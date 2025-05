Après une longue attente, Nicolas Cage en spider-noir arrive pour 2026

Après que Nicolas Cage ait partagé quelques éléments sur son travail sur la série Spider-Noir, Amazon a fait un grand pas en avant. Ils ont révélé des informations cruciales lors de sa présentation annuelle.

La première image de Cage dans le rôle du personnage principal a été dévoilée comme nous l’avons mentionné dans cet article. Et il a été confirmé que la série sera diffusée sur Prime Video en 2026.

Un univers visuel unique

Basée sur la bande dessinée populaire de Marvel, Spider-Noir (interprêté par Nicolas Cage) promet de plonger les spectateurs dans un univers différent. On suit un détective privé vieillissant et malchanceux. En tant qu’unique super-héros de New York, son passé le hante.

L’une des caractéristiques les plus intrigantes de Spider-Noir est son choix stylistique. La série sera diffusée à la fois en noir et blanc et en couleur. Cela promet d’offrir une expérience visuelle unique aux spectateurs.

Cela reflètera l’esthétique sombre et mystérieuse du personnage. Et cette approche visuelle devrait enrichir l’atmosphère de la série. Les fans découvriront une nouvelle facette de l’univers Spider-Man.

En plus de Nicolas Cage en spider-noir, le casting étoilé

Outre Nicolas Cage, la série mettant Spider-noir en vedette a un casting impressionnant. Lamorne Morris, lauréat d’un Emmy Award et connu pour son rôle dans la sitcom New Girl, rejoindra Cage dans cette aventure.

Brendan Gleeson, célèbre pour ses performances dans 28 Days Later et The Banshees of Inisherin, incarnera le méchant de l’histoire. Gleeson a même laissé entendre que son personnage serait un « philosophe ».

Cela ajoutera une dimension intellectuelle à l’antagonisme. Sinon, d’autres acteurs notables, tels qu’Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez et Jack Huston, seront également présents dans des rôles récurrents.

Une équipe créative talentueuse

La direction de Spider-Noir où Nicolas Cage joue est confiée à des talents reconnus. Harry Bradbeer, qui a réalisé des épisodes de séries acclamées, produira et réalisera les deux premiers épisodes. Steve Lightfoot, connu pour son travail sur The Punisher, et Oren Uziel, scénariste de 22 Jump Street, co-dirigent la série. Ces talents promettent une narration captivante et bien rythmée.

Un retour au spider-verse

Nicolas Cage a déjà fait ses preuves en tant que Spider-Man Noir dans Spider-Man: Into the Spider-Verse. Il a laissé une impression durable malgré une apparition limitée. Son personnage a fait une brève apparition dans la scène post-crédits du film.

C’est sans doute pour cela qu’il jouera un rôle plus important dans le troisième et dernier film du Spider-Verse, prévu pour le 4 juin 2027. Les créateurs Phil Lord et Chris Miller, qui ont été à l’origine du succès du premier film, assureront la production exécutive de Spider-Noir. Cela garantira une continuité de qualité.

Les fans sont dans l’attente

Avec la première image de Nicolas Cage en Spider-Noir et les détails de la série qui émergent, l’anticipation ne cesse de croître. Les fans de Marvel et de l’univers Spider-Man sont impatients de voir comment cette série explorera les thèmes de la rédemption, de la lutte intérieure et de la complexité du héros.

La combinaison du talent de Cage, d’une équipe créative solide et d’un univers visuel distinctif promet de faire de Spider-Noir une série incontournable sur Prime Video.

