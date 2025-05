J’ai testé le Jabra Evolve2 65 Flex : bluffant ou pas ?

Je cherche toujours le bon compromis entre confort, performance audio et mobilité dans un casque pro. Le Jabra Evolve2 65 Flex m’a agréablement surpris en combinant tout cela dans un format pliable et léger.

J’ai récemment eu l’opportunité de tester le Jabra Evolve2 65 Flex, un casque sans fil conçu pour les professionnels en télétravail ou en mode hybride. Ce modèle se distingue par sa conception pliable, sa réduction de bruit active (ANC) hybride et sa compatibilité avec les principales plateformes de communication unifiée.

Caractéristiques techniques du Jabra Evolve2 65 Flex

Type de casque : Supra-auriculaire, sans fil Bluetooth 5.2

: Supra-auriculaire, sans fil Bluetooth 5.2 Poids : 136 g

: 136 g Microphones : 6 MEMS avec technologie ClearVoice

: 6 MEMS avec technologie ClearVoice Audio : Haut-parleurs 28 mm, ANC hybride active, HearThrough

: Haut-parleurs 28 mm, ANC hybride active, HearThrough Connectivité : Bluetooth multipoint, USB-C, recharge sans fil

: Bluetooth multipoint, USB-C, recharge sans fil Autonomie : Jusqu’à 32 heures en écoute sans ANC, 20 heures en conversation avec ANC

: Jusqu’à 32 heures en écoute sans ANC, 20 heures en conversation avec ANC Temps de charge : 2 h pour une charge complète, 45 % en 30 minutes

: 2 h pour une charge complète, 45 % en 30 minutes Compatibilité : Microsoft Teams, Zoom, Google Meet (certifié UC)

: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet (certifié UC) Applications : Jabra Sound+

: Jabra Sound+ Accessoires inclus : Housse de transport, câble USB-C

: Housse de transport, câble USB-C Technologie audio : Codec SBC, Dolby Audio, perche de micro escamotable

: Codec SBC, Dolby Audio, perche de micro escamotable Autres fonctionnalités : Voyant lumineux 360°, pliage à plat et assistant vocal pour le transport

Design et confort du casque

Dès la première prise en main, j’ai été impressionné par la légèreté du casque. Ce dernier pèse seulement 136 grammes. Les coussinets en mousse à mémoire de forme et l’arceau rembourré donnent un confort appréciable, même lors d’une utilisation prolongée. La conception pliable permet de le ranger facilement dans sa housse de transport, un atout pour les déplacements fréquents. De plus, la technologie Jabra Air Comfort intègre des couches de mousse perforée ultra-douce dans l’arceau. Cela réduit la pression sur la tête et assurant un port agréable tout au long de la journée. Les oreillettes pivotantes s’adaptent naturellement à la forme de mes oreilles, ce qui renforce encore le confort. J’ai également apprécié le design discret et professionnel du casque, qui s’intègre parfaitement dans un environnement de travail.

Qualité audio et microphone performant

Le Evolve2 65 Flex délivre un son clair et équilibré, avec des basses présentes sans être envahissantes. Lors de mes appels, mes interlocuteurs m’ont rapporté une voix nette, même dans des environnements bruyants, grâce aux six microphones MEMS intégrés et à la technologie ClearVoice.

Cette technologie utilise un algorithme numérique spécialement conçu et un chipset puissant pour filtrer les bruits de fond et mettre en avant la voix. Cependant, j’ai noté que le micro pouvait parfois se couper si la perche n’était pas complètement abaissée, un point à surveiller. Le bras de micro rétractable est également un atout. Cela permet notamment de passer facilement du mode professionnel au mode détente sans compromettre l’esthétique. En outre, le casque prend en charge les codecs audio SBC. Cela permet d’assurer une qualité sonore optimale lors de l’écoute de musique ou de podcasts.

Réduction de bruit et fonctionnalités

L’ANC hybride est efficace pour atténuer les bruits ambiants. Cela reste important malgré l’isolation passive limitée du casque supra-auriculaire. La fonction HearThrough est pratique pour rester conscient de son environnement sans retirer le casque. J’ai également apprécié l’application Jabra Sound+, qui permet de personnaliser l’expérience audio avec des égaliseurs et des préréglages.

