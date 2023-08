Les meilleurs aspirateurs sans fil en 2023

A la recherche d’un aspirateur sans fil pour compléter votre panoplie du parfait ménager ? Ne cherchez pas bien loin, nous avons sélectionnées pour vous les meilleurs aspirateurs sans fil disponibles sur le marché. De quoi faire toute la différence !

Il faut comprendre que les aspirateurs sans fil gagnent de plus en plus de terrain, non seulement pour la commodité qu’ils offrent mais aussi pour leur design ergonomique et moderne. Grâce à leur taille peu encombrante, ce modèle d’aspirateur se range facilement, parfait pour les petits appartements. Alors, si vous souhaitez vous en offrir un, voici la liste des meilleurs aspirateurs sans fil de 2023. Vous en aurez de tous les modèles et de tous les prix.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Dyson Gen5detect Note : 9,7/10 Découvrir Dyson Omni-glide Note : 9,5/10 Découvrir Compact Power XXL de Rowenta Note : 8,2/10 Découvrir

Dyson Gen5detect

Caractéristiques techniques Autonomie : Jusqu’à 70 minutes

Filtre : Filtration HEPA

Poids : 3,5 kg

Temps de charge : 4,5 h

Contenance collecteur : 0,70 L

Puissance d’aspiration : 262 AW

Technologie Cyclone : 14 cyclones

Hauteur : 1 276 mm

Longueur : 276 mm

Largeur : 250 mm

Véritable bijou de la technologie, le Dyson Gen5detect est non seulement équipé d’un filtre HEPA mais il arrive également à aspirer jusqu’à 99,99% des particules indésirables, même ceux qui restent invisibles à l’œil nu.

Doté d’une capacité d’aspiration de 262AW, d’un capteur piezo et d’un écran LCD qui indique la performance de l’aspirateur, vous pouvez le transformer en aspirateur à main en un simple clic. Avec une autonomie qui peut atteindre jusqu’à 70 minutes, cet aspirateur sans fil de la marque Dyson est votre compagnon idéal pour le ménage !

Puissance d’aspiration optimale

Balai aspirateur 2 en 1

Prix élevé

Puissance un peu gênante sur le tapis

Dyson Omni-glide

Caractéristiques techniques Autonomie : 20 minutes

Brosse : Brosse à rouleau doux omni-directionelle Fluffly

Filtre : Filtration de pointe dans tout l’appareil

Poids : 1,9 kg

Temps de charge : 3,5 h

Contenance collecteur : 0,2 L

Puissance d’aspiration : 50 AW

Technologie Cyclone : 8 cyclones

Hauteur : 1 077 mm

Longueur : 208 cm

Largeur : 92 cm

Le Dyson Omni-glide est le premier aspirateur Dyson à avoir bénéficié d’une brousse à rouleaux doux omnidirectionnelle Fluffy allant dans toutes les directions. Adapté au nettoyage des sols durs, cet aspirateur complémentaire vous permettra de nettoyer les espaces exigus.

Grâce à sa petite taille, vous n’aurez aucun mal à le ranger même dans une petite surface. Equipé du moteur Dyson Hyperdymium, il est également doté d’une excellente puissance d’aspiration capturant jusqu’à 99,97% des poussières fines.

Brosse tournante

Capteur performant

Petite taille du collecteur

Autonomie réduite

Compact Power XXL de Rowenta

Caractéristiques techniques Marque : Rowenta

Type de filtre : Mousse

Composants inclus : Aspirateur sans sac

Capacité : 2,5 Litres

Puissance : 550 Watts

L’aspirateur sans fil et sans sac Compact Power de Rowenta est l’aspirateur qui vous permettra de nettoyer votre demeure en toute tranquillité ! Peu énergivore avec un niveau de filtration efficace, il est le compagnon idéal pour un nettoyage en profondeur. Equipé d’un long cordon, vous n’aurez aucun mal à effectuer des mouvements de nettoyage. Le seul souci réside au niveau de sa brousse, limitant sa polyvalence.

Grand réservoir

Niveau de filtration élevé

Une seule brosse

Pas adapté à tous types de sols

Promo -14% Rowenta Compact Power XXL Aspirateur Sans Sac, Capacité 2,5L, Pour la Maison, Pour la Voiture, Poils d'Animaux RO4871EA CAPACITÉ XXL : une capacité im...

COMPACT : un design épuré et u...

PERFORMANCES DE NETTOYAGE MAXI...

