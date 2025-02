Inmotion V9 : La monoroue électrique qui va faciliter la mobilité individuelle

Inmotion, qui a récemment sorti sa première trottinette électrique, vient de dévoiler son dernier modèle de monoroue électrique, la V9. Cette nouvelle venue promet une excellente autonomie ainsi que des fonctionnalités connectées avancées. Elle ambitionne de séduire les amateurs de mobilité urbaine avec un design moderne et des performances optimisées.

Une autonomie renforcée et un confort amélioré

La monoroue électrique Inmotion V9 s’équipe d’un moteur de 1 000 W. Elle est capable d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h dans certains pays. Cela dit, la législation française la limite à 25 km/h, comme pour la trottinette électrique. L’engin promet en outre une autonomie de 60 km. En conditions réelles, je pense qu’elle se situera plutôt entre 40 et 50 km. Bien entendu, cela reste largement suffisant pour un usage quotidien.

Inmotion a par ailleurs doté la monoroue électrique V9 d’un pneu de 16 pouces. D’autre part, son système de suspension Nimbus Air offre jusqu’à 60 mm de débattement. Ces éléments permettent à ce véhicule d’absorber efficacement les chocs. Légère avec ses 23 kg, elle combine maniabilité et stabilité, un atout majeur pour les trajets en milieu urbain.

Fonctionnalités et design de la monoroue Inmotion V9

Cet engin électrique ne se contente pas de performances solides. Elle mise également sur l’expérience utilisateur. Son éclairage d’ambiance Light-Pulse propose d’ailleurs 256 couleurs personnalisables. Il possède même des haut-parleurs stéréo intégrés qui ajoutent une touche ludique à la conduite.

Ce n’est pas tout. Vous accédez aussi à une application mobile dédiée, disponible sur Android et iOS. Avec cette appli, vous pourrez suivre votre monoroue électrique Inmotion V9 et la verrouiller à distance. Vous avez même la possibilité de consulter des statistiques en temps réel via la fonction RideConnect. Autre point fort : la présence de ports USB-A et USB-C. Ils permettent d’utiliser la batterie de 750 Wh comme station de recharge pour d’autres appareils.

Pour info, ce véhicule de mobilité personnelle est déjà certifié TÜV Rheinland UL2272 pour répondre aux normes de sécurité nord-américaines. Inmotion propose la monoroue électrique V9 au prix de 1 799 euros, avec une offre de lancement à 1 599 euros. Vous pourrez vous l’offrir bientôt, plus précisément dès le mois de juin 2025.

