Mercedes dévoile l’habitacle high-tech du futur GLB 100% électrique

Préparez-vous pour le grand frisson technologique ! Alors que la Mercedes GLB 100% électrique achève ses tests par -40°C, la marque dévoile enfin son habitacle. Et quel spectacle !

Un écran géant, le MBUX Superscreen, s’étire avec audace sur toute la largeur du tableau de bord. L’ère des boutons est révolue, place à une expérience de conduite immersive qui promet de réchauffer les hivers les plus rudes. L’avenir a rarement paru aussi séduisant.

La Mercedes GLB électrique : l’aventurier du froid dévoile son écran géant

L’attente touche à sa fin ! La Mercedes GLB 100% électrique a officialisé sa grande présentation pour le 8 décembre prochain. Pour faire monter le suspense, le constructeur allemand a levé le voile sur l’habitacle du futur SUV, et il est aussi high-tech qu’on l’espérait. L’équipement star ? L’option phare nommée MBUX Superscreen, un écran flottant qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord, promet une expérience de conduite immersive et résolument futuriste.

Un SUV bâti pour l’hiver et les Intempéries

Avant de briller sur les routes, le GLB EV a été soumis à un véritable parcours du combattant climatique. Mercedes l’a mis à l’épreuve au sein de son Centre Technologique en Allemagne, dans des conditions extrêmes. Des tunnels soufflant des vents jusqu’à 200 km/h côtoient des chambres froides descendant à -40°C, le tout agrémenté de canons à neige recréant de féroces blizzards. Ces tests rigoureux garantissent que le véhicule restera fiable, qu’il affronte un froid polaire ou une chaleur étouffante.

Un design robuste et une nouvelle signature

Sous son manteau de neige artificielle, le GLB électrique conserve la silhouette carrée et robuste qui a fait le succès de sa version thermique. Cependant, un œil averti remarquera un détail distinctif : une calandre plus imposante, semblable à celle du GLC électrique. Mercedes présente cet élément comme définissant le « visage » de la marque pour sa gamme zéro émission, marquant une évolution esthétique tout en maintenant une identité familière.

Un intérieur pensé pour le confort et le pragmatisme

À l’intérieur, le confort et l’ingéniosité sont rois. Mercedes promet « nettement plus de place pour la tête » pour tous les passagers, que ce soit aux rangées avant ou arrière. Le SUV proposera cinq places en série. Il y aura aussi la possibilité d’ajouter une troisième banquette pour le transformer en un véhicule familial sept places. L’innovation se niche aussi dans les détails. Avec des poignées de porte concaves intégrant un panneau central qui s’ouvre pour révéler un espace de rangement astucieux.

Performance climatique et autonomie préservée

Le constructeur ne lésine pas sur le confort thermique. Le système de climatisation du nouveau GLB EV est présenté comme une révolution : il chauffe deux fois plus vite que celui de son prédécesseur lors d’un trajet de 20 minutes par -7°C. Le plus remarquable est que cette performance supérieure ne se fait pas au détriment de l’autonomie. Mercedes affirme que le système ne nécessite que la moitié de l’énergie de l’actuel GLB, permettant ainsi de maximiser la précieuse distance parcourue avec une seule charge. Rendez-vous le 8 décembre pour découvrir toutes ses spécifications techniques.

