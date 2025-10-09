Fini les pleins d’essence ? Mahle présente un moteur qui offre 1 350 km d’autonomie !

L’équipementier Mahle présente une innovation stupéfiante : un prolongateur d’autonomie qui promet plus de 1 350 km sans recharge. Imaginez, traverser la France sans aucune pause pour le charger !

Cette technologie ingénieuse combine un moteur électrique efficace et un générateur thermique compact, éliminant angoisse de la batterie vide et arrêts forcés. La révolution de la mobilité est en marche, et elle roule très, très loin.

Mahle révolutionne la voiture électrique avec 1 350 km d’autonomie !

Et si l’angoisse de la batterie vide appartenait au passé ? L’équipementier allemand Mahle présente une innovation aussi ambitieuse que séduisante : un moteur électrique à prolongateur d’autonomie capable de propulser un véhicule sur plus de 1 350 kilomètres.

Alors que la majorité des électriques peinent à dépasser les 400 km, cette technologie hybride électrique-redresseur (EREV) pourrait bien changer la donne en conciliant écologie et liberté de mouvement.

La fin des compromis ?

Le système ingénieux de Mahle fonctionne comme un générateur hybride compact. Lorsque la batterie électrique s’épuise, un module thermique prend le relais pour la recharger en roulant, éliminant la nécessité d’arrêts prolongés aux bornes de recharge.

L’un de ses points positifs, c’est le fait qu’il intègre une pompe à chaleur qui garantit des performances stables même par grand froid, répondant ainsi à l’un des principaux points faibles des véhicules 100% électriques en hiver.

Une efficacité redéfinie

Les chiffres donnent le vertige. Avec une puissance continue de 85 kW et un rendement dépassant 97%, ce moteur de 800 V recharge la batterie avec une efficacité remarquable. Le secret réside dans son système Jet Ignition révolutionnaire. Il remplace les bougies traditionnelles par des jets de chaleur permettant une combustion plus rapide et stable. Résultat : une consommation de carburant réduite et des émissions polluantes minimisées.

Écologie et performance main dans la main

Le plus brillant dans cette innovation ? La motorisation reste compatible avec des biocarburants renouvelables, améliorant encore son bilan écologique. Et pendant les trajets urbains ou lorsque la batterie est suffisamment chargée, le véhicule peut continuer à rouler.

Il comporte un mode 100% électrique – silencieusement et sans aucune émission. Mahle réussit ainsi le pari de créer une technologie de transition idéale entre thermique et électrique pur.

Vers une Révolution de la Mobilité Durable

Avec cette annonce, Mahle ne propose pas simplement une solution technique, mais une nouvelle philosophie de la mobilité électrique. En offrant à la fois l’autonomie d’un véhicule thermique et les avantages écologiques de l’électrique, ce moteur pourrait convaincre les derniers réticents à sauter le pas.

Reste à voir quels constructeurs s’empareront de cette technologie prometteuse pour transformer nos habitudes de voyage. La route vers l’électrification massive vient peut-être de trouver son accélérateur.

