Monster saison 3 sur Netflix: L’histoire vraie derrière Ed Gein, l’un des tueurs les plus dérangés des États-Unis ?

Préparez-vous à plonger dans les ténèbres avec la saison 3 de « Monster » sur Netflix ! Cette fois, le frisson nous emmène sur les traces d’Ed Gein, l’un des tueurs les plus dérangés de l’histoire américaine.

Son histoire tellement macabre qu’elle a inspiré les plus grands films d’horreur. Accrochez-vous, car cette plongée dans l’esprit d’un être hors-norme promet d’être aussi captivante que glaçante.

Le cauchemar Wisconsinien : quand Ed Gein inspirait l’horreur

L’histoire d’Ed Gein semble tout droit sortie d’un scénario d’épouvante, et pour cause : ce tueur du Wisconsin a inspiré les œuvres les plus marquantes du cinéma d’horreur, de Psychose au Silence des agneaux.

Ryan Murphy et Ian Brennan lui consacrent logiquement le nouveau chapitre de leur anthologie. C’est pourquoi la série Monster, disponible sur Netflix depuis le 3 octobre 2025 a été crée. L’acteur Charlie Hunnam y incarne ce fermier en apparence tranquille. Pourtant, ses crimes ont traumatisé l’Amérique des années 50. D’ailleurs cela a aussi été le cas de Lyle et Erik.

Une relation maternelle toxique

Né en 1906, Ed Gein grandit sous l’emprise d’Augusta. C’est une mère abusive qui lui fait jurer de se préserver « de la contamination des femmes ». Installée dans une ferme isolée de Plainfield, la famille vit en marge de la société.

Après la mort de son frère Henry dans des circonstances troubles, Ed se retrouve seul avec sa mère. Son décès en 1945 le plonge dans un désarroi profond, scellant le destin tragique de cet homme que les experts décriront comme un « fils à maman pathologique ».

Il a terrifié l’Amérique dans les années 1950.

ED GEIN, LE TUEUR EN SÉRIE QUI A INSPIRÉ LES PLUS GRANDS FILMS D’HORREUR.➡ pic.twitter.com/tuyO9pk5n6 — Cultination (@Cultination1) June 23, 2025

La découverte macabre

Le 16 novembre 1957, la disparition de Bernice Worden mène les autorités vers la ferme des Gein. Ce qu’ils y découvrent dépasse l’entendement : le corps décapité de la victime suspendu dans un appentis, son cœur dans un sac en plastique.

La perquisition révèle d’autres horreurs, dont la tête de Mary Hogan, disparue trois ans plus tôt. Gein avouera avoir exhumé des cadavres dans les cimetières locaux, collectionnant des restes humains qu’il transformait en objets du quotidien.

Entre mythes et réalité

L’arrestation fait naître des légendes tenaces. Si une certaine Adeline Watkins se présente comme son ancienne petite amie, leurs relations se limitent en réalité à quelques mois. Bien que la série évoque son implication dans la disparition d’Evelyn Hartley.

Toutefois, Gein n’a jamais été inculpé pour cette affaire. Ces zones d’ombre contribuent à forger la mythologie du tueur, mêlant réalité et fiction dans un tableau déjà suffisamment terrifiant.

L’héritage d’un monstre

Jugé inapte à comparaître, Gein passe le reste de sa vie en hôpital psychiatrique, où il meurt en 1984. Son histoire continue de fasciner, comme en témoigne le vandalisme régulier de sa sépulture.

La série Monster diffusée sur Netflix s’inscrit dans cette tradition, transformant l’horreur réelle en fiction troublante. Charlie Hunnam relève le défi d’incarner cet homme complexe, prouvant que soixante-dix ans après les faits, Ed Gein n’a rien perdu de son pouvoir de fascination macabre.

