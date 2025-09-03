Avec la Lafa 5, la coopération Leapmotor et Stellantis vise les jeunes et l’Europe !

Leapmotor et Stellantis dégainent leur arme secrète pour séduire la jeunesse européenne : la Lafa 5 ! Cette citadine électrique au nom punchy et au design futé débarque à Munich avec une mission claire : électriser les villes sans vider les portefeuilles.

Avec son look affûté et son LiDAR sur le toit, elle envoie du sérieux. Préparez-vous, l’offensive chinoise n’a jamais été aussi trendy… et elle vise votre prochain coup de cœur automobile !

Leapmotor Lafa 5 : La petite électrique qui monte, qui monte

Le constructeur automobile chinois Leapmotor, soutenu par le géant Stellantis, a dévoilé en avant-première son nouveau modèle, le Lafa 5. Ce compact hatchback 100% électrique, précédemment connu sous le nom de code B05, s’apprête à faire son grand baptême international au salon IAA Mobility 2025 de Munich. Ce véhicule urbain représente une première à plus d’un titre pour la marque, marquant une nouvelle étape ambitieuse dans son expansion mondiale.

Une ascension météorique soutenue par Stellantis

Leapmotor n’est plus une simple startup. Après son rachat partiel par Stellantis l’an dernier, la marque affiche une santé financière éclatante. En août 2025, elle a enregistré un record de ventes avec 57 066 véhicules livrés dans le monde, soit une augmentation spectaculaire de 88% par rapport à août 2024.

Sur les huit premiers mois de l’année, ce sont 328 859 voitures qui ont trouvé preneurs. Une performance qui lui a permis d’afficher son premier semestre bénéficiaire, confirmant le succès de sa stratégie.

Un design distinctif pour séduire l’Europe

Le Lafa 5 se distingue au premier coup d’œil. Bâti sur la plateforme modulaire LEAP 3.5, il arbore le langage design signature de Leapmotor. Il y a des phares LED courbés, des poignées de portes rétractables, de spoiler de toit sportif et un bloc optique arrière d’un seul tenant. C’est une particularité notable pour un véhicule compact et abordable. L’intégration d’un LiDAR sur le toit est une technologie usually réservée aux modèles premium.

Ses rétroviseurs noircis, sa caméra de recul et ses ailes sculptées complètent son profil dynamique. Bien que ses dimensions exactes ne soient pas encore communiquées, il se positionne dans la même catégorie que la Volkswagen ID.3.

Une rupture stratégique pour conquérir le monde

Le choix du nom « Lafa 5 » est en lui-même un signal fort. Pour la première fois, Leapmotor s’émancipe de sa tradition de dénomination à deux caractères chinois. Ce changement n’est pas anodin ; il illustre la volonté de la marque de s’adapter aux marchés internationaux et d’accélérer ses ventes à l’étranger. Le Lafa 5 n’est pas juste une nouvelle voiture, c’est un ambassadeur d’une nouvelle identité globale.

Le rendez-vous de Munich : premier acte d’une nouvelle ère

Tous les regards se tourneront vers Munich le 9 septembre 2025 pour le lancement officiel du Lafa 5. Actuellement, la marque ne propose que trois modèles à l’international. Mais ce véhicule urbain pourrait bien être le catalyseur qui propulsera définitivement Leapmotor sur le devant de la scène européenne.

Avec son design accrocheur, ses technologies embarquées et le soutien de Stellantis, ce petit hatchback électrique a toutes les cartes en main pour bousculer le marché.

