Record mondial : le Kia PV5 dessine l’avenir du véhicule utilitaire électrique

Kia ne se contente pas de devancer le futur, il le réinvente avec un coup de crayon, car le concept PV5 , un véhicule électrique le monde des utilitaires ! Il pulvérise un record mondial. Imaginez un véhicule modulable de type cargo facilement maniable et très polyvalent.

L’utilitaire se fait caméléon, prêt à endosser tous les rôles. L’ère du véhicule unique et rigide est révolue ; place à la polyvalence ultime, où votre bureau peut aussi être votre atelier… ou votre espace sieste. L’avenir roule déjà.

Kia PV5 : le livreur électrique qui passe la vitesse supérieure

Et si votre fourgonnette électrique pouvait couvrir la distance Paris-Lyon sans recharger ? Le Kia PV5 Cargo l’a fait, en établissant un record du monde officiel avec un trajet époustouflant de 693,38 km. Cette prouesse, réalisée avec une charge maximale et sur une seule charge de batterie, envoie un message clair à tous ceux qui doutaient de l’autonomie réelle des utilitaires électriques. Le futur de la logistique est arrivé, et il a de la batterie.

Sur la route des records : 22 heures d’endurance

Imaginez un marathon automobile version livraison de colis. Pendant 22 heures et 30 minutes, le PV5 Cargo a sillonné les routes publiques dans des conditions réelles, reproduisant le quotidien exigeant des livreurs. Le parcours, une boucle de 58 kilomètres parcourue douze fois, incluait feux rouges, ronds-points et même une côte de 370 mètres à chaque tour. Un véritable parcours du combattant, conçu pour prouver sa robustesse.

Une ingénierie pragmatique : la charge qui ne pèse pas

La véritable innovation ne réside pas seulement dans la distance, mais dans la manière de la parcourir. Construit sur une plateforme électrique dédiée, le PV5 Cargo a été optimisé pour que le poids n’impacte que minimalement son autonomie. Ainsi, 100 kg de charge supplémentaire ne réduisent le rayon d’action que d’environ 1,5 %. Une ingénierie intelligente qui transforme la théorie en performance tangible sur la route.

L’autonomie en chiffres : presque deux jours de travail

Au-delà du chiffre spectaculaire, que représente ce record pour les professionnels ? Concrètement, cette autonomie permet au véhicule de fonctionner. Elle dure près de deux journées complètes de travail typique en logistique, sans aucune recharge. Cela signifie moins d’immobilisation, plus de flexibilité et une productivité décuplée pour les entreprises. Elles peuvent désormais envisager sereinement la transition électrique. Et la version « Passenger » de ce véhicule peut très bien être utilisé pour transporter des gens.

Plus qu’un record, une nouvelle ère pour la mobilité professionnelle

Ce titre Guinness est bien plus qu’un sticker sur la carrosserie. C’est la démonstration qu’un utilitaire électrique peut non seulement rivaliser avec le thermique, mais le surpasser en endurance et en efficacité. En combinant intelligence de conception et connectivité, le PV5 Cargo ouvre la voie à une nouvelle génération de véhicules professionnels, où la performance écologique rime enfin avec la performance tout court. La révolution de la logistique est en marche, et elle est silencieuse.

