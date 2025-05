J’ai testé les Skullcandy Method 360 ANC : à ce prix-là, vraiment efficaces ?

Je vous jure, je ne m’y attendais pas une seconde. Quand j’ai vu “Skullcandy” et “Bose” côte à côte, j’ai cru à une blague marketing. Et pourtant, rien de fictif ici : les Method 360 ANC sont bien le fruit d’un duo inattendu. Le style fun et sportif de Skullcandy fusionne avec la rigueur audio ultra-premium de Bose.

Je les teste depuis deux semaines, sans m’en passer une journée : métro, salle de sport, appels pro, même en train de cuisiner. À 119,99 € sur le site officiel de Skullcandy, j’étais sceptique au départ. Mais après usage intensif, je peux vous le dire très clairement : ces écouteurs m’ont bluffée. Le rapport qualité-prix est tout simplement dingue.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Écouteurs sans fil True Wireless

Connexion : Bluetooth 5.3

Impédance : 16 Ohms

Diamètre des haut-parleurs : 12 mm

Niveau de pression sonore : 97,1 ± 4 dB

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Poids des écouteurs : 11 g chacun

Poids du boîtier : 77 g

Autonomie avec ANC activé : 9 h (écouteurs) + 23 h (boîtier) = 32 h

Autonomie avec ANC désactivé : 11 h (écouteurs) + 29 h (boîtier) = 40 h

Recharge rapide : 10 min = 2 h d'écoute

Résistance à l'eau et à la transpiration : IPX4

Mode transparence ajustable : Oui

Microphone : Technologie Clear Voice Smart Mic

Assistant vocal : Compatible Skull-iQ App

Appairage rapide : Google Fast Pair

Appairage multipoint : Oui

Contrôle vocal naturel : Sidetone intégré pour les appels

Contrôles : Appels, musiques et médias personnalisables

Boutons : Fonctions personnalisables

Mode mono : Utilisation d'un seul écouteur possible

Égaliseur personnalisé : 5 bandes réglables via l'app

Modes d'égaliseur préenregistrés : Musique, Bass Boost, Podcast

: Musique, Bass Boost, Podcast Contenu de la boîte : Écouteurs, boîtier de charge, embouts S/M/L, ailettes S/M/L, câble USB-C, guide utilisateur

Design, confort et boîte de transport

Visuellement, les écouteurs Skullcandy Method 360 ANC ont une vraie présence. Ils ne sont ni tape-à-l’œil ni cheap, mais tiennent la comparaison avec des modèles bien plus chers. D’ailleurs, leur look me fait penser aux Bose QuietComfort Ultra, mais ils gardent leur personnalité.

L’étui est petit, bien fini, avec ce toucher mat très agréable. De plus, il y a un petit clip mousqueton intégré, hérité des Dime Evo, que je trouve aussi pratique qu’attachant. Je l’accroche à mon sac et c’est parti. Néanmoins, je comprends que si vous êtes du genre à vouloir tout ranger, ça peut agacer.

Quant aux écouteurs eux-mêmes, ils sont discrets et bien dessinés. Une fois dans l’oreille, ils tiennent comme s’ils avaient été moulés pour moi. Même pendant mes séances de cardio bien transpirantes, ils n’ont pas bougé d’un millimètre. Et grâce à l’indice IPX4, la sueur ne leur fait pas peur. Côté confort, c’est top : aucune gêne, même après plusieurs heures d’écoute d’affilée.

ANC et transparence des Skullcandy Method 360 ANC : presque au niveau des grands

J’ai été sincèrement surprise par la réduction de bruit active. Grâce à un système hybride avec quatre micros, les Skullcandy Method 360 ANC s’en sortent vraiment bien pour gommer les bruits ambiants, surtout les basses fréquences. Dans un centre commercial, ils ont carrément atténué le brouhaha, les discussions et même la musique en fond. Très honnêtement, on est très proches de ce que proposent les Bose QuietComfort Ultra.

