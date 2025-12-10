Finie la petite citadine, place à la berline : la Smart #6 adopte un tout nouveau style

Le temps de la micro-citadine est révolu chez Smart ! La marque surprend tout le monde avec la #6, une berline qui tourne résolument le dos à l’héritage ForTwo.

Avec près de 5 mètres de long, un aileron actif et un gabarit digne d’une BMW d’antan, cette hybride rechargeable affiche des ambitions XXL. Smart a définitivement changé de dimension. Préparez-vous à un choc des proportions : la petite a très, très grandi.

La Smart qui grandit vite… très vite

Vous pensiez connaître Smart ? Détrompez-vous. La marque, née de l’union entre Mercedes et Geely, vient de dévoiler officiellement en Chine un modèle qui défie toutes ses traditions : la Smart #6. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sédan pousse le concept de croissance à l’extrême.

Avec ses 4,90 mètres de long, il affiche des mensurations comparables à une ancienne BMW Série 7 (E32). C’est presque la longueur de deux anciennes ForTwo empilées. C’est désormais le plus grand véhicule de l’histoire de la marque, détrônant le crossover #5 sorti il y a quelques mois. Révolutionnaire, il arbore même un aileron arrière actif et un LiDAR sur le toit. Le renouveau Smart est spectaculaire.

Des mensurations et un poids impressionnants

Au-delà de sa longueur surprenante, la #6 affiche des dimensions généreuses avec un empattement de 2,93 mètres, une largeur de 1,92 mètre et des jantes de 20 pouces au design complexe.

Une photo publiée sur le site du ministère chinois de l’Industrie nous apprend également son poids : jusqu’à 2 099 kg dans sa configuration la plus lourde. Un chiffre qui, sans être surprenant au vu du gabarit et de la transformation de Smart, confirme que la légèreté n’est plus de mise. La marque a définitivement tourné la page de la micro-citadine urbaine.

Une hybride rechargeable à l’autonomie XXL

Sous le capot, la #6 mise sur une mécanique hybride rechargeable, combinant un moteur thermique 1.5 litre et un moteur électrique pour une puissance totale annoncée de 429 chevaux. Le véritable argument choc ? Son autonomie.

Smart promet une distance folle de 1 810 kilomètres avec un plein et une batterie chargée, selon le cycle d’homologation chinois CLTC. En mode 100% électrique, l’autonomie atteindrait 285 km. Smart annonce une consommation mixte de seulement 3,9 L/100 km, une performance remarquable pour un véhicule de cette taille.

Un intérieur (très) technologiquement avancé

Si Smart n’a pas encore dévoilé l’intérieur, tout porte à croire que la marque suivra les codes actuels du marché chinois. On s’attend à un tableau de bord saturé d’écrans géants, au détriment des commandes physiques traditionnelles. Cette tendance, poussée à l’extrême par les constructeurs locaux, influence désormais les stratégies des acteurs historiques. Smart joue clairement la carte de la high-tech numérique pour séduire sa clientèle cible.

La Chine en exclusivité, et après ?

Smart a avant tout pensé la #6 pour le marché chinois, où la marque la commercialisera l’année prochaine. Pour l’Europe, la stratégie semble différente. Smart y prépare le retour de l’esprit compact avec la future #2, évoquant l’héritage de la ForTwo. Ce double positionnement illustre parfaitement la nouvelle identité de la marque. Elle est capable d’imaginer un sédan familial high-tech pour un continent et de cultiver sa légende urbaine sur un autre. Une chose est sûre : Smart n’est plus la marque que vous croyiez connaître.

