Revolution X Unlimited : édition Xbox 360

La Revolution X Unlimited Anniversary Edition de NACON célèbre l’héritage de la Xbox 360 avec une manette sans fil haut de gamme.

La Revolution X Unlimited Anniversary Edition arrive en magasin et sur le site de NACON. Cette manette sans fil pensée pour Xbox Series X|S et PC rend hommage à la Xbox 360. Mieux encore, elle embarque les technologies les plus récentes du fabricant français. Une sortie qui parle autant au cœur qu’aux performances.

Un clin d’œil assumé à la Xbox 360

Avec cette édition spéciale, NACON joue la carte de la mémoire collective. Le design reprend les codes visuels de la Xbox 360, console culte pour toute une génération de joueurs. Coques translucides, teintes inspirées du modèle original, ergonomie familière : au premier regard, le souvenir est immédiat.

Mais l’objet ne se limite pas à un exercice de style. « Nous voulions retrouver l’ADN visuel de la 360 sans renoncer à l’exigence technique actuelle », explique la marque. L’idée consiste à réunir deux publics : les nostalgiques de l’ère Xbox Live et les joueurs compétitifs en quête de précision. Le résultat donne une manette qui attire l’œil autant qu’elle promet des sensations solides en main.

Des performances taillées pour le jeu compétitif

Sous cette robe rétro se cache la base technique de la Revolution X Unlimited lancée en avril 2025. Le modèle avait déjà séduit par sa robustesse et sa précision. Cette Anniversary Edition reprend ces fondations.

Les joysticks et les gâchettes reposent sur la technologie Hall Effect, une solution qui limite l’usure et réduit les risques de dérive des sticks. Pour les joueurs exigeants, c’est un argument de poids. Les boutons d’action, la croix directionnelle et les gâchettes intègrent des micro-switchs Omron, connus pour leur réactivité nette. À l’usage, chaque pression se veut franche, immédiate.

La connectivité se montre souple : sans fil via dongle, Bluetooth ou connexion filaire. Un écran LCD intégré permet d’accéder rapidement aux profils, aux réglages audio et aux paramètres personnalisés. Sur ce segment, peu de manettes offrent un tel niveau de contrôle directement depuis le périphérique.

Une personnalisation poussée jusqu’au moindre détail

NACON mise aussi sur l’adaptabilité. L’application PC dédiée autorise un réglage précis des profils. Six poids additionnels, différentes têtes et anneaux de joysticks, ainsi que six touches de raccourci programmables complètent l’ensemble. Chacun peut ajuster la manette à son style de jeu, qu’il privilégie les FPS nerveux ou les jeux d’aventure plus posés.

L’autonomie annoncée dépasse dix heures, grâce à une batterie rechargeable intégrée. Un chiffre cohérent avec les standards haut de gamme actuels. Proposée à 199,90 euros, la Revolution X Unlimited Anniversary Edition vise clairement le segment premium. Disponible dès maintenant sur nacongaming.com et chez les revendeurs partenaires, elle s’adresse à un public prêt à investir pour un accessoire à la fois technique et chargé d’histoire.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn