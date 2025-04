L’Allemagne dévoile un nouveau moteur de 286 chevaux alimenté par un carburant inattendu

Alors qu’on pensait tous que l’électrique est roi, Volkswagen a décidé de développer un moteur fonctionnant avec un carburant inattendu : l’essence.

Tout le monde pensait que l’avenir appartenait aux voitures électriques. Pourtant, Volkswagen vient de dévoiler un nouveau moteur qui marche avec l’essence, un carburant inattendu. Le constructeur allemand a effectivement sorti un quatre-cylindres turbo de 286 chevaux pour son nouveau Tiguan.

Un moteur à essence, un choix de carburant inattendu

La presque totalité des concurrents foncent tête baissée vers l’électrique ou l’hydrogène. De son côté, Volkswagen a fait un choix audacieux qui est d’améliorer ce que tout le monde pensait dépassé. On obtient alors un tout nouveau moteur avec l’essence comme carburant, sans doute le choix le plus inattendu.

Ils l’ont par ailleurs baptisé EA888 evo5 et il développe 286 CV avec « seulement » un quatre-cylindres. Ce bloc équipe la version R-Line du Tiguan et affiche 67 CV de plus que la version précédente. Rassurez-vous cependant, car il reste conforme aux normes environnementales actuelles.

Ce moteur essence dernier cri utilise donc un carburant inattendu. Et ce n’est pas un retour en arrière, mais plutôt une réinvention. VW a travaillé sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions ainsi que la performance pour séduire un public qui doute de plus en plus de l’électrique. Moins de contraintes de recharge, plus de sensations au volant : voilà la promesse du Tiguan nouvelle génération.

Derrière cette décision, une stratégie bien réfléchie

Ce revirement est loin d’être un simple hasard. Certes, Volkswagen a investi dans les carburants alternatifs comme l’HVO (huile végétale hydrotraitée). La marque a aussi tissé des partenariats avec des acteurs du secteur électrique. Cela dit, elle n’a jamais abandonné l’idée d’un moteur thermique plus intelligent, d’où l’usage de ce carburant inattendu. En parallèle, elle a développé des solutions hybrides et électriques, mais sans tout miser dessus. Citons notamment des partenaires tels que EIT InnoEnergy.

Pendant que le marché américain est encore frileux face aux voitures 100 % électriques, VW joue la carte du réalisme. Avec près de 95 000 Tiguan vendus aux États-Unis en 2024, le succès commercial est déjà au rendez-vous. Et si ce moteur nouvelle génération avec son carburant inattendu devenait la meilleure réponse aux limites de l’électrique ? La suite nous le dira, mais une chose est sûre : Volkswagen n’a pas dit son dernier mot.

