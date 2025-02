J’ai testé le Lexar SL500 ! Ce disque dur SSD fait-il efficacement son job ? 

Compact, performant et sécurisé, le Lexar SL500 promet de répondre aux besoins des professionnels et créateurs en quête d’un SSD fiable. Mais tient-il ses promesses face à la concurrence ?

Quand il s’agit de stockage externe, le choix peut vite devenir un casse-tête tant les options sont nombreuses. J’ai donc voulu tester le Lexar SL500, un disque dur portable qui promet des performances rapides et un design ultra-compact. Avec des capacités allant jusqu’à 4 To, ce modèle semble idéal pour les professionnels, les créateurs de contenu et les utilisateurs nomades. Mais face à des concurrents comme le Samsung T7 ou le SanDisk Extreme, le Lexar SL500 est-il vraiment à la hauteur ? Après plusieurs jours d’utilisation, voici mon verdict détaillé.

Caractéristiques techniques

Pour aller droit au but, j’apprécie énormément l’allure élégante et minimaliste de ce disque dur portable. Avec sa finition en aluminium brossé noir mat et ses bords légèrement convexes, le Lexar SL500 dégage une impression de modernité et de solidité. De plus, sa taille est comparable à celle d’une carte de crédit (8,95 x 5,9 x 1,36 cm). Combinées à un poids plume de 95 grammes, ces caractéristiques physiques en font un appareil ultracompact, idéal pour les déplacements.

D’ailleurs, l’aspect robuste de son boîtier en aluminium est super rassurant. Bien qu’il ne soit pas certifié pour résister à l’eau ou à la poussière, il offre une bonne protection contre les chocs légers du quotidien. Cependant, pour les utilisateurs fréquemment en déplacement dans des environnements plus exigeants, ce manque de certification pourrait être un point faible important.

J’ai également apprécié les choix de connectivité proposés par le Lexar SL500. Le port USB-C est bien placé et s’accompagne d’un indicateur LED discret qui s’allume lorsqu’il est en fonctionnement. La marque fournit aussi un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur USB-C vers USB-A. Avec ce modèle, elle garantit donc une compatibilité avec un large éventail d’appareils, qu’il s’agisse d’un PC, d’un Mac ou même de certains smartphones.

Ce que je pense des fonctionnalités offertes

Le Lexar SL500 brille par sa simplicité. Dès que je l’ai branché, il a été opérationnel grâce à son formatage en exFAT, compatible avec Windows, macOS et même certains appareils Android. Pas de logiciels compliqués, pas de réglages à prévoir. Il s’intègre parfaitement à un usage quotidien, que ce soit pour le travail ou les loisirs. C’est le genre de fonctionnalité qui fait gagner un temps précieux, surtout si vous jonglez entre plusieurs appareils comme moi.

Un autre point pratique : Lexar propose une suite logicielle en téléchargement pour gérer vos fichiers et effectuer des sauvegardes. Même si je ne l’ai pas trouvée indispensable, elle peut s’avérer utile pour ceux qui aiment garder leurs données parfaitement organisées.

En revanche, j’ai noté une lacune importante côté sécurité. Contrairement à certains modèles comme le Samsung T7 Touch, le SL500 n’intègre pas de chiffrement matériel ni de protection biométrique. Si vous travaillez avec des données sensibles, il faudra prévoir une solution externe pour sécuriser vos fichiers. C’est dommage, car cela aurait rendu ce SSD encore plus complet.

Mon expérience utilisateur vis-à-vis de la performance

La vitesse de transfert est généralement un critère déterminant pour choisir un SSD externe. À cet égard, je dois dire que le Lexar SL500 ne m’a pas déçu dans l’ensemble. Lors de mes tests, j’ai remarqué que le disque atteint des performances solides lorsqu’il est utilisé avec un port USB 3.2 Gen 2×2 compatible. Conformément aux débits annoncés, sa vitesse va jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Il se classe donc parmi les SSD les plus rapides que j’ai eu l’occasion d’essayer.

Cependant, il faut savoir que pour exploiter tout son potentiel, votre ordinateur doit être équipé d’un port USB 3.2 Gen 2×2, ce qui reste assez rare. Sur un port USB 3.2 Gen 2 standard, les vitesses sont similaires à celles des SSD concurrents du marché, sans réel avantage notable. Cela reste performant pour des transferts de fichiers volumineux comme des vidéos ou des bibliothèques de photos. Cependant, le gain de temps est moins impressionnant qu’espéré si vous ne disposez pas du bon matériel.

J’ai également testé le SL500 sur des tâches plus courantes comme la lecture et l’écriture de fichiers vidéo via Blackmagic Disk Speed Test. Ses résultats se sont montrés constants et fiables. Il faut dire que des modèles comme le Samsung T9 affichent des performances légèrement supérieures dans certains scénarios. Néanmoins, le Lexar SL500 offre un bon équilibre entre vitesse et polyvalence.

Petite comparaison par rapport à ses concurrents

Sur le marché, il y a des modèles bien établis comme le Samsung T7 Shield, le Samsung T9 et le Crucial X10 Pro. Parmi eux, le Lexar SL500 tente de tirer son épingle du jeu. Après l’avoir testé, voici comment il se positionne dans cette rude compétition.

Le Samsung T7 Shield brille par sa robustesse. Certifié IP65, il résiste à la poussière et à l’eau. Il est donc parfait pour ceux qui transportent fréquemment leur matériel dans des conditions exigeantes. En comparaison, le Lexar SL500, malgré son design soigné et sa légèreté, ne propose pas cette protection. Si vous êtes du genre à emporter votre SSD partout, cela pourrait faire pencher la balance en faveur du T7 Shield.

Le Samsung T9, de son côté, mise sur l’élégance et la sécurité. Son cryptage matériel AES 256 bits rassure immédiatement, surtout pour les utilisateurs préoccupés par la confidentialité de leurs données. Le Lexar SL500, avec son absence de chiffrement intégré, se montre moins performant sur ce point. Cela dit, si vous cherchez un SSD simple et sans fioritures, le SL500 peut tout à fait convenir.

Enfin, il y a le Crucial X10 Pro, véritable champion de la compacité et des performances brutes. Avec des vitesses d’écriture dépassant 1 Go/s et sa certification IP55, il incarne la polyvalence haut de gamme. Le Lexar SL500, bien qu’efficace pour des usages plus traditionnels, ne rivalise pas avec de telles caractéristiques. Néanmoins, il est aussi plus abordable que ses rivaux. De plus, il reste fiable et performant pour la majorité des tâches, comme le stockage de projets professionnels, les sauvegardes, ou le transport de fichiers multimédias.

