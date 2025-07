J’ai testé le SSD Lexar ES5 : peut-il remplacer un enregistreur pro pour iPhone et Android ?

Transformez votre smartphone en outil vidéo professionnel. Ce SSD magnétique promet vitesse et simplicité mobile.

Le SSD portable Lexar ES5 promet de transformer un smartphone en station de production mobile. Entre performances haut de gamme et fixation magnétique, peut-il vraiment rivaliser avec les outils pros ?

Fiche technique

Caractéristiques Détail Capacités 1 To et 2 To Interface USB 3.2 Gen 2×2 (jusqu’à 20 Gbps) Vitesses annoncées Jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture/écriture Durabilité IP65 (poussières, projections d’eau), chute jusqu’à 3 m Connectivité MagSafe Compatible iPhone 15/16 Pro/Max, Samsung S25 Enregistrement vidéo direct Apple ProRes 4K 60/120 ips, Samsung Pro Vidéo 8K 30 ips Accessoires Housse magnétique ou anneau MagSafe + câble USB-C 20 Gbps OS supportés macOS, Windows, iOS, Android Température Opération : 0–50 °C, stockage : –40–85 °C Garantie 5 ans Prix 1 To : 150 € ; 2 To : 220 €

Un SSD portable conçu pour les créateurs mobiles

Le SSD Lexar ES5 est un modèle de 1 To ou 2 To pensé avant tout pour les utilisateurs mobiles : créateurs de contenus, vidéastes en reportage, photographes ou même monteurs nomades. Il repose sur une interface USB 3.2 Gen 2×2 capable de fournir jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture. Mais ce n’est pas tout : il est également compatible MagSafe, avec un système magnétique qui lui permet de se fixer directement à un iPhone ou un appareil Android compatible.

Lexar le positionne comme un SSD « plug & play » pour l’enregistrement direct en Apple ProRes 4K 120 ips ou Samsung Pro Video 8K 30 ips. C’est une promesse ambitieuse, surtout face à des solutions pros souvent bien plus coûteuses. Nous l’avons donc testé dans des conditions réelles, avec un iPhone 15 Pro, un Samsung Galaxy S25, un MacBook Air M2 et un PC équipé en Gen 2×2.

Prise en main et design : simplicité et robustesse

Dès l’ouverture, j’ai trouvé que le Lexar ES5 inspire confiance. Son revêtement en silicone texturé est à la fois antidérapant et agréable en main. Le format est ultra-compact, ce qui facilite la fixation à l’arrière d’un smartphone sans gêner la prise en main. Le SSD est livré avec deux options : une housse magnétique pour iPhone ou un anneau MagSafe adhésif pour tout autre appareil. Le câble USB-C est court et s’enroule autour du boîtier. Cela limite notamment l’encombrement. Aucun accessoire superflu, mais l’indispensable est là, pensé pour une utilisation terrain.

Autre point positif : la sensation de solidité. Le Lexar ES5 est certifié IP65, ce qui le rend résistant aux projections d’eau et à la poussière. Il supporte également des chutes jusqu’à 3 m, selon Lexar. Nous avons simulé plusieurs chocs : aucune altération des performances, ni trace apparente.

Efficace mais pas sans compromis

Je l’ai branché à un iPhone 15 Pro, il est reconnu immédiatement. La capture ProRes 120 ips fonctionne parfaitement. De plus, sur un Galaxy S25, la fonction Pro Video 8K est fluide. Comme le magnétisme fonctionne mieux sans coque, il faut adapter l’usage. En main, ça tient. En revanche, lors de mouvements intenses ou avec une coque non compatible, la fixation devient instable.

La nouvelle app Lexar propose une fonction de sauvegarde automatique des photos et vidéos : elle fonctionne bien, mais manque encore d’options avancées. On apprécie sa simplicité, mais elle gagnerait à intégrer un explorateur de fichiers ou une gestion multidevice.

Performances mesurées, proche des promesses

Sur un PC avec USB 3.2 Gen 2×2, j’ai atteint entre 1 950 et 2 020 Mo/s sans souci. C’est idéal. D’ailleurs, un transfert de 500 Go de rushes s’est terminé en moins de cinq minutes. Sur les machines équipées uniquement de ports USB 3.2 Gen 2, comme le MacBook Air M2, les vitesses de transfert plafonnent à 950 Mo/s.

Cela reste rapide, mais largement en dessous du potentiel de ce SSD haut débit. Avant d’acheter, mieux vaut vérifier les ports disponibles pour éviter de brider les performances.

En postproduction, les fichiers ProRes 4K se lisent directement depuis le SSD, sans lag. Lightroom et Final Cut n’ont montré aucun ralentissement. Même sur Android, le montage de séquences filmées est fluide, à condition d’utiliser une app compatible. En autonomie, aucun impact noté sur l’iPhone ou le Galaxy S25 en enregistrement continu. Le SSD chauffe modérément, sans dépasser les 45 °C.

Comparaison avec d’autres SSD portables

Par rapport à mon ancien SL500, le ES5 m’apporte une fixation plus fiable et une meilleure robustesse. De plus, l’enregistrement vidéo en 4K ou 8K est officiellement pris en charge, ce qui est rare. Face au Samsung T9, plus rapide mais sans fixation, le Lexar ES5 garde l’avantage mobile. Ainsi, même si l’Adata SE920 va plus vite, il est plus fragile et beaucoup plus cher pour un usage terrain.

Le WD My Passport SSD, bien que plus compact, n’atteint pas les mêmes vitesses et ne propose pas de compatibilité MagSafe. Quant à l’Adata SE920, il est plus rapide (USB4), mais plus cher et moins robuste. Le Lexar ES5 se positionne donc comme un SSD ultra-mobilité, pensé pour l’enregistrement et la sauvegarde en temps réel sur smartphone, là où d’autres restent cantonnés au stockage pur.

Avis des utilisateurs

Certains utilisateurs considèrent le Lexar ES5 comme une réelle avancée pour la production mobile en haute définition. Beaucoup saluent la vitesse de transfert quasi instantanée, jugée idéale pour les gros fichiers vidéo. De plus, la compatibilité avec les smartphones récents, comme l’iPhone 15 Pro ou le Galaxy S25, est souvent soulignée. L’enregistrement direct en ProRes 4K ou Pro Video 8K est perçu comme un avantage net.

Cependant, plusieurs utilisateurs notent que le port USB 3.2 Gen 2×2 est rarement présent sur les ordinateurs actuels. Certains regrettent aussi une aimantation parfois légère selon les coques ou le type d’appareil.

Lexar ES5 Une alliance parfaite entre praticité et performance Voir l’offre Verdict Le Lexar ES5 est une réussite : il combine vitesse, robustesse, magnétisme et fonctionnalités ProRes/8K. Pour ceux qui filment en imitation cinéma, c’est un allié précieux. Mais attention : pour en tirer pleinement partie, vous devez disposer d’un port USB 3.2 Gen 2×2. Sans cela, ses performances seront bridées malgré ses atouts. Si vous cochez ces cases, vous tenez un excellent outil pour contenu haut débit et terrain. On aime Jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture et écriture

Compatible enregistrement ProRes 4K / 8K Android On aime moins Nécessite un port USB 3.2 Gen 2×2 pour le plein débit

Aimantation moyenne avec certains accessoires

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn