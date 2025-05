La voiture électrique à pédales Frikar ne verra pas le jour pour cette raison

L’électromobilité urbaine vient de perdre la voiture électrique à pédales Frikar, l’un de ses projets les plus audacieux.

La Frikar, voiture électrique à pédales signée Podbike, ne verra finalement jamais le jour à grande échelle. Malgré une avalanche de promesses et une communauté enthousiaste, l’aventure s’achève brusquement. Pourquoi ce véhicule innovant, à la frontière entre vélo et voiture, a-t-il été stoppé net ?

Frikar, une voiture électrique à pédales qui faisait rêver

Podbike, start-up norvégienne, s’était imposée comme le symbole d’une nouvelle ère de mobilité avec son modèle Frikar. C’était un quadricycle à assistance électrique, caréné et aussi pensé pour la ville. Cette voiture électrique à pédales bénéficiait d’un design aérodynamique et d’une cabine spacieuse et close. Avec sa promesse de combiner le confort d’une voiture à la sobriété d’un vélo, elle rassemblait déjà des milliers de précommandes partout en Europe.

Cette voiturette à pédales disposait également d’équipements dignes d’une mini-citadine. Je citerais notamment ses essuie-glaces, ses clignotants et son système d’éclairage. Ajoutez à cela son haut-parleur, sans oublier le confort d’une assistance électrique jusqu’à 25 km/h.

Après des années de prototype, Podbike avait entamé les premières livraisons dans plusieurs pays européens. L’enthousiasme vis-à-vis de la voiture électrique à pédales Frikar était réel. Elle était notamment célèbre pour sa praticité (abri contre la pluie, facilité de stationnement, efforts minimes). Le véhicule semblait en route pour révolutionner les trajets urbains, surtout dans des villes où on conteste de plus en plus l’usage de la voiture.

Une faillite brutale pour la marque Podbike

Malheureusement, l’histoire s’est brutalement interrompue pour la voiture électrique à pédales Frikar. En mai 2025, Podbike a officiellement déposé le bilan. La société n’a jamais réussi à absorber la flambée des coûts de production. Ceci s’est aggravé suite à une conjoncture économique défavorable et une chaîne d’approvisionnement chahutée. En peu de temps, le prix du Frikar a augmenté de 5 000 euros à plus de 13 000 euros. Il est alors passé d’alternative verte à “gadget de luxe” pour beaucoup de clients potentiels.

Podbike s’est donc retrouvée débordée par des ventes insuffisantes malgré un début de production. Comme beaucoup d’autres start-up du secteur, l’entreprise à l’origine de la petite voiture électrique à pédales Frikar n’a pas pu passer à l’échelle industrielle. Dans un communiqué ému, la direction affirme avoir “exploré toutes les options”. Malheureusement, faute de financements, la poursuite des opérations était devenue impossible.

