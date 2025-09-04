Kia Stonic 2026 : design séduisant et technologies connectées pour ce nouveau SUV urbain

Attention, voici le restylage qui donne des envies de ville ! Le Kia Stonic 2026 débarque avec un design raffiné, des phares Star Map tape-à-l’œil et des technologies connectées qui en jettent.

Écran panoramique, aide à la conduite généreuse et même une clé digitale pour smartphone… Ce petit SUV n’a pas fini de faire parler de lui ! Prêt à briller dans le trafic ?

Kia Stonic 2026 : le petit crossover qui monte en gamme

Depuis 2017, le Kia Stonic séduit les amateurs de crossovers compacts… mais pas aux États-Unis, où il reste indisponible. Après un premier restylage en 2021, le voici qui subit une transformation bien plus profonde. Adoptant le langage design Opposites United de la marque, ce second lifting lui offre une allure résolument plus audacieuse, inspirée par la gamme électrique de Kia.

Feux avant Star Map, signature lumineuse arrière redessinée, calandre plus anguleuse et nouvelles jantes allant jusqu’à 17 pouces : le Stonic assume désormais son caractère. La finition GT-Line, haut de gamme, profite même exclusivement des plus grandes jantes, tandis que de nouvelles teintes bleues et vertes viennent égayer la palette.

Un intérieur connecté et raffiné

À l’intérieur, le Stonic fait peau neuve avec une impressionnante planche de bord numérique. Celle-ci intègre un écran panoramique combinant un compteur digital de 12,3 pouces et l’écran tactile central de l’infotainement.

Les réglages de climatisation sont désormais gérés via une interface Multimode Touch Display, permettant de basculer intuitivement entre les paramètres de confort et les menus multimédias.

Volant redessiné, levier de vitesse sculpté, console centrale modernisée et ports USB-C rapides : l’habitacle mise sur la technologie et le raffinement. L’ambiance lumineuse et la charge sans fil complètent cette expérience embarquée résolument moderne.

Sécurité et technologie : le Stonic Devient Intelligent

Kia ne lésine pas sur les équipements d’aide à la conduite. Le Stonic 2026 intègre une panoplie de systèmes avancés (ADAS). Cela inclut l’Highway Driving Assist, le Lane Following Assist, le Smart Cruise Control ou encore l’assistance anticollision avec détection des angles morts.

En plus, une clé digitale permet de déverrouiller et démarrer le véhicule depuis un smartphone ou une montre connectée. Les services cloud Kia Connect et les diagnostics en temps réel enrichissent encore l’expérience utilisateur.

Des motorisations hybrides et efficaces

Sous le capot, le Stonic mise sur le trois-cylindres 1.0 litre turbo, décliné en deux versions. La première développe 100 chevaux pour un couple de 127 lb-pied, associée à une boîte manuelle ou à double embrayage.

Surprise : la version DCT est légèrement moins vive (12,1 secondes pour le 0 à 100 km/h contre 11,0 s en manuelle). La seconde option, mild-hybrid, offre 115 chevaux et 148 lb-pied de couple, pour des performances et une efficacité énergétique renforcées. Elle est également disponible avec les deux types de transmission.

Une offensive B-Segment bien pensée

Enfin, avec son coffre de 352 litres et ses motorisations économes, le Stonic 2026 cible clairement les personnes en quête de polyvalence, de style et de technologies. Son design est actualisé. Son intérieur connecté et ses aides à la conduite étendues en font un sérieux prétendant dans le segment des crossovers compacts. Reste à savoir si Kia résistera à la tentation de l’exporter enfin outre-Atlantique… Affaire à suivre !

