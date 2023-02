Inter Milan/FC Porto : Comment regarder le match gratuitement ?

Les amateurs de football vont être servis ce 21 février à 21h ! L’Inter Milan et le FC Porto s’affrontent au stade Giuseppe Meazza stade pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui s’annonce passionnante entre ces deux équipes aux palmarès prestigieux. Suivez le guide pour regarder Inter Milan/FC Porto gratuitement.

Avec 15 victoires à domicile toutes compétitions confondues sur 18 réceptions, l’Inter Milan a connu une saison très réussie jusqu’à présent. Les Nerazzurri sont ainsi bien placés pour affronter le FC Porto pour leur prochain match de Ligue des Champions.

De son côté, le FC Porto a impressionné en début de saison en remportant ses 4 autres rencontres de la première phase de la Ligue des Champions et en débutant une série de 10 victoires toutes compétitions confondues. Malgré un succès assez difficile, les Dragons ont l’avantage de la forme pour ce match aller face à Inter Milan. Alors qui va rafler le titre ?

Comment regarder le match Inter Milan/FC Porto gratuitement ? La télévision belge RTL diffuse gratuitement l’intégralité des matchs de la saison 2022-2023 de la Ligue des champions. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur RTLplay.be Essayer NordVPN gratuitement

Regarder l’Inter Milan/FC Porto : l’intégralité de cette rencontre sur Canal +

Très populaires dans l’univers du ballon rond, Inter Milan et FC Porto sont deux équipes très talentueuses qui se sont affrontées à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Si les deux challengers ont des philosophies de jeu très différentes, une chose est sûre : ils vont tout donner pour briller pour ce match aller.

Vous avez envie de suivre les exploits des joueurs de ces deux équipes lors de cette rencontre qui promet d’être riche en émotions ? Comme chaque année les droits de diffusion des matchs de l’UEFA Champions League sont partagés entre Canal+ et beIN Sports. Le prochain match entre Inter Milan et FC Porto sera diffusé exclusivement sur la chaîne cryptée.

Il est à noter qu’en plus de la couverture des grands événements sportifs tels que la Ligue des champions, Canal+ propose également des programmes de divertissement variés, tels que des films, des séries et des documentaires. Sans oublier sa plateforme MyCanal qui vous permet d’accéder à vos contenus sur tous vos écrans connectés.

Dans tous les cas, pour profiter de l’action en direct et en streaming sur votre téléviseur, smartphone ou tablette, vous avez la possibilité de choisir entre les offres avec ou sans engagement suivantes :

La formule 100 % UEFA Champions League Canal+ et beIN SPORTS à partir de 25.99 €/mois (1 an) puis 35,99 €/mois (1 an) avec engagement 2 ans

à partir de 25.99 €/mois (1 an) puis 35,99 €/mois (1 an) avec engagement 2 ans La formule Canal+ Sport à partir de 34,99 €/mois

Ces abonnements vous permettent non seulement de suivre l’ensemble des matchs , mais aussi de profiter des commentaires en direct et des analyses des experts.

Les alternatives pour regarder le match Inter Milan/FC Porto gratuitement en France

Si vous recherchez des alternatives intéressantes pour regarder le match entre les Dragons et les Nerazzurri sans débourser le moindre centime, direction les chaînes étrangères.

RTLplay.be se présente comme une excellente option. En effet, la chaîne de télévision belge possède tous les droits de diffusion de la UEFA Champions Ligue pour son territoire. Mis à part la RTLplay.be, la chaîne russe Match.ru et la chaîne autrichienne ORF (orf.at) vous donne également la possibilité de regarder Inter Milan/FC Porto gratuitement. À noter que seul RTLplay.be diffusera les matchs en français.

Pourquoi choisir un VPN ?

En raison des blocages géographiques, il faudra utiliser s’armer d’un bon VPN pour le streaming . Cela vous permettra de visionner le match sur les sites des chaînes étrangères, sans restrictions.

Un service comme NordVPN vous permettra de masquer votre adresse IP et de vous connecter à des serveurs à l’étranger afin de regarder des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Un Virtual Private Network permet également à ses utilisateurs de naviguer sur le web de manière totalement anonyme et sécurisée. Entre autres, NordVPN met à votre disposition de nombreux protocoles comme IKEV2, OpenVPN ou WireGuard. De plus, il y a des options de sécurité avancées comme le Kill switch, le split tunneling ou encore le double VPN.

Avec ses 30 jours d’essai gratuit, NordVPN se présente comme le VPN le plus adapté pour profiter de ce match et toutes les rencontres de la Ligue des Champions sans débourser le moindre euro. Avec ce VPN, vous pouvez accéder à l’intégralité du championnat depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette.

Inter Milan/FC Porto : FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le match Inter Milan/FC Porto ?

Le match entre l’Inter Milan et le FC Porto aura lieu le mardi 21 février 2023 à 21h00.

Quelles chaînes diffusent officiellement la Ligue des champions en France ?

Les chaînes qui diffusent officiellement la Ligue des champions sont Canal+ et beiN Sports.