Le rodage des voitures électriques, est-ce la même chose que pour les thermiques ?

Contrairement aux véhicules thermiques, on n’a pas besoin de beaucoup roder le moteur et la batterie d’une voiture électrique. Cela dit, adopter une conduite progressive lors des premiers kilomètres améliore le confort et la durabilité du VE. Certains éléments méritent d’ailleurs une attention particulière pour des performances optimales sur le long terme.

Pourquoi adopter une conduite progressive au début ?

Vous n’êtes pas spécifiquement obligé de roder la transmission et la batterie de votre voiture électrique. Je recommande néanmoins de ne pas solliciter immédiatement le véhicule à pleine puissance. Accélérations brutales et freinages secs peuvent effectivement user prématurément certains composants comme les freins et le châssis. De plus, les pneus de la voiture ne développent leur pleine adhérence qu’après plusieurs centaines de kilomètres. Cela peut alors affecter la tenue de route.

Si vous deviez vraiment roder votre voiture électrique, les constructeurs suggèrent généralement de le faire en douceur. La distance se situerait entre 500 et 3000 km. Cette période permet aux pièces mécaniques mobiles de mieux s’adapter, même si elles sont conçues avec une grande précision. Rouler progressivement offre donc un meilleur confort de conduite et limite l’usure prématurée des éléments du véhicule.

Les bonnes pratiques pour bien roder sa voiture électrique

Pour préserver les performances de votre voiture électrique, je vous conseille d’éviter les accélérations violentes. Je ne recommande pas non plus les freinages brusques lors des premières semaines d’utilisation. En plus de cela, vous ne devriez pas rouler constamment à pleine charge ni adopter une conduite trop sportive sur les virages.

L’important lorsque vous rodez votre voiture électrique, c’est d’augmenter progressivement la vitesse. Laisser également les composants s’adapter naturellement aux différentes conditions de conduite. Même si cela n’est pas une obligation technique, cette approche contribue à maximiser la longévité et le rendement du véhicule. Elle offre, par la même occasion, une meilleure expérience de conduite.

