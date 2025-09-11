Pourquoi les petits commerces doivent-ils utiliser un logiciel de facturation certifié depuis 2018 ?

Depuis janvier 2018, les commerçants, artisans et petites entreprises sont obligés d’utiliser un logiciel de facturation certifié. C’est une mesure qui vise à instaurer une gestion transparente de la TVA et à éviter la fraude. Mais, loin d’être une contrainte, elle reste une opportunité pour ces PME qui souhaitent sécuriser leurs activités. Pourquoi cette règle s’impose aujourd’hui comme une étape importante dans la gestion commerciale des petites structures ? Voici un déballage sur la question.

L’utilisation du logiciel certifié s’insère dans la conformité à la loi des finances 2016

Utiliser un logiciel de facturation certifié pour votre boulangerie ou votre entreprise de plomberie n’est pas juste pour la forme. C’est une exigence légale qui est en vigueur depuis 2018. En effet, depuis le 1er janvier de cette année, toutes les entreprises qui doivent reverser la TVA doivent s’équiper de cet outil digital. L’idée est de garantir l’inaltérabilité, la conservation et la sécurisation des différentes données issues de la facturation.

Cette obligation concerne directement les petits commerces tels que les boulangeries, les coiffeurs, les artisans, ou encore les petites PME. En cas de non-respect de la loi, vous pouvez payer une amende de 7 500 € avant de vous régulariser.

Le logiciel de facturation certifié permet de mieux gérer votre activité

Loin d’être une simple contrainte pour les petites entreprises, utiliser un logiciel certifié est très avantageux. En vérité, cet outil digital permet aux commerçants d’automatiser l’émission de factures à leurs partenaires et clients. Conséquence, la vente va plus vite et les erreurs de saisie souvent remarquées sont totalement évitées. Avec le logiciel de facturation certifié, les PME ont une meilleure visibilité sur leur trésorerie interne.

Mieux, l’outil facilite le suivi des encaissements et permet ainsi de garder une traçabilité des transactions effectuées. Grâce à des rapports clairs et fiables, les artisans et commerçants peuvent piloter leur activité avec plus de sérénité. De plus, les logiciels certifiés garantissent que les factures émises respectent les normes fiscales en vigueur. Conséquence, les entreprises réduisent considérablement les risques de redressement.

Le logiciel de facturation certifié donne plus de fiabilité aux entreprises

Les petites entreprises qui ont recours au logiciel de facturation certifié gagnent en fiabilité auprès de leur clientèle et partenaires. En réalité, un commerçant qui ne respecte pas cette obligation subit une mise en demeure et paie une lourde amende. Cela impacte directement sa réputation et sa crédibilité et ses clients et ses partenaires perdent graduellement confiance en lui. De plus, un redressement fiscal peut agir considérablement sur la trésorerie d’une petite entreprise au point de mettre en péril la continuité de l’activité. Il vaut mieux installer ce logiciel pour protéger son commerce et jouir d’une trésorerie transparente.

Où trouver les logiciels de facturation certifié pour PME ?

Pour se conformer à la loi et bénéficier d'outils fiables, les commerçants peuvent se tourner vers des prestataires spécialisés. Ces solutions sont simples d'utilisation, sécurisées et parfaitement adaptées aux exigences fiscales en vigueur. Elles permettent aux artisans, TPE et PME d'être efficaces dans leur gestion quotidienne.

