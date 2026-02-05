Sécurité routière : les poignées électriques rétractables seront-elles bientôt obligatoires ?

Elles font le charme des voitures haut de gamme, mais leur utilité pourrait bientôt dépasser le simple style. Les poignées de porte électriques et rétractables, discrètes et aérodynamiques, sont sous les feux des projecteurs des législateurs.

Serait-ce pour leur capacité à réduire les accidents ? À mieux protéger les piétons ? L’Europe et d’autres marchés réfléchissent à en faire un équipement de sécurité standard. Décryptage d’une petite révolution qui pourrait bien changer la façon dont on ouvre nos portières… et éviter quelques frayeurs.

Les portes à ouverture électrique sont-elles trop « futuristes » pour être sûres ?

Imaginez la scène : un accident, de la fumée, et une porte de voiture qui refuse de s’ouvrir, bloquant les secours ou les occupants à l’intérieur. Ce scénario cauchemardesque, lié aux poignées de porte électriques et escamotables, n’est plus de la science-fiction. Et c’est la Chine qui vient de tirer la première salve réglementaire. Dès 2027, toutes les voitures neuves devront être équipées d’une ouverture mécanique des portes depuis l’extérieur, par une simple traction sur une poignée. Une décision qui fait suite à une attention internationale croissante sur un design pourtant très en vogue.

Ce design « flux » vient-il de Tesla ?

En effet, Tesla a popularisé cette tendance avec ses poignées de porte qui restent flush avec la carrosserie jusqu’à ce qu’elles détectent le conducteur. Adoptées par de nombreux constructeurs pour des raisons aérodynamiques et esthétiques, ces poignées électriques cachent un défaut majeur : elles peuvent tomber en panne après un choc ou une défaillance de la batterie. Une enquête de Bloomberg en septembre a mis en lumière des accidents tragiques où les portes de Tesla sont restées bloquées, obligeant les secours à briser les vitres. Le régulateur américain, la NHTSA, a d’ailleurs ouvert une enquête sur les poignées des Model Y 2021.

Seules les Tesla sont-elles concernées ?

Loin de là. Aux États-Unis, selon Consumer Reports, des marques comme Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus ou Volvo proposent également des poignées électroniques sur certains modèles. Le problème est mondial. En Chine, le Financial Times rapporte que « presque tous » les principaux constructeurs de véhicules électriques vendent des modèles à poignées rétractables. Un accident mortel impliquant une Xiaomi, où le conducteur s’est retrouvé piégé par des portes inopérantes, a remis le sujet sur le devant de la scène l’an dernier.

Et si on est coincé à l’intérieur ?

Le danger ne se limite pas à l’extérieur. Les régulateurs examinent aussi les plaintes concernant les commandes d’ouverture intérieures des Tesla Model 3. Elles peuvent également devenir inutilisables en cas de panne électrique. Bien qu’une ouverture manuelle existe (souvent en retirant un cache et en tirant un câble), de nombreux conducteurs ont témoigné de la difficulté à la localiser dans le stress d’une crise. Bloomberg a identifié 15 décès liés à des accidents. En effet, les portes d’une Tesla n’ont pu s’ouvrir, certains impliquant des occupants incapables de sortir de l’intérieur.

Que va exactement imposer la nouvelle loi chinoise ?

L’infographie publiée par le ministère chinois de l’Industrie est claire. Pour « résoudre les problèmes, notamment la manipulation peu pratique des poignées de porte extérieures et l’impossibilité de les ouvrir après un accident » il y a de nouvelles règles. Elles exigeront que les véhicules soient conçus pour que les utilisateurs puissent ouvrir mécaniquement les portes. Cela devrait se faire depuis l’extérieur, même en cas d’incendie de batterie. Pour les poignées intérieures, les commandes de secours mécaniques devront être placées à un endroit « non obstrué. Et elles doivent être visible pour le passager. Exit, donc, les câbles cachés sous des grilles d’aération.

Cette décision pionnière de la Chine pourrait bien faire des émules dans le monde entier, forçant l’industrie automobile à réconcilier design futuriste et sécurité ancestrale : celle de pouvoir simplement ouvrir une porte pour s’échapper ou porter secours.