Alors oui, ils n’atteignent pas tout à fait le niveau de suppression total des QuietComfort Ultra. Cependant, on est à 80-85 % du rendu, et pour un prix trois fois inférieur. D’ailleurs, si je les compare aux QuietComfort Earbuds 2024, l’écart est plus subtil. Les Skullcandy Method 30 ANC réduisent un peu moins les sons graves, mais se débrouillent même mieux dans les aigus au-dessus de 3 kHz. C’est plutôt inattendu.

En revanche, côté transparence, on sent la différence. Le mode “Stay-Aware” est là, mais il manque clairement de naturel. Ma voix sonne comme étouffée quand je parle, et les bruits environnants ne sont pas rendus avec la même clarté. Les QuietComfort 2024 font beaucoup mieux ici : les sons extérieurs sont restitués avec fidélité, parfois même amplifiés. Or, c’est vraiment agréable quand on veut discuter sans retirer les écouteurs.

Qualité audio des Skullcandy Method 360 ANC : Bose à prix mini

C’est là que la magie opère pour de bon. Parce que oui, le son a vraiment la patte Bose, mais à ce prix-là, c’est presque irréel. La signature sonore est à la fois puissante, équilibrée et immersive. Les basses sont bien présentes, surtout sur du hip-hop, mais elles ne mangent jamais les médiums. Quant aux voix, elles restent claires, nettes et bien séparées. Les aigus, eux, conservent un bon niveau de détail sans jamais devenir fatigants.

En outre, j’ai été étonnée par l’ampleur de la scène sonore. Pour des écouteurs intra, on a une vraie sensation d’espace et une belle séparation des instruments. En comparant avec les QuietComfort Earbuds 2024, c’est plus une question de nuances. Les Bose sont un poil plus précis sur la spatialisation, un peu moins lourds côté graves. Mais sincèrement, à l’oreille, les skullcandy Method 360 assurent largement. De plus, leur rendu un peu plus viscéral pourrait même séduire plus de monde.

App, EQ, connectivité : tout y est

L’app Skullcandy est bien pensée, sans fioritures. On y retrouve des presets comme “Musique”, “Podcast” ou “Bass Boost”. Toutefois, ce que j’ai préféré, c’est la possibilité de créer mon propre profil audio. J’ai passé du temps à ajuster chaque fréquence pour vraiment modeler le son à mon goût, et ça change tout.

Les commandes tactiles sont aussi modifiables dans l’application. Et dès l’ouverture de la boîte, tout est déjà fonctionnel : pause, lecture, volume, appels, ANC ou transparence. Mention spéciale pour le Bluetooth 5.3 et le multi-point : je peux jongler entre mon ordi et mon téléphone sans rien toucher. C’est ultra fluide.

Micro et appels : Skullcandy Method 306 ANC meilleur que Bose ?

Alors là, je ne m’y attendais pas du tout. La qualité des micros est carrément impressionnante. Même en environnement bruyant (café plein à craquer ou ventilo à fond), mes interlocuteurs m’entendaient très clairement. J’ai même fait plusieurs tests en comparant avec les QuietComfort Ultra et les QuietComfort 2024. Et dans certains cas, les Skullcandy Method 360 ANC faisaient mieux.

Autre détail qui fait plaisir : la fonction “side tone”, qui permet d’entendre légèrement sa propre voix. C’est un petit plus qui évite cette sensation d’être coupée du monde pendant un appel.

Autonomie : au top

Dernière surprise, et pas des moindres : la durée de vie de la batterie des Skullcandy Method 360 ANC. Avec la réduction de bruit activé, j’ai tenu jusqu’à 32 heures. Sans, ça monte à 40. Chaque écouteur tient environ 9 heures avec la réduction de bruit, et 11 sans. Même en usage intensif, je n’ai jamais eu à les recharger à la va-vite. Néanmoins, il y a un seul petit regret : pas de recharge sans fil. Tout passe par USB-C, mais ça reste rapide.

ANC très performant pour cette gamme On aime moins Mode transparence en retrait face à la concurrence

Pas de recharge sans fil, ni de codec audio HD comme LDAC/AptX



