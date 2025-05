NordVPN x Saily : activez votre protection, surfez sans frontières, recevez vos gigas

Entre les Wifi publics non sécurisés, les sites qui vous traquent en permanence et les connexions instables à l’étranger, votre navigation mérite mieux. NordVPN x Saily repousse les limites : une protection haut de gamme et jusqu’à 10 Go de données mobiles offertes pour rester connecté partout dans le monde. Une offre exclusive réservée aux abonnements 2 ans.

On ne navigue plus aujourd’hui comme il y a dix ans. Le Wi-Fi public, les sites douteux, les cyberattaques de plus en plus sournoises… Mieux vaut être un cran au-dessus. NordVPN ne se contente pas de chiffrer votre navigation. Il la rend invisible, rapide et stable, avec une technologie pensée pour reprendre le contrôle total sur votre vie numérique.

Trois formules, trois niveaux de tranquillité.

La formule Standard à 3,39 €/mois (sur 2 ans) vous assure une navigation chiffrée et confidentielle, avec 1 Go de data mobile pour rester protégé en déplacement. La formule Plus à 4,39 €/mois, ajoute NordPass pour gérer vos mots de passe et 5 Go de data mobile, ainsi qu’une protection Anti-Menace Pro pour bloquer les malwares.

Enfin, la formule Ultimate à 6,89 €/mois vous offre le VPN, NordPass, la protection anti-malware, NordLocker pour sécuriser vos fichiers sensibles, la Cyber Assurance en cas d’attaque numérique et 10 Go de data mobile.

Et ce n’est pas tout ! Chaque abonnement inclut 3 mois gratuits pour une protection prolongée.

Saily : la data mobile qui vous suit dans plus de 200 destinations

Oubliez les cartes SIM locales, les réseaux instables ou les connexions Wi-Fi douteuses. Saily, c’est votre data mobile instantanée, accessible dans plus de 200 destinations grâce à une application eSIM intuitive. Vous choisissez votre destination, vous activez votre forfait et vous êtes connecté dès votre arrivée.

Aucune file d’attente. Aucune mauvaise surprise.

Saily, c’est aussi des forfaits flexibles, de 1 Go à 100 Go, sans engagement, sans frais cachés, avec une seule eSIM pour tous vos voyages. Vous rechargez, vous partez, vous surfez. C’est aussi simple que ça.

Et parce que chaque mégaoctet compte, Saily vous avertit dès que vous atteignez 80 % de votre forfait. Vous avez toujours le contrôle. Côté sécurité, vous naviguez loin des réseaux publics à risque, avec une connexion mobile fiable et stable. Vous évitez les coupures, les ralentissements et surtout les risques pour vos données.

Vous avez un souci ? Le service client est là 24h/24, 7j/7. Que vous soyez à Tokyo, New York ou Istanbul, votre connexion vous suit.

Streaming sans frontières : libérez vos plateformes préférées

Ces séries que vous adorez mais qui n’apparaissent jamais dans votre catalogue local ? Ces films bloqués à cause de votre position géographique ? Avec NordVPN, ces limites n’existent plus.

Accédez à plus de 7 400 serveurs ultra-rapides dans 118 pays et dites adieu aux restrictions. Vous êtes libre.

Et pour une expérience de streaming encore plus fluide, optez pour une adresse IP dédiée. Plus de CAPTCHAs, plus de blocages, juste vous, vos contenus, et une vitesse digne de la fibre.

En un clin d’œil, vous êtes sur un serveur avec IP dédiée. Vous accédez à tous vos contenus, sans plus jamais vous soucier de quoi que ce soit. C’est vous qui décidez quand et comment vous voulez regarder. Avec ce VPN pour le streaming, profitez de vos séries préférées, sans interruption, depuis n’importe quel coin du monde. Et cette fois, ce n’est pas un rêve.

NordVPN x Saily : cessez de subir les limites

Aujourd’hui, votre navigation mérite mieux qu’une simple connexion. Elle mérite la sécurité de NordVPN, la mobilité de Saily et une offre exclusive qui ne reviendra peut-être pas :

Jusqu’à 10 Go de data mobile offerts

Garantie satisfait ou remboursé 30 j

Accédez à l’offre NordVPN x Saily dès maintenant

