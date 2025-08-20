Kia Sorento X-Pro 2025 : Le SUV familial idéal pour les aventuriers en herbe

Entre le trajet scolaire et l’appel des sentiers, voici un SUV qui refuse de choisir et c’est la Kia Sorento X-Pro 2025. Ce modèle débarque avec son look de baroudeur, ses jantes robustes et son moteur turbo, prête à avaler le bitume comme les chemins de terre.

Mais derrière cette allure aventurière se cache-t-elle une vraie compagne au quotidien ? Attention, spoiler, c’est un oui, mais avec une petite surprise… embêtante. Accrochez-vous, on vous explique tout !

Le nouveau look aventurier qui séduit les familles

Il est désormais impossible de franchir la porte d’un concessionnaire sans tomber sur un SUV familial à l’allure baroudeur. Kia n’échappe pas à la tendance avec sa Kia Sorento X-Pro, version revisitée pour 2025.

Avec son nouveau design, ses technologies actualisées et son tempérament aventurier, elle attire l’œil. Mais faut-il vraiment débourser près de 50 000 $ soit 42 917€ pour l’avoir (et même plus avec les options) ? C’est la question à laquelle nous avons tenté de répondre.

Ce qui distingue vraiment la version X-Pro

Kia a soigné les détails pour donner à la Kia Sorento X-Pro un petit côté hors-piste. Avec une garde au sol rehaussée à 8,2 pouces et des jantes de 17 pouces équipées de pneus BFGoodrich Trail Terrain T/A, elle affiche un sérieux potentiel. Sans compter sa capacité de remorquage portée à 4 500 livres ou 2041 kg, grâce à un radiateur surdimensionné.

Pourtant, malgré ces atouts, la X-Pro partage l’essentiel de ses équipements tout-terrain avec les autres finitions, comme le verrouillage du différentiel central ou le contrôle de descente. Alors, vraiment si unique ?

The beautiful 2025 Kia Sorento X-Pro SX Prestige is here! This stunning SUV is perfect for the daily commute and taking the whole crew to the next game! Pick up your new 2025 Kia Sorento X-Pro SX Prestige from Planet Kia in Charlotte today! https://t.co/LTf9735Xh7 pic.twitter.com/DW9pAD5cXg — PlanetKiaNC (@PlanetKiaNC) June 27, 2025

Le moteur turbo… et son fameux point noir

Sous le capot, la Kia Sorento X-Pro 2025 dispose du bloc le plus musclé de la gamme : un 2,5 litres turbo essence développant 281 chevaux et 311 lb-pi de couple. Assez pour tirer sans sourciller caravanes et bateaux. Mais c’est là que les ennuis commencent. Couplé à une boîte double embrayage à 8 rapports, ce moteur se montre nerveux… parfois trop.

À basse vitesse ou en marche arrière, la transmission devient saccadée, rappelant fâcheusement certains antécédents techniques chez Hyundai-Kia. Un défaut qui gâche une expérience de conduite par ailleurs agréable et polyvalente.

Un intérieur qui fait presque oublier les défauts

Heureusement, l’habitacle de la Kia Sorento X-Pro SX Prestige offre une consolation de taille. Avec ses écrans jumeaux de 12,3 pouces, ses sièges chauffants et ventilés, son système audio Bose 12 haut-parleurs et sa panoplie de connectiques, il rivalise sans complexe avec ses concurrentes japonaises.

Même le troisième rang de sièges est standard, même si le volume de coffre (12,6 pieds cubes) reste en deçà de celui d’un Toyota Highlander. Un intérieur pensé pour le confort, malgré des rangements manuels parfois fastidieux.

Verdict – Faut-il craquer pour la X-Pro ?

À plus de 50 000 $ soit 42 917€, la Kia Sorento X-Pro de 2025 se place sur le terrain de jeu de sa grande sœur, la Telluride. Faut-il privilégier les gadgets et le look aventurier à l’espace ? Si le caractère rugueux vous séduit, pourquoi pas. Mais pour un usage familial classique, la version hybride – exempte de la boîte double embrayage – semble plus sensée.

Elle allie puissance honorable et économie de carburant (34 mpg), le tout pour un prix moins élevé. La Sorento reste une excellente SUV, mais la X-Pro n’est peut-être pas la meilleure façon d’en profiter.

