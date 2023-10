Explorez l’Univers d’Oklö : Vélo Porteur EVO et Mobilité Durable

Allons faire un tour avec Oklö et son tout nouveau vélo porteur EVO, l’enseigne qui donne un p’tit coup de pep’s à vos pérégrinations quotidiennes!

Découvrez EVO : Votre Vélo Porteur Personnalisable

Découvrez le véritable transformer des deux-roues : EVO, un vélo porteur qui sent le customisable à plein nez ! Selon vos envies, ce petit bijou peut se transformer pour transporter un à trois passagers mini (ou plus si affinité), un brave toutou, des courses, des bagages et bien plus encore… C’est simple : 8 associations possibles pour un vélo à votre image, comme vous l’aimez. Pourquoi? Parce que Oklö veut vous faire (re)tomber amoureux du vélo, en véritable alternative à la voiture.

L’Atelier d’Annecy : Où naît la Gamme EVO

Passons maintenant dans l’atelier d’Annecy, où la gamme EVO voit le jour. Chaque modèle est basé sur un cadre acier CroMo, une fabrication européenne de première qualité qui offre 4 variantes de porte-bagages avant et deux tailles de porte-bagages arrière, conçus pour supporter jusqu’à 80kg de chargement. Vous avez bien compté : 8 combinaisons sont possibles (c’est le chiffre porte-bonheur chez Oklö) !

Votre vélo porteur EVO adapte son avancée à votre rythme de vie et contraintes : choix entre un caisson ou un plateau à l’avant, une version courte ou longue pour l’arrière. De quoi varier les plaisirs pour tous les cyclistes, des plus « ito-itou » aux plus « grand-routiers ».

La Géométrie Unique pour Tous les Cyclistes

Quant à la géométrie du cadre taille unique, c’est du sur-mesure. Les cyclistes de 1,50m à plus de 1,90m peuvent enfourcher la monture sans lâcher la bride. On a pensé à tout pour garantir un pilotage agréable, même pour les plus petits gabarits. Son design en « col de cygne » facilite l’accès à l’engin. Les amoureux du confort pourront ajouter une béquille double pour un décollage et atterrissage smooth.

Des Roues Maniables pour une Conduite Stable

Les roues de 24’’ donnent à ce vélo une maniabilité à toute épreuve et un centre de gravité bas pour encore plus de stabilité. Elles amortissent aussi les secousses de la route. Ce format permet en plus d’y ajouter une fourche télescopique spéciale pour vélos cargos. Et le cherry-on-the-top : ces roues sont habillées de pneus larges de 2.15’’ pour plus de comfort.

Bafang M410 : Le Moteur Puissant d’Oklö

Et pour faire vrombir cette belle machine : un moteur haut de gamme Bafang M410 avec 80Nm de couple. Alimenté par une batterie de grande capacité (600Wh), il propulse votre monture avec le moyeu à vitesses internes Shimano Nexus 5 spécialement choisi pour un vélo à assistance électrique (VAE).

Des Freins de Qualité et un Design Élégant

Suscitez des palpitations de désir avec nos superbes véhicules de la gamme, qui vibrent d’énergie grâce à leurs freins à disque hydrauliques de 180mm de marque Magura. Vous voyez cette beauté? C’est notre modèle ÉVO, garanti pour déclencher des chocs d’admiration à partir de seulement 4570 euros.

Spécifications du vélo porteur EVO

Poids : Varie entre 31 et 34 kg en fonction de la configuration.

Cadre : Fabriqué en Europe avec de l’acier Cro-Mo, taille unique de 44 cm adaptée aux cyclistes de 1,50 m à plus de 1,90 m.

Porte-bagages avant : Capacité de charge allant de 20 à 30 kg selon la configuration.

Porte-bagages arrière : Peut supporter une charge maximale de 80 kg, équivalant à un adolescent ou deux enfants.

Moteur : Moteur central Bafang M410 avec un couple de 80 Nm, conforme aux normes EN 15194 pour une vitesse de 25 km/h et une puissance de 250 W. Il dispose d’une fonction Walk Assist, est silencieux, souple et fiable.

Batterie : Batterie Li-Ion de 43 V et 14 Ah (600Wh) équipée d’éléments Samsung. Elle est amovible et se verrouille à l’aide d’une clé.

Afficheur : Écran de 3,6″ certifié IP65 avec rétroéclairage, affichage de la vitesse, du totalisateur et du niveau de batterie.

Chargeur : Chargeur secteur de 43 V et 3 Ah, permettant une recharge complète en 5 heures.

Transmission : Moyeu Shimano Nexus à 5 vitesses pour vélo électrique, offrant un ratio total de 263 %. Il ne nécessite aucun entretien et est équipé d’un pignon de 27 dents.

Béquille latérale en position centrale : Béquille Ursus King Evo en alliage d’aluminium capable de supporter une charge maximale de 35 kg.

Selle : Selle ergonomique en cuir synthétique.

Poignées : Poignées ergonomiques en cuir synthétique fixées avec des vis.

Et si vous aimez encore plus de raffinement, nous avons quelques options spéciales pour vous:



– Une fourche suspendue hydraulique RST dédiée aux cargos

– Une béquille centrale double au design spécifique, en acier Cro-Mo

– Un moyeu Shimano Alfine de 8 vitesses pour la transmission, offrant un ratio total de 307 % et qui nécessite aucun entretien, avec un pignon de 16 dents.