Cette application donne également la possibilité de configurer des assistants vocaux et de gérer les mises à jour du firmware. Le casque est certifié pour les principales plateformes de communication, telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. Cela garantit une intégration fluide dans les environnements professionnels. De plus, le voyant lumineux à 360° intégré indique clairement lorsque je suis en communication. Cela évite ainsi les interruptions indésirables.

Autonomie et connectivité

En termes d’autonomie, le casque tient jusqu’à 32 heures en écoute sans ANC et environ 20 heures en conversation avec ANC activé. La recharge complète prend environ 2 heures, avec une charge rapide de 45 % en 30 minutes. La possibilité de le recharger via USB-C ou sans fil est un plus. De plus, il peut se connecter simultanément à deux appareils, ce qui est pratique pour jongler entre ordinateur et smartphone. Le casque utilise la technologie Bluetooth 5.2 et propose une portée sans fil allant jusqu’à 30 mètres et une connexion stable. J’ai également apprécié la fonction de couplage rapide avec les appareils Android. Cela facilite grandement la configuration initiale.

Points à améliorer pour le Jabra Evolve2 65 Flex

Malgré ses nombreuses qualités, j’ai relevé quelques points perfectibles. Les boutons de commande sont petits et leur placement n’est pas toujours intuitif, notamment le bouton d’alimentation situé sur l’avant du casque. De plus, le casque ne s’éteint pas automatiquement lorsqu’il est plié, ce qui aurait été une fonctionnalité bienvenue pour économiser la batterie. J’ai également constaté que le micro pouvait parfois se couper si la perche n’était pas complètement abaissée, un point à surveiller. Enfin, bien que le casque soit confortable pour une utilisation prolongée, certaines personnes pourraient trouver que les oreillettes exercent une légère pression sur les oreilles après plusieurs heures d’utilisation continue. Il serait bénéfique que Jabra envisage des améliorations dans ces domaines pour les futures versions.

Le Jabra Evolve2 65 Flex est un casque polyvalent, adapté aux professionnels recherchant confort, qualité audio et fonctionnalités avancées. Bien qu’il présente quelques défauts mineurs, ses performances globales en font un choix exceptionnel pour le travail hybride. Son prix peut sembler élevé, mais il reflète la qualité et les fonctionnalités proposées.

Avis des utilisateurs

Le casque Jabra Evolve2 65 Flex suscite des avis partagés parmi les utilisateurs. D’un côté, il est salué pour sa qualité sonore et son confort, notamment grâce à sa conception pliable et ses coussinets en mousse à mémoire de forme. La fonction de réduction active du bruit (ANC) est également appréciée. Cela done une immersion sonore satisfaisante. Certains utilisateurs soulignent la facilité de connexion avec plusieurs appareils et la compatibilité avec des plateformes telles que Microsoft Teams et Zoom.

Cependant, plusieurs critiques récurrentes émergent. Le microphone est souvent pointé du doigt pour sa performance médiocre, avec des coupures fréquentes rendant les appels difficiles. La connectivité Bluetooth présente des instabilités. Ce qui oblige parfois à déconnecter manuellement certains appareils. L’ergonomie des boutons est jugée peu intuitive, et la qualité de fabrication de la télécommande laisse à désirer. De plus, l’absence de port microSD pour étendre le stockage est regrettée.

Jabra Evolve2 65 Flex Un casque avec un bon compromis entre confort, performance audio et mobilité 225 € sur Amazon Verdict Avec sa conception pliable, son ANC efficace, sa connectivité fiable et son confort exceptionnel, il répond aux exigences des utilisateurs modernes. Je recommande ce casque à ceux qui recherchent un outil fiable pour améliorer leur productivité et leur expérience audio au quotidien. Cependant, il serait judicieux de le tester personnellement pour s’assurer qu’il répond à vos besoins spécifiques en matière de confort et de fonctionnalités. On aime Réduction de bruit hybride efficace

Format pliable et ultra confortable On aime moins Perche micro un peu capricieuse

Boutons physiques peu intuitifs

