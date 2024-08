Test des Dime Evo de Skullcandy : Des écouteurs qui se clipsent partout

Vous cherchez des écouteurs polyvalents à emporter partout ? Les nouveaux Dime Evo de Skullcandy pourraient bien être ceux qu'il vous faut.

Annoncés récemment dans un communiqué de presse, ces écouteurs promettent de belles performances, susceptibles de répondre à vos attentes. Avec une résistance à la sueur et à l'eau, une autonomie pouvant atteindre 36 heures ainsi qu'une charge rapide offrant 2 heures de lecture en seulement 10 minutes, les Dime Evo ont de quoi séduire. Justin Regan, vice-président du département marketing chez Skullcandy, décrit ces écouteurs comme le compagnon audio idéal, grâce à leur son puissant et leur boîtier coulissant unique avec clip intégré pour une portabilité maximale. Que vous les accrochiez à votre sac à dos, à votre porte-clés ou à votre pantalon, les Dime Evo sont conçus pour vous accompagner partout. Ils semblent être une solution d'écoute pratique et élégante pour le quotidien, mais est-ce vraiment le cas ? Nous les avons testés pour le savoir.

Caractéristiques techniques

Type du produit : Écouteurs intra-auriculaires sans fil

: Écouteurs intra-auriculaires sans fil Autonomie : 8 heures dans les écouteurs et 28 heures supplémentaires dans l'étui de chargement

: 8 heures dans les écouteurs et 28 heures supplémentaires dans l'étui de chargement Connexion : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Poids : 65 g

: 65 g Diamètre du haut-parleur : 6 mm

: 6 mm Réponse en fréquence : 20Hz – 20KHz

: 20Hz – 20KHz Indice de protection : IPX4

Dime Evo : Un design unique et des fonctionnalités pratiques

Le design distinctif de l'étui des Dime Evo se fait remarquer dès le premier coup d'œil, alliant innovation et originalité. En effet, ces écouteurs sans fil de Skullcandy sont accompagnés d'un boîtier de chargement coulissant verticalement. Ils sont également dotés d'un clip intégré pour une portabilité optimale. Grâce à cette conception, vous pouvez facilement les fixer à un sac, à vos clés ou même à votre ceinture. De cette manière, les Dime Evo restent toujours accessibles, tel un distributeur PEZ pour vos oreilles, un petit gadget amusant et charmant.

Par ailleurs, ces écouteurs sans fil se distinguent par leurs fonctionnalités pratiques, en faisant un compagnon audio indispensable. Tout en étant dotés d'un design moderne qui attire le regard, ils offrent un son de qualité. De plus, leur autonomie totale atteint 36 heures, vous permettant d'être prêt pour de longs trajets sans soucis. Et si vous êtes pressé, une charge rapide de dix minutes vous offre deux heures de lecture supplémentaires. Elle rend les Dimes Evo idéaux pour les séances d'entraînement et les déplacements quotidiens. Ces écouteurs sans fil sont également résistants à l'eau grâce à leur certification IPX4. Ils sont parfaits pour une variété d'environnement, que ce soit sous la pluie ou pendant une séance de sport. Skullcandy a véritablement créé des oreillettes pratiques et performantes pour s'adapter à toutes les situations de la vie de tous les jours.

Dime Evo : Une ergonomie bien pensée

Les Dime Evo sont conçus pour offrir une expérience utilisateur simple, fluide et personnalisable. Ils sont notamment extrêmement faciles à coupler grâce à leur fonction Auto Connect et leur technologie Google Fast Pair pour Android. De plus, vous pouvez passer rapidement d'un appareil à un autre grâce au couplage multipoint, parfait pour ceux qui jonglent avec plusieurs gadgets. Par ailleurs, les commandes intégrées sur chaque écouteur vous permettent de gérer vos appels et votre musique sans toucher à votre téléphone. L'application Skullcandy vous donne également la possibilité de :

personnaliser les fonctions des boutons ;

choisir des modes d'égalisation prédéfinis ;

d'ajuster le mode Stay-Aware pour rester attentif à votre environnement sans retirer les Dime Evo.

Cette application garantit aussi une compatibilité avec divers appareils, quelle que soit leur plateforme ou leur fabricant. Dès que vous sortez les écouteurs sans fil idéaux pour le sport de leur étui, ils s'allument et se connectent automatiquement, ajoutant encore plus de commodité. Ainsi, ces modèles sont parfaits pour une utilisation quotidienne, que vous soyez en déplacement ou à la maison.

Dime Evo : Une performance audio remarquable

Les Dime Evo de Skullcandy offrent une expérience audio impressionnante qui s'adapte parfaitement à votre quotidien. Équipés de transducteurs de 6 mm, ils délivrent un son puissant, clair et immersif. De plus, vous pouvez choisir entre trois modes d'égalisation préréglés : Musique, Basses Amplifiées et Podcast. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser entièrement votre son via l'application Skullcandy avec un égaliseur à 5 bandes.

Pour les amateurs de jeux et de vidéos, le mode à faible latence assure une synchronisation impeccable, empêchant les décalages agaçants. Lors des appels, la technologie Clear Voice Smart Mic garantit une clarté optimale, réduisant les bruits de fond de certains environnements. De plus, la fonction Natural Voice Sidetone vous permet d'entendre votre propre voix de manière naturelle, évitant ainsi de parler trop fort.

Les Dime Evo sont aussi conçus pour offrir un confort optimal avec une isolation du bruit extérieur. Ils peuvent même être utilisés individuellement, selon vos besoins. Ces écouteurs allient donc flexibilité et qualité sonore pour s'adapter à toutes vos activités quotidiennes. Ils sont parfaits pour écouter de la musique, passer des appels ou jouer à des jeux vidéo.

Dime Evo : Un excellent rapport qualité-prix

Les Dime Evo sont proposés à seulement 49,99 euros. Fidèles à la réputation de la marque Skullcandy pour ses produits abordables, ils restent économiques tout en offrant une multitude de fonctionnalités pratiques. Leur étui de charge innovant, avec un système coulissant vertical et un clip intégré, rappelle un distributeur de bonbons PEZ. Il facilite grandement le transport des écouteurs au quotidien.

Par ailleurs, en dépit de leur prix accessible, les Dime Evo n'ont pas sacrifié la performance. Ils offrent jusqu'à 36 heures d'autonomie totale, dont 8 heures avec les oreillettes et 28 heures supplémentaires grâce à l'étui. Certifiés IPX4, ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration, et incluent la technologie Google Fast Pair pour un appairage rapide avec les appareils Android. Ils sont ainsi une option intéressante dans le marché concurrentiel des écouteurs True Wireless à moins de 50 euros.

Verdict Les Dime Evo de Skullcandy offrent un excellent rapport qualité-prix avec une autonomie de 36 heures, des transducteurs de 6 mm et une résistance IPX4. Leur étui innovant et l'application personnalisable les rendent parfaits pour une utilisation quotidienne. Ces écouteurs sont idéaux pour ceux qui cherchent des écouteurs abordables et performants. On aime Conception pratique et portable

Excellent rapport qualité-prix On aime moins Absence de la réduction active du bruit (ANC)

Qualité sonore limitée par les transducteurs de 6 mm

