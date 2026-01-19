Sharp lance des projecteurs laser professionnels

Sharp dévoile sa nouvelle gamme de vidéoprojecteurs laser, conçus pour la projection professionnelle haut de gamme. Chaque modèle associe performance visuelle et faible coût de possession.

Sharp Display Solutions Europe étoffe son offre avec une nouvelle ligne de vidéoprojecteurs. C’est une gamme pensée pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus variés. Ce lancement marque un tournant stratégique pour la division audiovisuelle de Sharp Europe, qui capitalise sur l’héritage de NEC pour s’imposer dans les espaces de projection haut de gamme.

Une démarche segmentée pour chaque environnement

Puisque la précision et la fiabilité priment, Sharp introduit des modèles qui couvrent l’ensemble des usages. Cela va des salles de réunion, amphithéâtres, lieux publics aux installations immersives. Le modèle Sharp E501U, compact et léger (5 kg), offre une haute luminosité de 5 000 lumens. Il utilise une technologie 3LCD qui garantit un rendu fidèle des couleurs. Il constitue un allié de choix pour les espaces de formation.

À ses côtés, les P621U et P701U privilégient la discrétion sonore. Leur niveau sonore atteint à peine celui d’une montre en fonctionnement. Leur compatibilité 4K, leur résistance à la poussière (IP5X) et leur durée de vie de 20 000 heures sans maintenance en font des partenaires fiables pour les installations intensives.

Performance, flexibilité et longévité

La série Sharp V adopte une philosophie d’accessibilité sans sacrifier la performance. Objectifs interchangeables, correction géométrique avancée et fusion des bords : des fonctions habituellement réservées aux modèles haut de gamme. De son côté, la série Sharp A se destine aux installations fixes puisque la stabilité et la qualité d’image sont cruciales. Grâce à son système LCD scellé et sa durabilité qui peut atteindre 25 000 heures, elle s’impose comme un choix pérenne.

Un avant-goût à l’ISE 2026

L’ISE 2026, du 3 au 6 février à Barcelone, sera l’occasion pour Sharp de dévoiler plusieurs nouveautés en avant-première. Le projecteur A201U est doté d’une gamme colorimétrique étendue. Il promet une expérience visuelle enrichie, tandis que le modèle X171Q 4K+, certifié IP6X, devrait séduire les amateurs d’installations immersives.

Gerd Kaiser, en charge de la ligne produits grands formats chez Sharp, souligne : « Notre ambition est claire : proposer des outils de projection innovants, fiables et adaptés à la diversité des usages professionnels. » Grâce à sa flexibilité, son efficacité énergétique et sa robustesse, Sharp pose les fondations d’une stratégie tournée vers l’avenir de la projection visuelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

