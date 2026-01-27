Le rêve automobile à portée d’imprimante 3D: l’incroyable projet d’une Lamborghini 3D maison

Votre prochaine supercar ne viendra peut-être pas d’Italie, mais de votre atelier. Un passionné a entrepris l’impensable : construire, couche par couche, une réplique fonctionnelle de Lamborghini grâce à une imprimante 3D.

Son design est aérodynamique et il est fait de prouesses techniques DIY. Ce projet redéfinit alors le concept de « garage ». La révolution automobile est peut-être dans votre salon.

L’impossible Aventador : un père et son fils impriment leur Lamborghini en 3D

Et si la supercar de vos rêves ne venait pas d’Italie, mais de votre jardin ? C’est le défi complètement fou qu’a relevé Sterling Backus, un physicien du Colorado, avec l’aide de son fils. Lassé par le prix astronomique d’une Lamborghini Aventador neuve (plus de 320 000 €), il a décidé d’en construire une lui-même pour environ 17 000 euros. Le secret de cette folle économie ? Une armée d’imprimantes 3D, quatre années de patience, et une bonne dose de génie du système D.

Tout a commencé non pas dans un garage, mais devant un écran Xbox. En 2018, Sterling Backus jouait à Forza avec son fils lorsque ce dernier, subjugué par une Lamborghini Aventador à l’écran, a lancé la phrase magique : « Papa, est-ce qu’on pourrait en construire une ? » Au lieu d’esquiver la question, ce père ingénieur y a vu une opportunité unique : un projet pédagogique et familial hors norme. L’objectif était double : réaliser un rêve et montrer à son enfant que la science et la technologie peuvent concrétiser l’impossible.

Quelle est la recette pour « imprimer » une voiture de sport ?

Pas de châssis en plastique ici ! Le processus a été herculéen. Sterling a commencé par télécharger un modèle 3D à l’échelle 1:10 d’une Aventador, qu’il a redimensionné à l’échelle réelle et découpé en près de 1000 pièces imprimables. Armés de simples imprimantes 3D grand public, le duo s’est lancé dans un marathon d’impression : 6 000 heures cumulées, avec certaines pièces nécessitant plus de 50 heures d’impression non-stop. Les panneaux de carrosserie, une fois assemblés, ont été poncés, puis renforcés avec de la fibre de carbone pour leur donner rigidité et résistance.

Bien sûr, tout ne sort pas d’une imprimante. Le cœur battant de la bête est un V8 LS1 de 5,7 litres provenant d’une Chevrolet Corvette, boosté par deux turbos et accouplé à une boîte manuelle de Porsche 911. L’ensemble développe une puissance respectable de 550 à 600 chevaux. Pour éviter tout problème juridique avec Lamborghini après cette impression 3D, chaque panneau a été modifié et réinterprété, faisant de ce bolide une pièce unique, sans badge officiel et non destinée à la commercialisation.

Une offre à 100 000 dollars peut-elle faire oublier l’aventure ?

Après quatre ans de travail, la fausse Aventador est devenue une star. Elle roule, se déplace sur route et fait sensation dans les salons automobiles, au point qu’un collectionneur a proposé 100 000 dollars (environ 90 000 €) pour l’acquérir. Contre toute attente, Sterling Backus a refusé net. Pourquoi ? Parce que cette voiture représente bien plus qu’un objet.

C’est le souvenir tangible de milliers d’heures passées avec son fils, un laboratoire d’apprentissage roulant, et la preuve que la persévérance et l’ingéniosité triomphent du porte-monnaie. « Le fait d’avoir conçu, assemblé, corrigé, et enfin vu rouler cette supercar maison procure le meilleur sentiment du monde », confie-t-il. Un sentiment qui, apparemment, n’a pas de prix.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn