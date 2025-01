Pourquoi le Bitcoin reste le roi des cryptos en France ?

Une étude de Seeders révèle que le Bitcoin domine toujours les recherches en ligne sur les cryptomonnaies. Avec une hausse de 14 % des recherches en France, l’intérêt pour ces actifs numériques ne faiblit pas.

Le Bitcoin, leader incontesté en France

Je constate que le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus recherchée par les Français, avec 348 000 recherches mensuelles sur Google. Ce chiffre le place largement devant ses concurrents. En seconde position, on trouve le Shiba Inu avec 69 000 recherches mensuelles. L’Hélium, une cryptomonnaie utilisée pour les réseaux IoT, arrive en troisième position avec 35 000 recherches. L’enquête montre également l’intérêt croissant pour des cryptomonnaies comme le Dogecoin (27 000 recherches mensuelles) et le Solana, qui partage la cinquième place avec le Binance Coin (19 000 recherches chacune). Ces données illustrent une diversité d’intérêts et une curiosité pour des projets numériques variés.

Un engouement européen pour le Bitcoin

Au-delà de la France, le Bitcoin reste la cryptomonnaie la plus populaire dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. Cette domination montre une certaine stabilité du Bitcoin en tant qu’actif de référence, même dans un marché volatil. Je note que le Shiba Inu, le Dogecoin et le Cardano se positionnent régulièrement dans le top 5 des cryptomonnaies les plus recherchées dans plusieurs pays. Cette diversité dans les préférences reflète l’évolution rapide du secteur et l’apparition de projets qui séduisent par leurs innovations.

Méthodologie et tendances à surveiller

Les résultats de cette étude se basent sur les recherches mensuelles sur Google en octobre 2024. Cette méthodologie offre une vue précise des préférences des internautes en matière de cryptomonnaies. Avec une augmentation de 14 % des recherches sur les cryptomonnaies en France en un an, il est clair que l’intérêt pour ces actifs continue de croître. Pour moi, cela témoigne d’une adoption progressive, malgré les défis liés à la réglementation et à la volatilité des marchés. À mesure que le marché évolue, les préférences des utilisateurs continueront de dessiner l’avenir des actifs numériques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.