FACILE À VIDER : le système Cl... 179.99 € 154.46 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Dyson V15s Detect Submarine (modèle lavant)

Caractéristiques techniques Autonomie : 60 minutes

Brosse : Brosse Submarine

Filtre : 99,99% jusqu’à 0,3 microns

Poids : 4,1 kg

Temps de charge : 4,3 h

Contenance collecteur : 0,76 L

Puissance d’aspiration : 240 AW

Hauteur : 1 276 cm

Longueur : 276 cm

Largeur : 250 cm

A la recherche d’un aspirateur sans fil modèle lavant ? Le Dyson V15s Detect Submarine est celui qu’il vous faut ! En plus de pouvoir aspirer les débris et les poussières, cet aspirateur sans fil peut également nettoyer les sols durs à l’eau clair. Il est équipé d’un système performant qui permet de séparer l’eau sale et l’eau propre tout en gardant la brousse humide et nettoyée.

Modèle lavant sans fil

Nettoie les taches tenaces

Petite taille du collecteur

Autonomie réduite

H. Koenig Power Clean UPX 18

Caractéristiques techniques Autonomie : 30 minutes

Vitesses d’aspiration : 3 niveaux

Filtre : ABS

Puissance : 220 W

Volume sonore : 75db

Equipé de nombreux accessoires, l’aspirateur sans fil Power Clean H.Koenig est parfait pour vous accompagner dans vos besoins en ménage quel que soit le type de sols à nettoyer. Son manque d’autonomie est compensé par son côté silencieux, parfait pour nettoyer en toute tranquillité !

Grâce à sa brosse qui arrive à se faufiler un peu partout, il n’aura aucun mal à atteindre plusieurs zones lors du nettoyage. De quoi faire de lui un excellent aspirateur à main pour les nettoyages en hauteur.

Prix abordable

Plusieurs accessoires fournis

Réservoir peu solide

Bouton de démarrage peu ergonomique

Promo -54% H.Koenig Aspirateur Droit sans Fil Balai 2 en 1 FullPower UPX18 Puissant, Compact, Léger, Autonome jusqu’à 40 min, Silencieux, Multifonction pour Mais Garantie 2 ans - Atelier SAV e...

Autonomie : jusqu’à 40 min

Batterie lithium : 25.9 V

Puissance d'aspiration : 22 Kp... 259.00 € 118.90 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Ultenic U10 Pro

Caractéristiques techniques Puissance : 400 W

Autonomie : 35 minutes

Batterie : amovible

Bac à poussière : 800 ml

Brosse : LED rotative à 180 °

Filtre : HEPA

Support : Mural

L’aspirateur sans fil U10 Pro de la marque Ultenic est parfait pour les personnes qui sont à la recherche d’un aspirateur adapté à tout type de sol. Grâce à ses nombreux accessoires, vous n’aurez aucun mal à l’utiliser pour la moquette, le tapis, le parquet et même le carrelage.

Equipé d’une brosse LED, il révèle les poussières jusqu’à 3 fois pour un nettoyage optimal. Vous n’aurez aucun mal à le transformer en aspirateur manuel pour épouser chacun de vos besoins en matière de nettoyage.

Brosse avec LED

Léger

Faible autonomie

Capacité du bac à poussière limitée

Promo -19% Aspirateur Balai sans Fil Ultenic U10 Pro, Aspirateur sans Fil Puissant 30Kpa/400W, Léger, 35Min Autonomie, LED, 4 en 1 Aspirateur Balai sans Sac pour 【MOTEUR PUISSANT AVANCÉ】Moteur...

【ASPIRATEUR POLYVALENT 4 EN 1】...

【FILTRATION 5 COUCHES HAUTE EF...

【FONCTIONNEMENT PRATIQUE】Aspir... 159.99 € 129.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Samsung Jet75 PET

Caractéristiques techniques Autonomie : 60 minutes

Filtre : filtration à 5 couches

Puissance moteur : 500 W

Capacité du réservoir : 0.8 L

Niveau sonore : 86 dBA

Type d’affichage : LED

Le Jet75 PET de chez Samsung saura vous satisfaire en matière de performance. Embarquant un filtre à 5 couches, il arrive à retenir un maximum de particules qui s’éparpillent dans les airs. Il est également doté de plusieurs embouts pouvant nettoyer les recoins de la maison aussi bien au niveau des moquettes que des sols durs. Grâce à son affichage LED et sa brosse Turbo, cet aspirateur sans fil sera votre compagnon idéal pour le nettoyage !

Excellente autonomie

Aspirateur à main intégré

Capacité du réservoir limitée

Prix élevé

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Dyson Gen5detect Note : 9,7/10 Découvrir Dyson Omni-glide Note : 9,5/10 Découvrir Compact Power XXL de Rowenta Note : 8,2/10 Découvrir