SSD Lexar TouchLock : sécurité NFC mobile à portée de main

Lexar lance un SSD sécurisé avec NFC et une solution portable pour la vidéo ProRes sur iPhone. Ce sont deux nouveautés pensées pour les pros mobiles et les créateurs exigeants.

Lexar démarre son année anniversaire avec deux annonces marquantes : un SSD sécurisé via NFC et un modèle avec hub destiné à la création mobile sur iPhone. Le TouchLock Portable SSD combine chiffrement matériel et design compact, tandis que le Go Portable SSD avec Hub répond aux besoins spécifiques de la production vidéo mobile. Ces deux produits Lexar illustrent l’engagement de Lexar pour l’innovation, la sécurité et la performance. Professionnels, créateurs et utilisateurs nomades y trouvent des solutions pratiques et robustes.

Sécurité sans friction : Lexar intègre NFC au stockage

Pour ses 30 ans, Lexar met l’accent sur la sécurité avec le nouveau TouchLock Portable SSD. Ce disque compact inaugure une authentification via NFC combinée à un chiffrement AES 128 bits. Il suffit d’approcher un smartphone pour autoriser l’accès aux données, sans mot de passe ni friction. Le disque se verrouille automatiquement lors de la déconnexion. Cela rend tout accès non autorisé impossible. Pensé pour les pros comme pour les particuliers, il incarne une nouvelle démarche de la sécurité, fluide et mobile.

Mobilité et design au cœur de l’expérience

Avec son format ultrafin de 40 g, compatible MagSafe, le TouchLock se fixe au dos d’un iPhone et se glisse dans une poche. Son boîtier résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres, et son contrôleur interne limite la surchauffe. Côté performances, il atteint 450 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture grâce à l’USB 3.2 Gen 1. Il est disponible en 512 Go, 1 To et 2 To, avec une compatibilité étendue : Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Son app mobile permet une sauvegarde automatique des photos, y compris Live Photos, sans collecte de données.

Le Go Portable SSD : la réponse aux défis de la vidéo mobile

Lexar remet en avant son Go Portable SSD avec Hub, déjà prisé des créateurs de contenu. Compact, robuste, disponible en 1 ou 2 To, il offre des vitesses fulgurantes (jusqu’à 1050 Mo/s) et prend en charge l’enregistrement direct Apple ProRes sur iPhone 15 Pro à 17 Pro Max.

Son hub intégré pallie une limite fréquente : l’occupation du port USB-C lors de l’enregistrement. Il permet ainsi de connecter simultanément le micro, la lumière, la charge et les accessoires. La configuration reste légère. Certifié IP65, livré avec câbles et accessoires, le Go Portable SSD vise clairement les vloggers, cinéastes et journalistes mobiles.

