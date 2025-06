Jeep Cherokee 2026 : le successeur dévoilé avec un tableau de bord de rêve !

Le Jeep Cherokee 2026 se prépare à révolutionner le segment des SUV intermédiaires.

L’électrification s’impose aujourd’hui comme un passage obligé pour les constructeurs. Jeep répond à cette attente avec un Cherokee entièrement repensé pour 2026. Ce nouveau modèle conjugue héritage robuste et avancées technologiques.

Le nouveau Cherokee délaisse les lignes courbes de la génération précédente. Il adopte plutôt un style beaucoup plus affirmé et boxy. Ce modèle s’inspire en outre du Jeep Recon 4×4. L’avant du Jeep Cherokee 2026 reçoit ainsi une calandre inédite. Quant à la partie arrière, elle hérite d’un look carré qui rappelle certains modèles Land Rover.

Les photos officielles et espions de cette voiture Jeep montrent par ailleurs des phares à DEL modernes. On retrouve également des inserts noirs brillants sur le véhicule. Leur présence contribue à accentuer le caractère premium du modèle.

À l’intérieur, la marque propose un important bond technologique. Pour la première fois sur le Jeep Cherokee, le tableau de bord de la version 2026 s’équipe d’un large combiné numérique. Il possède également une centrale orientée conducteur avec commandes tactiles. Puis, on pourrait potentiellement d’un troisième écran côté passager, à l’image du Wagoneer S EV.

Quid de la motorisation de ce nouveau modèle ?

Le Jeep Cherokee 2026 embarquera un tout nouveau système hybride. Ils utilisent également la plateforme STLA Large de Stellantis. Ceci octroie au véhicule une grande flexibilité technique et ouvre la voie à différents types de motorisations. Cela comprend : hybride classique, thermique, mais aussi à terme 100 % électrique.

Jeep pourrait par ailleurs annoncer la présence d’une version hybride efficace et puissante dès le lancement. Si cela se confirme, alors, on peut envisager une variante EV à moyen terme. En tout cas, le Cherokee 2026 vise à “redéfinir le segment le plus populaire d’Amérique du Nord” en mariant l’efficacité hybride à la réputation d’endurance Jeep.

La marque prévoit en outre la commercialisation de ce modèle pour la fin 2025. Elle prévoit une gamme positionnée entre la Compass et la Grand Cherokee. En ce qui concerne les tarifs, ils seront apparemment compétitifs pour ce niveau d’équipement.

Legends Aren’t Born. They’re Made. The All-New Jeep® Cherokee – coming late 2025. pic.twitter.com/Ra7fJIwi06 June 24, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn