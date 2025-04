Love, Death, and Robots saison 4 arrive bientôt, et nous réserve des surprises

Si vous n’êtes pas près, c’est le moment de l’être car, Love, Death & Robots va bientôt avoir une saison 4. Eh oui ! Cette série réalisée par le célèbre David Fincher sortira d’ici quelques semaines.

C’est officiellement le 15 mai 2025 que les téléspectateurs pourront voir le premier épisode de cette série ou la robotique et les conflits entourant la technologie et les humains sont au centre de l’intrigue. Voici en avant première ce qu’on sait de cette nouveauté.

Saison 4: une bande annonce explosive pour plus de Love, Death & Robots

Si vous pensez que les saisons précédentes de Love, Death & Robots avaient déjà montré toute la beauté, la violence, et la folie qu’il serait possible d’imaginer dans le monde de l’animation impliquant les hommes et les machines, vous êtes loin du compte.

La saison 4 de Love, Death & Robots sur Netflix est encore plus hardcore dans un certain sens. A travers la bande annonce, on voit à peu près ce qui se passe. Mais c’est fou à quel point les batailles sont explosives. Et comme dans la première saison, on a droit à des styles artistiques différents.

Par conséquent, si vous n’aimez pas passer du 3D au 2D par épisode, cette série n’est pas faite pour vous. Mais si au contraire, vous aimez relever le défi de regarder cette œuvre audiovisuelle peu commune, la saison 4 vous surprendra sans doute.

LOVE, DEATH + ROBOTS

VOLUME F***

MAY 15 pic.twitter.com/KKrsrHVdhH — Netflix (@netflix) April 8, 2025

Un amalgame d’animation de pointe, d’épouvante, de science-fiction et de comédie

Au total, la prochaine saison comprendra 10 histoires animées. Si certaines d’entre elles sont comiques, d’autres sont très sérieuses. Il y a même des personnages qui tentent de survivre à des apocalypses.

A travers cette saison, David Fincher nous montre son talent en tant que producteur exécutif. Aux côtés du créateur de la série Tim Miller, de Jennifer Miller et de Joshua Donen, on a droit à des scènes dignes de superbes films d’action.

C’est en 2019 que le grand public a découvert cette série. Et depuis, Love, Death & Robots a eu une saison 2, puis une saison 3. Cette réalisation a remporté 13 Emmy Awards sur 15 nominations. Et devinez quoi, cette œuvre a remporté sa 3ème victoire consécutive pour le meilleur programme d’animation de courte durée. C’était lors de la dernière cérémonie des Annies.

L’anthologie d’animation à son paroxysme ?

Comme dans les saisons précédentes, il est prévu que chaque épisode de la saison 4 de Love, Death & Robots a une narration et une animation différentes. On voit le travail accompli derrière. C’est sans doute pour cela que de nombreux internautes qualifient cette série de chef-d’œuvre du 7ème art.

Elle met en lumière les talents de ses concepteurs, montre des techniques et des styles artistiques incroyables. En somme, c’est le labeur sur écran de divers studios d’animation du monde entier sur des thématiques actuelles.

