques. Ils offrent d’ailleurs une puissance totale de 145 CV. Son système de traction intégrale intelligent adapte en outre la répartition du couple selon les conditions. L’adhérence est ainsi optimale sur les routes glissantes ou en pente.

La Jeep Avenger 4xe peut effectivement gravir des pentes de 40 % sur gravier. Elle peut aussi affronter des passages à gué jusqu’à 400 mm. Son mode Selec-Terrain offre par ailleurs plusieurs options de conduite (Auto, Sable/Boue, Neige, Sport) afin de s’adapter à toutes les situations.

Ce véhicule allie également performance et efficience. Cela est possible grâce à une consommation mixte de 5,4 L/100 km et une boîte automatique à double embrayage 6 rapports. Sa vitesse de pointe atteint en outre 194 km/h, avec un 0 à 100 km/h abattu en 9,5 s, ce qui fait qu’il surpasse la version e-Hybrid.

Introducing New Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: unique mountain-inspired details with new 4xe capability. Only 4,806 units. Get ready to look at your next adventures from a brand-new angle✨🏔️#Jeep #JeepAvenger #NeverStopExploring #Jeep4xe TheNorthFaceEU pic.twitter.com/bhqymonLCm — Jeep UK (@Jeep_UK) October 25, 2024

La Jeep Avenger 4xe se décline en trois versions !

Les conducteurs ont le choix entre trois versions de ce véhicule hybride : Upland, Overland et The North Face Edition. Chaque finition propose des équipements spécifiques. Cela va des radars de stationnement 360° aux sièges chauffants. On compte aussi un kit d’exploration exclusif pour l’édition The North Face. Quel que soit votre choix, ce SUV hybride sera disponible dès le mois de mai 2025. Laissez-vous tenter par ses performances tout-terrain et ses technologies embarquées !

