Top 5 des meilleurs vidéoprojecteurs portables, lequel choisir ?

Le meilleur vidéoprojecteur portable permet de visionner des vidéos à l’extérieur avec une meilleure qualité d’images. Ils sont beaucoup plus pratiques et offrent de nouvelles fonctionnalités à apprécier.

Les mini-vidéoprojecteurs sont aussi bien élégants que fonctionnels. Le marché regorge d’une multitude de choix. Seulement, les non connaisseurs peuvent ne pas reconnaître ce qui leur convient. De la sorte, on a établi la liste dans laquelle vous pouvez choisir le vidéoprojecteur portable capable de satisfaire vos envies.

BenQ GS50 : le meilleur vidéoprojecteur portable haut de gamme

A la recherche d’un vidéoprojecteur à la fois chic et pratique ? Le BenQ GS50 vous convient sans doute. Sa coque est conçue pour résister aux éclaboussures et au choc au cas où il tombe. En plus, sa batterie peut tenir deux à trois heures. Il dispose d’un port USB-C pour se recharger.

Ne vous faites pas de souci quant au son, celui-ci peut dégager un son aussi fort même si vous l’utilisez dans votre jardin. De surcroît, vous ne constaterez aucune distorsion même si vous augmentez le volume à un niveau élevé. Il en est autant de la qualité de l’image. Bien que le BenQ GS50 ne soit pas conçu pour les jeux vidéo, il offre toutefois une résolution HD.

Viewsonic M1 : le vidéoprojecteur portable au design raffiné

Son design s’apparente à celui d’un vidéoprojecteur traditionnel, mais plus compact. Ce qui fait du Viewsonic M1 le vidéoprojecteur portable le plus raffiné de notre liste. Avec sa poignée intégrée, il peut pivoter pour trouver le meilleur angle de visionnage.

Bien entendu, sa résolution de 480p n’offre pas la meilleure qualité d’images, mais en termes de son, ce modèle procure une belle expérience audio. Vous pouvez coupler une enceinte Bluetooth ou des écouteurs via Bluetooth si vous souhaitez obtenir un son plus détaillé.

Par ailleurs, on l’a choisi à cause de sa batterie qui est nettement plus robuste. En effet, celle-ci peut durer au moins deux heures et demie, idéal pour suivre vos programmes sur Disney Plus ou Netflix. Vous pouvez cependant activer l’option écologique pour économiser la batterie. Ce qui vous offre une autonomie de six heures.

Epson EF-12 : le modèle parfait pour un usage domestique

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, l’Epson EF-12 est le vidéoprojecteur portable idéal pour un usage domestique. A son bord, on rencontre une paire de haut-parleurs intégrés de 5W de la marque Yamaha pour booster le son. Mais son grand atout reste la fonctionnalité de téléviseur intelligent grâce au système d’exploitation Android. Aussi, vous pouvez vous offrir un streaming parfait.

En ce qui concerne les images, l’Epson EF-12 dispose d’un traitement LCD à trois pouces. Ce qui accentue les couleurs en plus d’un effet arc-en-ciel. A cela s’ajoute une résolution HD de 1080p native. Ce qui fournit des images d’une netteté époustouflante pouvant atteindre 150 pouces.

Toutefois, il souffre d’un décalage d’entrée dépassant les 100 ms. Ce qui peut perturber l’ambiance, mais puisqu’il s’utilise pour un usage domestique, cela ne doit pas être un problème.

XGIMI Halo+ : une configuration facile

Bien sûr, le XGIMI Halo+ offre une qualité d’images exceptionnelle pour un vidéoprojecteur portable. Ce modèle est également facile à prendre en main si vous souhaitez profiter des images de qualité haute définition. D’autant plus que son support intégré lui permet d’ajuster sa position.

Avec un système d’exploitation Android intégré, la diffusion de vos émissions favorites et de vos films préférés devient un jeu d’enfants. Toutefois, il ne prend pas en charge Netflix. Cela étant, vous pouvez utiliser XGIMI Halo+ occasionnellement pour jouer à des jeux vidéo.

Son taux de rafraichissement de 60 Hz conjugué d’un faible décalage d’entrée de 26,5 ms ajoutent un point de plus à ses atouts. Sans oublier ses deux haut-parleurs de 5W Harman Kardon grâce à quoi le mini vidéoprojecteur peut rivaliser une réelle barre de son.

Nebula Astro : le modèle idéal pour les enfants

Distraire vos enfants peut parfois s’avérer fastidieux, notamment quand vous êtes contraint par le temps. Le Nebula Astro offre la solution à cela du fait qu’il peut transformer leur chambre en une véritable salle de cinéma. En effet, équipé d’un système Android 7.1, ce vidéoprojecteur portable peut aussi bien servir pour un streaming ou pour des jeux vidéo.

Conscient que les yeux de vos enfants sont encore fragiles, Nebula a alors doté à son modèle Astro une technologie Eye Guard. Celle-ci a pour mission de protéger leurs yeux lorsqu’ils ont tendance à s’approcher trop près de la lampe à projection.