Les voitures électriques s’enflamment facilement, vrai ou faux ?

De nombreuses idées reçues circulent autour des voitures électriques et certaines disent qu’elles prennent feu facilement. Beaucoup s’inquiètent des risques liés aux batteries, mais la réalité est moins alarmante. En dépit de certaines images médiatiques, les voitures électriques s’enflamment moins fréquemment que les modèles thermiques.

Les voitures électriques prennent-elles plus fréquemment feu ?

Certes, les médias nous montrent énormément d’incendies impliquant des véhicules électriques. Cela ne signifie pas qu’ils se produisent de manière récurrente. Une étude de l’organisme américain National Transportation Safety Board nous le prouve. Selon l’enquête, les voitures électriques présentent un taux d’incendie beaucoup plus faible que celles à moteur thermique.

En moyenne, on recense seulement 25 feux par an pour 100 000 voitures électriques. Ce chiffre grimpe à 1 530 pour les véhicules à moteur à combustion. Ce déséquilibre dans la couverture médiatique s’explique en partie par l’impact visuel de ces incendies de VE. Ils captivent l’attention des réseaux sociaux et des médias. À l’inverse, les incidents de voitures thermiques ne suscitent pas le même intérêt.

Les incendies des batteries électriques, un vrai défi

Même si les incendies sont rares, lorsqu’une voiture électrique prend feu, l’extinction du feu devient un défi particulier. Les batteries lithium-ion alimentent la plupart de ces autos électriques et elles se conservent dans des structures hermétiques. Cela empêche les pompiers d’éteindre efficacement le feu avec de l’eau.

On estime qu’on aurait besoin d’environ 100 000 L d’eau pour éteindre un incendie de batterie. Pour un véhicule classique, 500 à 1 000 L suffisent. Certaines innovations, comme la trappe de sécurité chez Renault, permettent d’améliorer la situation en facilitant l’extinction du feu. Ceci dit, l’énorme quantité d’eau nécessaire reste un problème majeur.

Ainsi, le risque de feu pour la voiture électrique suscite encore des préoccupations. Malgré tout, les statistiques révèlent que le danger est globalement plus faible par rapport aux voitures classiques. Les défis résident principalement dans la gestion des incidents lorsque ceux-ci surviennent. En tout cas, la situation est loin d’être aussi inquiétante qu’on pourrait le croire.

