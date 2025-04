Promo French Days NordVPN : la liberté sur internet n’a jamais été aussi accessible

Un internet, sans ralentissement, sans surveillance, en streaming ou en torrent où vous le souhaitez ? Avec NordVPN, votre connexion reste rapide, votre IP est protégée, votre réseau totalement sécurisé. Et en ce moment, profitez de -74 % et d’un mois offert pour savourer cette liberté. Rejoignez ceux qui font la différence : profitez de la promo French Days NordVPN dès aujourd’hui !

Être libre sur internet, ce n’est pas un luxe. C’est un droit. Pourtant, aujourd’hui encore, votre navigation est observée, restreinte, filtrée. NordVPN vous libère : en un clic, vous reprenez le contrôle.



Du 30 avril au 6 mai, profitez de -74 % et recevez 1 mois offert sur les formules 27 mois. Il ne reste plus qu’à choisir votre niveau de protection maintenant et profitez des French Days pour passer à la vitesse supérieure :

Pack Basique – 2,98€/mois : le VPN ultra-rapide pour naviguer sans frontières et chiffrer votre connexion sur tous vos appareils.

Pack Plus – 3,85€/mois : inclut NordVPN + NordPass pour protéger vos identifiants et cartes bancaires.

Pack Ultime – 6,26€/mois : inclut NordVPN + NordPass + NordLocker + Assurance Cyber Risques

Promo French Days NordVPN, votre liberté numérique mérite plus que des compromis

Vous partez en voyage, tout est prêt… sauf votre série préférée, introuvable. Le match que vous attendiez ? Diffusé uniquement dans votre pays. Résultat : écrans noirs, contenu bloqué, frustration garantie. Le géoblocage est partout, mais NordVPN le fait disparaître.

Un accès sans frontières

Avec plus de 7 492 serveurs répartis dans 150 villes et 118 pays, NordVPN vous permet de vous connecter en un clic à un serveur dans le pays de votre choix. Une fois connecté, vous accédez instantanément aux catalogues Netflix US, Prime Video, Disney+, Hulu, BBC iPlayer, HBO Max, ou encore aux chaînes sportives locales. Comme si vous y étiez, sans quitter votre canapé.

Et ce n’est pas juste une question d’accès. C’est aussi une question d’expérience. Grâce au protocole ultra-performant NordLynx, exclusif à NordVPN, vous streamez en HD ou en 4K sans la moindre coupure. Aucune latence, aucun ralentissement, même aux heures de pointe.

Une vie privée respectée

Votre trafic est :

Entièrement chiffré,



Invisible pour les FAI, les plateformes, ou toute tentative d’espionnage,



Ni bridé, ni surveillé.

Ce que vous faites en ligne reste privé.

Une liberté totale, sans compromis

Tout est pensé pour que vous restiez libre, sans compromis. Pas de limite de bande passante. Jusqu’à 10 appareils connectés en même temps, que ce soit sur votre TV, votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Et grâce à la technologie SmartPlay, la connexion aux plateformes de streaming se fait automatiquement, sans réglages compliqués. Vous lancez, ça fonctionne.

Accédez à tout, depuis n’importe où. Séries, films, sport en direct, événements internationaux : ne ratez plus rien, où que vous soyez dans le monde. NordVPN n’est pas un simple VPN, c’est votre passeport numérique. Obtenez-le dès maintenant et reprenez le contrôle total de votre streaming.

Saisissez la Promo French Days NordVPN maintenant

Reconnectez-vous à l’essentiel : votre liberté. Pendant les French Days, NordVPN vous offre une réduction exceptionnelle de -74 %, plus 1 mois gratuit. Cette offre expire le 6 mai : ne remettez pas votre indépendance numérique à demain. Saisissez-la aujourd’hui et redevenez maître de votre internet.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn