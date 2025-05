J’ai testé les écouteurs Nacon RIG 200HS : l’alternative légère aux gros casques gaming ?

Je dois l’avouer, j’étais sceptique au début. Moi, je suis une inconditionnelle des gros casques bien lourds. Le genre qui englobe toute la tête, parfait pour s’isoler… sauf quand il fait 40 °C. Là, franchement, c’est juste insupportable.

Alors quand j’ai eu l’occasion de tester les écouteurs Nacon RIG 200HS, j’ai sauté dessus. J’avais envie de quelque chose de plus léger, sans perdre cette précision sonore qui peut littéralement changer une partie. Ce modèle est-il vraiment une alternative viable aux casques gaming lourds, mais enveloppants ? Je vais vous dire mes ressentis et mon avis dans les lignes qui suivent.

Caractéristiques techniques

Connecteur : 3,5 mm

: 3,5 mm Compatibilité : PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, tablettes et ordinateurs portables

: PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, tablettes et ordinateurs portables Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

: 20 Hz – 20 kHz Impédance : 32 Ohms

: 32 Ohms Sensibilité : 111 dB SPL/V

: 111 dB SPL/V Puissance d’entrée maximale : 40 mW

: 40 mW Transducteurs : 2 haut-parleurs dynamiques de 9 mm

: 2 haut-parleurs dynamiques de 9 mm Microphone à captation omnidirectionnelle : monté sur perche, amovible

: monté sur perche, amovible Embouts auriculaires fournies : Trois tailles (petit, moyen, grand), Stabilisateurs d’oreille en silicone inclus

: Trois tailles (petit, moyen, grand), Stabilisateurs d’oreille en silicone inclus Commandes sur câble : réglage du volume et coupure du micro

: réglage du volume et coupure du micro Longueur du câble : 1,2 mètre

: 1,2 mètre Design du produit : sous licence officielle PlayStation pour PS5 et PS4

En savoir plus sur les écouteurs Nacon RIG 200HS

Premières ressenties sur le Nacon RIG 200HS

Dès que je les ai pris en main, j’ai senti la différence. Les écouteurs Nacon RIG 200HS sont ultra légers, hyper confortables, et surtout super simples à brancher. Un coup de prise jack dans ma manette Xbox ou PlayStation, et c’était réglé. Pas besoin de jongler avec trois câbles ou des adaptateurs.

J’ai aussi adoré les embouts de différentes tailles fournis : petit, moyen et grand. J’ai trouvé la combinaison parfaite en quelques secondes. De plus, même les supports d’oreille sont ajustables. Franchement, ils ont pensé à tout pour que ça tienne bien, sans gêner.

Le micro du Nacon RIG 200HS

En quelques mots, c’est une petite pépite. Le microphone du Nacon RIG 200HS est discret, flexible et super pratique. Je l’ai positionné pile comme je voulais.

D’ailleurs, quand j’avais envie d’utiliser mon micro de bureau, je pouvais carrément l’enlever. Pendant mes sessions de test sur Call of Duty et 2K, mes potes m’ont entendue nickel. Il n’y avait pas de souffle bizarre ni de voix lointaine. Le rendu était vraiment bluffant pour des écouteurs aussi compacts.

La qualité sonore du Nacon RIG 200HS

Côté son, je ne m’attendais pas à ça non plus. Dès les premières minutes sur Call of Duty, j’ai capté la direction des bruits avec une précision incroyable. J’entendais les ennemis venir de la gauche ou foncer par la droite sans problème. Qu’il s’agisse d’explosions ou de tirs, tout sonnait clair, net, sans saturation même en plein chaos.

Cette qualité audio du Nacon RIG 200HS était réellement comparable à mon gros casque gaming habituel. Et honnêtement, elle m’a bluffée, surtout pour des écouteurs à ce prix.

D’ailleurs, je les ai aussi testé pour écouter de la musique, et franchement, ça passe très bien. Les basses sont là, sans étouffer le reste, et les aigus sont bien présents. C’est sûr que ce n’est pas du matériel de studio, mais pour kiffer ses playlists entre deux parties de jeu, c’est largement suffisant.

Le confort, une fois les écouteurs en place

C’est un autre point positif du Nacon RIG 200HS. Il est très confortable sur la durée. Vous n’avez pas de sensation de chaleur ou d’oreilles écrasées après plusieurs heures. C’est donc un vrai bonheur comparé aux casques traditionnels qui donnent souvent envie de tout arracher après deux heures de jeu.

De même, la qualité de fabrication m’a rassurée. Le câble est solide, bien pensé pour résister aux longues sessions énervées. Certes, les matériaux sont simples, mais ils donnent une vraie impression de robustesse.

En outre, sur le plan esthétique, les écouteurs Nacon RIG 200HS affichent une certaine sobriété. Il n’y a rien de tape-à-l’oeil ni de criard, juste un design simple et propre. Personnellement, je préfère ce look minimaliste à certains casques gaming trop flashy à mon goût.

Il y a également un petit détail que j’ai vraiment apprécié : tous les contrôles sont accessibles directement sur le fil. Vous n’êtes pas obligé de mettre votre jeu en pause pour ajuster le volume ou couper le micro. Tous ces réglages sont à portée de main, sans avoir à trifouiller dans les menus.

Ce qu’en pensent les autres utilisateurs

Les écouteurs de jeu Nacon RIG 200HS, certifiés PlayStation, affichent une note globale de 4 sur 5, basée sur 65 avis. Ce que les utilisateurs soulignent le plus fréquemment, c’est la belle immersion sonore. Les haut-parleurs de 12 mm restituent aussi bien les aigus que les basses. Que ce soit pour jouer, pour écouter de la musique ou pour regarder une vidéo, le rendu est convaincant.

D’ailleurs, sur le plan ergonomique, les retours sont aussi positifs. La compatibilité est large : PS5, PS4, Xbox, Switch, PC… tout passe. De plus, les trois tailles d’embouts fournis permettent de trouver rapidement le bon ajustement. Et en bonus, les stabilisateurs en silicone aident à maintenir les écouteurs bien en place, même en mouvement.

En outre, le micro détachable revient régulièrement dans les commentaires. Il capte bien la voix, et se retire facilement quand on ne veut pas l’utiliser. Les commandes sur le câble, elles, sont pratiques au quotidien. Tout se fait depuis le fil, qu’il s’agisse de volume ou de mute. Cela dit, quelques utilisateurs notent une gêne après plusieurs heures d’utilisation. Certains parlent de douleurs à l’oreille, surtout si les embouts choisis ne sont pas bien adaptés à la morphologie. C’est donc un point à ne pas négliger pour éviter que les écouteurs ne glissent ou ne deviennent inconfortables. Quant à l’anneau en silicone qui est censé stabiliser l’ensemble, il ne convainc pas tout le monde non plus.

Nacon RIG 200HS Des écouteurs gaming filaires légers, compatibles multiplateformes, avec microphone amovible et commandes intégrées. Voir l’offre Verdict Vous cherchez une alternative aux gros casques pour jouer sans souffrir de la chaleur ou de la lourdeur ? Les écouteurs Nacon RIG 200HS sont une très bonne option ! Ils fournissent un excellent son, une large compatibilité et un micro de haute qualité. Pour profiter d’un bon confort, surtout sur de longues sessions, il faut juste bien ajuster les accessoires fournis. Dans l’ensemble, ils font parfaitement le job, et même mieux que ce que à quoi je m’attendais. Franchement, à ce tarif, c’est difficile de trouver mieux ! On aime Son de très bonne qualité pour le prix

Toutes les commandes nécessaires disponibles directement sur le fil On aime moins Moins immersifs que des casques fermés haut de gamme

Microphone non dédié à des usages professionnels (streaming haut niveau, etc.)



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn