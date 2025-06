Kia balance une EV4 qui a tout pour faire mal à Tesla

Avec la nouvelle EV4, Kia ne se contente pas d’ajouter une voiture électrique à sa gamme. La marque sud-coréenne vise clairement à redéfinir les codes du segment C avec un véhicule pensé pour une génération connectée et exigeante.

Disponible en berline ou hayon, la EV4 s’apprête à débarquer en Europe, en Corée et en Amérique du Nord d’ici fin 2025. Son design, ses équipements et sa technologie ambitionnent de séduire au-delà du public habituel de l’électrique.

Inspirée de la philosophie « Opposites United », la silhouette de l’EV4 se veut contrastée et expressive. Les lignes ciselées assurent à la fois l’impact visuel et la performance aérodynamique, avec un excellent coefficient de traînée de 0,230 Cx. Ce chiffre place l’EV4 en tête de son segment. Le véhicule fait aussi la part belle aux matériaux recyclés, utilisés dans les pare-chocs et les habillages latéraux. Une approche qui conjugue esthétique, efficience et engagement environnemental sans compromis apparent.

Un intérieur tourné vers le bien-être et l’usage quotidien

L’habitacle de la Kia EV4 a été conçu comme un espace à vivre, modulable et confortable. Une table coulissante intégrée à la console centrale transforme l’intérieur en bureau ou coin repas. Le mode repos ajuste automatiquement les sièges et l’ambiance lumineuse pour créer une bulle de détente.

L’éclairage d’ambiance, réparti entre les parties hautes et basses, crée un effet de cocon sans être intrusif. Les sièges avant très fins augmentent l’espace aux jambes à l’arrière, le but étant de faciliter les échanges familiaux.

Avec une capacité de coffre de 490 litres (ou 435 litres sur le hayon), la Kia EV4 répond à de vrais besoins pratiques. L’ouverture a été élargie pour faciliter le chargement d’objets encombrants, y compris des sacs de golf. Les dimensions intérieures ont été optimisées : l’espace jambes atteint 1 154 mm à l’avant et 970 mm à l’arrière.

Les ingénieurs ont aussi repensé le système de ventilation, désormais plus fin, pour libérer de l’espace aux pieds et améliorer l’ergonomie globale du poste de conduite.

Des systèmes d’éclairage intelligents et expressifs

L’éclairage LED est généralisé sur toute la gamme, avec des variantes très avancées selon les versions. Le système IFS divise les feux de route en segments indépendants afin d’améliorer la précision nocturne.

Des modules à réflexion totale interne permettent de gagner en efficacité lumineuse tout en allégeant les blocs optiques. Hors États-Unis, des feux arrière flottants complètent la signature lumineuse. En option, des effets visuels animés projettent des motifs au sol à l’ouverture des portes, pour une expérience plus sensorielle.

Plateforme électrique et motorisation à la carte

La Kia EV4 repose sur la plateforme E-GMP déjà éprouvée au sein du groupe Hyundai. Deux batteries sont proposées : 58,3 kWh pour la version standard et 81,4 kWh pour la version longue autonomie. Chaque configuration s’appuie sur un moteur avant de 150 kW délivrant 283 Nm de couple.

L’autonomie oscille entre 410 et 630 km selon la version et la carrosserie. Le système i-Pedal 3.0 permet une conduite à une pédale plus fluide, personnalisable selon le style de conduite du conducteur.

La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 29 à 31 minutes, selon la batterie. En courant alternatif, il faut compter entre 5 h 20 et 7 h 15. La fonction V2L permet d’alimenter des appareils extérieurs : très utile en camping ou en cas de coupure domestique.

Des supports moteur hydrauliques, des composants en aluminium et un système de transmission repensé contribuent à un meilleur confort de roulage. Résultat : moins de vibrations, plus d’agilité et un silence de fonctionnement accru.

Sécurité et conduite semi-autonome au programme

La Kia EV4 intègre l’ensemble des technologies HDA 2 avec suivi de voie, alerte de vigilance et freinage d’urgence. Le système HOD détecte physiquement la présence des mains sur le volant afin d’éviter les alertes inutiles.

Un affichage tête haute de 12 pouces projette les informations importantes directement dans le champ de vision. L’aide au stationnement à distance complète un arsenal d’assistances pensées pour sécuriser la conduite sans la rendre artificielle ou contraignante.

Un système connecté pensé comme un hub numérique

Kia mise sur une interface AVNT unifiée, qui regroupe audio, navigation, climatisation et télématique dans une seule unité. Le mode Cinéma permet de regarder des contenus vidéo à l’arrêt, avec un son Harman Kardon disponible en option.

La clé numérique 2.0 autorise jusqu’à 15 utilisateurs via smartphone ou montre connectée. Des mises à jour OTA maintiennent les systèmes à jour à distance. Un assistant vocal évolué complète l’expérience, pour un quotidien plus fluide et réellement connecté.

Avec l’EV4, Kia continue d’affirmer sa vision d’une mobilité électrique élégante, accessible et hautement technologique. Cette nouvelle berline confirme la volonté du constructeur de faire des voitures électriques de Kia des références sur tous les segments.

