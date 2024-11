Lady Gaga dans Mercredi saison 2 ! Que nous prépare-t-elle ?

La saison 2 de Mercredi s’annonce encore plus excitante avec l’arrivée de Lady Gaga. Après un premier succès retentissant en 2022, la série de Netflix continue d’attirer de nouveaux talents. Cette fois-ci, la chanteuse, actrice et icône pop est en discussion pour rejoindre la distribution. Si peu d’informations ont filtré sur son rôle, le public attend déjà sa participation cette saison.

Lady Gaga, un ajout parfait dans Mercredi Saison 2 ?

Depuis le début du projet Mercredi, l’univers macabre et excentrique de la famille Addams a attiré de nombreuses stars. Cela dit, la participation de Lady Gaga pourrait bien marquer un tournant. Après sa récente apparition dans Joker: Folie à Deux, la chanteuse serait sur le point d’incarner un personnage mystérieux, dont le rôle reste encore secret.

On ignore encore la nature dudit rôle. Néanmoins, certains pensent que Lady Gaga pourrait endosser une figure maternelle pour Mercredi dans la saison 2. Elle pourrait aussi être une sorte de mentor pour la jeune fille. C’est Jenna Ortega, l’actrice principale, qui l’aurait suggéré. Effectivement, l’idée d’une figure forte pour guider l’héroïne dans sa quête de noirceur et de mystère semble en parfaite adéquation avec la personnalité de Lady Gaga. Après tout, l’artiste n’a jamais hésité à s’aventurer dans des rôles complexes et singuliers.

La jeune actrice Ortega a longtemps souhaité cette collaboration avec Gaga a longtemps. Cette rencontre est enfin sur le point de se réaliser. Si ce rôle venait à se concrétiser, cela offrirait à Mercredi une nouvelle dimension, tant au niveau dramatique que visuel. Le personnage que va jouer Lady Gaga dans Mercredi saison 2 a toutes les chances de s’inscrire dans l’atmosphère unique de la série.

Un clin d’œil à TikTok et à l’héritage de Gaga dans Mercredi ?

On peut aussi voir l’ajout de Lady Gaga comme une réponse aux vidéos virales qui ont fait le buzz après la sortie de la saison 1. Je parle notamment de celles où des utilisateurs de TikTok recréent la célèbre danse de Mercredi Addams sur le titre « Bloody Mary« . Certes, cet élément fait désormais partie de l’histoire de la série, mais intégrer la star de manière cohérente reste importante. Surfer sur la popularité de ce phénomène est tout sauf suffisant.

Lady Gaga rejoint le casting de la saison 2 de Mercredi.🖤



(via @EW) pic.twitter.com/gPN435I3tj — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) November 13, 2024

Bref, le rôle de Lady Gaga dans Mercredi saison 2 reste mystérieux. Malgré cela, les fans espèrent que son personnage apporte une réelle plus-value à l’intrigue. En tout cas, le tournage de la nouvelle saison est encore en cours. Nous aurons un premier aperçu en 2025.

